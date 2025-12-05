Derrières les origines de l’Église mormone : Orrin Porter Rockwell

« Je te fais une prophétie, Orrin. Tant que tu resteras loyal à la vraie foi, aucun de tes ennemis ne pourra te faire de mal. Tu nous es revenu avec de longs cheveux sur la face, comme Samson. Ne les coupe jamais, et aucune balle jamais ne t’atteindra ».

Dans l’ombre de Joseph Smith, fondateur de l’Église mormone, il y a Orrin Porter Rockwell, l’ami des premières heures devenu garde du corps. Son premier et plus grand fidèle. Cheveux longs et colt à la main, il est prêt à tout pour défendre l’intégrité du prophète, quitte à menacer, piller ou tuer. Et qu’importe si cela fait de lui un fugitif, un hors-la-loi… Le lien qui l’unit à Joseph dépasse toutes les lois humaines. Il est l’exécuteur de la justice divine, le Poing armé de Dieu.

Les éditions du Seuil nous en offrent les premières pages en avant-première :

Hubert Prolongeau est journaliste indépendant, collaborateur du Monde, de Télérama, du Parisien week-end, et chroniqueur sur France Culture dans l'émission « Mauvais genres ». Il a écrit une quarantaine de livres dont plusieurs documents, et une quinzaine de romans.

Il a obtenu plusieurs prix littéraires : prix Essai France Télévision, prix Jean-d’Heurs du roman historique, prix des Éditeurs… Il a également signé plusieurs scénarios de bandes dessinées. Il vit en Gironde, au bord de la Dordogne.

Par Clotilde Martin

