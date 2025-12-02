Rupture, héritages, illusions : l’Amérique latine abandonne-t-elle l’Occident ?

L’ouvrage intervient alors que la région oscille entre héritage européen, attirances asiatiques et revendications identitaires renouvelées, tandis que le concept de « désoccidentalisation » circule de plus en plus dans le débat géopolitique.

Un Occident aux contours mouvants

Rouquié ouvre son essai en rappelant la profondeur de l’ancrage occidental du continent. L’Amérique latine, écrit-il, doit à la conquête ses langues et ses cadres institutionnels, et s’est longtemps perçue comme un « autre Occident ».

Pourtant, cette appartenance demeure instable. L’auteur souligne que l’Occident repose sur trois piliers — « la démocratie libérale, le capitalisme et les valeurs judéo-chrétiennes » — mais que cette combinaison ne suffit pas à dissiper les doutes sur la nature composite de la région.

L’essai avance ainsi l’idée d’un espace hybride, durablement marqué par le métissage, par le choc colonial et par des emprunts successifs à diverses puissances européennes puis nord-américaines.

Un continent né mondialisé

L’un des apports majeurs du livre tient à la mise en perspective historique de cette hybridité. Rouquié rappelle que l’Amérique latine est « née mondialisée », intégrée très tôt aux flux commerciaux, religieux et politiques. Cette exposition précoce a façonné des formes originales de modernisation, souvent dépendantes, parfois concurrentielles.

L’auteur insiste sur un paradoxe fondateur : même lorsqu’elle prétend s’émanciper, la région reste structurée par des modèles venus d’ailleurs. L’emprunt et le mimétisme, écrit-il, entraînent mécaniquement « un certain retard sur les modèles », rappelant la tension constante entre aspiration souveraine et dépendances persistantes.

La désoccidentalisation comme horizon problématique

L’une des thèses les plus fortes du livre concerne le débat actuel autour d’une possible « désoccidentalisation ». Rouquié en interroge la consistance et montre que, dans son sens institutionnel ou technique, elle reste largement illusoire : « l’idée même de désoccidentalisation a peu de substance ». La modernité matérielle — innovations, sciences, infrastructures — demeure intimement liée aux matrices occidentales.

Même les États qui contestent le modèle libéral continuent d’en importer les outils. Cette réflexion rejoint plusieurs analyses anglophones sur la résilience des normes occidentales dans un monde pluriel (notamment celles de Kagan, Kirshner, Mounk ou Lozada, mobilisées ici comme cadrage).

L’Amérique latine face aux rivalités systémiques

Si l’essai s’éloigne d’une lecture strictement géopolitique, il observe cependant les tensions créées par l’essor de la Chine. L’auteur note que Pékin est devenue « la seule rivale des États-Unis » et que cette compétition redéfinit les marges de manœuvre latino-américaines.

Toutefois, l’enjeu n’est pas uniquement stratégique : il s’agit aussi de savoir comment la région se pense elle-même dans un monde où les cadres occidentaux ne sont plus hégémoniques, mais conservent une force d’attraction. D’où cette interrogation récurrente : la bascule vers un « Sud global » offre-t-elle une voie alternative ou masque-t-elle la persistance des appartenances anciennes ?

Un Occident impossible à oublier ?

L’Épilogue revient sur ce dilemme et pose une question centrale : peut-on réellement sortir de l’Occident lorsque celui-ci structure les imaginaires, les institutions et les trajectoires de développement ? Rouquié suggère que les ruptures annoncées sont moins profondes qu’il n’y paraît.

Le continent, écrit-il, appartient à « un Occident singulier, mélangé et original ». L’enjeu n’est donc pas la disparition d’une identité occidentale, mais sa recomposition dans un contexte où l’héritage européen coexiste avec des aspirations autonomes et des influences multiples.

Un extrait de l'ouvrage est proposé en fin d'article.

Crédits photo : Domaine public

Par Victoire

Contact :