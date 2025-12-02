À la BnF, des cartes imaginaires, sans frontières entre réel et fiction

Comme l'avait prédit ActuaLitté mi-octobre — sans tirer les cartes, toutefois —, la Bibliothèque nationale de France réserve sa prochaine grande exposition, sur le site François Mitterrand, aux cartographies des lieux imaginaires.

L’exposition « Cartes imaginaires. Inventer des mondes » invite les visiteurs à un voyage aux frontières du réel et de la fiction, à la découverte des liens entre cartographie et imaginaire. Car si les cartes tracent d’ordinaire les contours de terres connues, elles donnent également forme à des territoires imaginaires qui prolongent, interprètent ou personnalisent le monde réel.

Conçu comme une expérience sensorielle et immersive, avec une attention particulière portée à la lumière et aux ambiances sonores, le parcours de l’exposition plonge les visiteurs dans des mondes inexplorés, mythiques ou littéraires. Il permet d’admirer 200 œuvres mêlant parchemins médiévaux et art contemporain, atlas et livres imprimés, dessins et jeux vidéo.

Passant du paradis terrestre à l’Atlantide, de l’Eldorado au monde de Narnia et des territoires de Game of Thrones à ceux de Final Fantasy, les visiteurs découvrent de nombreux chefs-d’œuvre cartographiques conservés au département des Cartes et plans de la BnF, ainsi que des prêts majeurs du musée Guimet, de la British Library, de la Bibliothèque bodléienne d’Oxford, de la Bibliothèque royale de Belgique et de la Bibliothèque apostolique Vaticane.

Ainsi rassemblées, ces pièces d’exception font dialoguer différents espaces-temps, suscitant la réflexion, l’amusement ou la rêverie, et rappellent qu’il est nécessaire d’imaginer le monde pour pouvoir le représenter.

Quatre escales sont proposées au cours de voyage, pour autant d'étapes dans l'exposition. La première s'attarde sur l’iconographie cartographique, et notamment ses figures fabuleuses et monstrueuses, quand la deuxième explore les mondes légendaires, ces lieux imaginaires que l’on a crus réels. La troisième se confronte aux mondes littéraires et à leurs représentations, sans négliger toutefois la saga Final Fantasy. La dernière, enfin, fera dialoguer œuvres anciennes et œuvres d’artistes contemporains qui s’inspirent de la cartographie.

Le commissariat de l'exposition est assuré par Julie Garel-Grislin, cheffe du service Conservation et communication au département des Cartes et plans, et Cristina Ion, adjointe à la directrice du département des Cartes et plans de la BnF. Toutes deux codirigeront également le catalogue de l'exposition, publié par les éditions de la BnF, avec des contributions de Jean-Marc Besse, Anne Besson, Roger Chartier, Frank Lestringant, Guillaume Monsaingeon, ou encore Chet Van Duzer.

Photographie : La tour de Babel et Babylone en Mésopotamie, détail de la mappemonde d’Ebstorf, vers 1239. Reproduction photographique du fac-similé publié par Konrad Miller, 1898. Attribué à Gervais de Tilbury (vers 1150 ? – vers 1230 ?). BnF, Cartes et plans

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com