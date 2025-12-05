Adèle disparue deux fois : le mystère qui secoue Annemasse

Sécher tes larmes est le premier roman policier de Meï Lepage. Avant même sa parution, il a suscité un large intérêt international et fera l’objet de traductions dans une dizaine de pays.
Le 05/12/2025 à 07:00 par Clotilde Martin
À Annemasse, Adèle Jezequel vient d’être enlevée une seconde fois, dans des circonstances identiques à celles de sa disparition survenue sept ans plus tôt. Face à cette affaire inhabituelle, Emma Fauvel, enquêtrice à la PJ de Créteil, est chargée de reprendre l’enquête. Elle avait pourtant quitté Annemasse pour tourner la page d’un passé difficile et ne pensait pas y revenir.
Emma et Adèle se connaissent depuis l’enfance, et le retour sur les lieux fait ressurgir des souvenirs qu’Emma tentait d’oublier.
Dans une ville marquée par la chaleur étouffante et un climat de tension, l’enquêtrice doit affronter à la fois les zones d’ombre de l’affaire et ses propres peurs, tandis que les trajectoires des deux jeunes femmes semblent appelées à se rejoindre.
Les éditions Verso nous en offrent les premières pages en avant-première :
Née en 1996, Meï Lepage est gardienne de la paix à Lyon, au sein d’une unité de terrain. Sécher tes larmes est son premier roman, écrit lorsqu’elle était affectée à Annemasse.
Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com
