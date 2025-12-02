Liberté de création : appliquer la loi, permettre le débat

En France, la loi relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP) de 2016, a marqué une étape décisive pour la reconnaissance et la protection de la création artistique. En inscrivant la liberté de création dans le droit, elle a offert un cadre législatif solide et des outils concrets pour encourager la diversité, soutenir les artistes et sensibiliser le public à la richesse de l’art. Ses innovations témoignent d’une volonté d’adapter les politiques culturelles aux défis contemporains tout en affirmant l’importance de la culture comme pilier de la société.

Mais les oppositions à la liberté de création dépassent le cadre national : plusieurs figures publiques, gouvernements et organisations ont exprimé des réserves ou directement contesté la liberté de création dans divers contextes. Ces oppositions prennent souvent la forme de censures, de critiques publiques ou d'actions législatives visant à restreindre l'expression artistique à travers le monde.

Partout, des œuvres d'art, des films ou des pièces de théâtre ont été interdites en raison de leur contenu jugé controversé ou subversif, sous l’influence de groupes sociaux ou religieux.

Les plateformes numériques ont également joué un rôle clé en offrant des tribunes à la contestation de la liberté de création. Certaines œuvres publiées en ligne ont été supprimées ou limitées en raison de politiques de modération de contenu, alimentant les débats sur la censure technologique et les droits des créateurs dans l’espace numérique.

Si la liberté de création reste un principe fondamental, elle est confrontée à de fortes oppositions. Ces fortes tensions soulignent l'importance de défendre l’espace vital de l'expression artistique tout en engageant un dialogue sur les responsabilités sociétales qui y sont associées.

Face aux appels à la censure, les pouvoirs publics prennent souvent position en faveur de la liberté d’expression. Dans ce sens, le soutien aux artistes est essentiel pour les protéger contre les intimidations et les pressions sociales ou politiques.

À LIRE - La justice défend les bibliothèques face à la tronçonneuse de Trump

Interviendront au cours de ces débats Juliette Mant, haute fonctionnaire pour la liberté de la création ; Sylvie Robert, sénatrice PS, première vice-présidente du Sénat ; Dimitri Boutleux, adjoint au maire chargé de la culture de la Ville de Bordeaux ; Céline Fabre, conseillère pour le théâtre et les arts associés, DRAC d’Ile-de-France ; Sylvie Hugues, présidente du réseau LUX des festivals et foires de photographie ; Wilfried Wendling, directeur du centre national de création musicale la Muse en circuit ; Sébastien Lagrave, directeur du festival Africolor en Seine-Saint-Denis ; Patrice Loubon, directeur de NegPos, centre d’art et de photographie de Nîmes ; Myriama Idir, directrice artistique indépendante, co-fondatrice du prix Utopi.e ; Raphaëlle Haccart, directrice de la communication et du développement du Palais de Tokyo ; Louis Plus, juriste de l'Observatoire de la Liberté de création ; Kamille Lévèque-Jego, artiste plasticienne, et Stéphane Werchowski, conseiller spécial en charge de la stratégie et de l’encadrement supérieur, CFDT-Culture.

L'événement se déroulera au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (209 avenue Jean Jaurès 75019 Paris), à partir de 13h30.

Les inscriptions s'effectuent à cette adresse.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com