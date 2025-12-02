Kiléma lance une collecte pour ouvrir son tiers-lieu en janvier 2026

Destiné aux personnes en situation de handicap intellectuel, aux familles, aux professionnels et aux habitants du quartier, ce lieu doit devenir un espace ouvert à tous, pensé pour favoriser l’accès à la lecture et soutenir les pratiques inclusives.

Kiléma Éditions se prépare à franchir une nouvelle étape avec l’ouverture de son tiers-lieu, prévue au début du mois de janvier 2026. Présenté comme un espace vivant et accessible, il doit accueillir différentes activités autour du livre, de la création et de la rencontre. La structure annonce le lancement d’une collecte participative pour achever les travaux nécessaires et garantir un accueil adapté dès l’ouverture au public. Cette campagne vise notamment à finaliser les aménagements, constituer les espaces et permettre aux équipes d’exercer leurs missions dans de bonnes conditions.

La future librairie constituera l’un des axes centraux du lieu. Elle sera présentée comme la première à Paris entièrement consacrée aux livres adaptés, qu’il s’agisse de FALC, de grands caractères, d’ouvrages tactiles ou de formats audio. Des collaborateurs ayant des besoins particuliers y travailleront, avec l’objectif d’accompagner le public vers des ouvrages accessibles et variés. L’initiative s’inscrit dans la continuité du travail de Kiléma Éditions, qui développe depuis plusieurs années des collections destinées aux personnes présentant des troubles du développement intellectuel.

À côté de la librairie, le tiers-lieu intégrera un café-restaurant, pensé comme un espace professionnel accessible. Des collaborateurs en situation de handicap intellectuel y interviendront au service des clients. L’annonce évoque également un espace d’échanges et de ressources destiné aux professionnels de l’éducation, du médico-social et de l’inclusion, ainsi qu’un espace de coworking pour soutenir l’entrepreneuriat social et les projets à impact. L’ensemble se veut ouvert à tous : personnes en situation de handicap, familles, riverains et professionnels.

Une mission pour l’accès à la lecture

Kiléma Éditions rappelle sa mission inscrite dans ses statuts, qui vise à développer ses activités en direction des personnes atteintes de maladies de l’intelligence et de leurs proches. L’entreprise indique vouloir affecter ses bénéfices distribuables à des œuvres d’intérêt général dédiées à l’éducation, à la culture, à l’accompagnement social ou encore à la recherche et à l’innovation. Ce cadre institutionnel éclaire le lancement du tiers-lieu, conçu comme un prolongement des actions déjà menées pour faciliter l’accès au livre.

L’accès à la littérature constitue l’un des enjeux fondateurs de la maison d’édition. Elle souligne que l’apprentissage de la lecture est souvent long et complexe pour les personnes déficientes intellectuelles, et que le manque d’ouvrages adaptés peut décourager la poursuite de la pratique. Le communiqué rappelle la fragilité du rapport au livre lorsque les contenus ne correspondent ni aux niveaux de lecture ni aux centres d’intérêt du public concerné. L’objectif annoncé est d’éviter que des enfants, adolescents ou adultes s’éloignent de la lecture après les efforts fournis pour acquérir cette compétence.

Dans ce cadre, Kiléma Éditions met en avant la nécessité d’offrir des ouvrages accessibles et motivants afin de garantir la continuité du parcours de lecteur. L’entreprise cite le manifeste de l’Alliance pour la lecture, où figure notamment la phrase : « La lecture est un droit fondamental (…) La posséder est nécessaire pour se construire, être libre, autonome. » Cette référence est mobilisée pour affirmer l’importance d’une offre adaptée tout au long de la vie, en lien avec les droits culturels des personnes concernées. L’ouverture du tiers-lieu doit ainsi participer à une évolution des pratiques autour du livre et de l’inclusion.

Une approche éditoriale fondée sur la traduction FALC

La maison d’édition détaille également son travail autour du FALC, un procédé visant à rendre les textes plus accessibles sans en altérer l’essence. Ce type d’adaptation s’appuie sur des choix de simplification permettant de conserver l’intention narrative originale tout en facilitant la compréhension.

Kiléma Éditions compare ce travail à celui d’une adaptation cinématographique : l’enjeu consiste à « retranscrire l’ambiance d’un livre », à identifier les éléments essentiels du scénario et à garantir la lisibilité des scènes. Cette démarche demande un important travail d’interprétation et d’explicitation.

L’équipe éditoriale insiste sur le caractère exigeant de ce processus, présenté comme un travail « d’orfèvre ». Les traducteurs et traductrices recherchent l’équilibre entre fidélité au texte et accessibilité, afin que le lecteur puisse suivre le récit, développer sa culture générale et trouver du plaisir dans la lecture.

Le FALC ne se limite toutefois pas à la simplification linguistique : chaque texte doit être validé par une personne présentant des troubles du développement intellectuel. Cette étape garantit que l’ouvrage correspond réellement aux besoins du public visé.

Ce principe de validation par des lecteurs concernés constitue l’un des fondements de l’approche inclusive de Kiléma Éditions. Les retours des relecteurs permettent d’ajuster les formulations, de repérer les zones d’ambiguïté et d’assurer la cohérence globale du texte. En associant directement les personnes concernées au processus éditorial, l’entreprise entend proposer des livres adaptés à leurs usages réels et à leurs attentes. Ce même souci de participation semble guider la conception du tiers-lieu, pensé comme un espace partagé et accessible, où pratiques culturelles et inclusion se rencontrent.

Crédits photo : Kiléma Éditions

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com