Vingt villes, vingt polars : un autre visage de la France

Les romans policiers français choisissent souvent des lieux qui ne correspondent pas à l’image touristique habituelle d’une ville ou d’une région. Pas les plages idylliques, pas les monuments célèbres, pas les panoramas de brochures… mais les zones grises, les quartiers oubliés, les docks, les friches, les routes secondaires, les tensions sociales, les réalités brutes.

De Calais à la Lorraine, ce voyage met au jour les espaces que la fiction éclaire mieux que les cartes postales. Chaque ville devient un personnage, chaque décor révèle une mémoire enfouie ou un angle mort. Voici le parcours.

Calais — Entre deux mondes d’Olivier Norek

Le voyage commence à Calais. Dans ce roman ancré dans les dernières années de la Jungle, Norek montre une ville-frontière prise dans une réalité invisible du reste du pays. La ville devient un poste d’observation de la crise migratoire et de ses contradictions.

Entre les lignes parle d’un roman « qui bouscule, secoue et repousse un peu plus loin l’indifférence », et Le blog de Mimi souligne « une dimension humaine et humaniste dont on ne sort pas indemne ».

Le Havre — Une année de cendres de Philippe Huet

En suivant la côte, on rejoint Le Havre. Huet retrace trois décennies, de 1946 à 1976, au moment où le port se transforme avec l’arrivée du conteneur. Une période de bascule où les méthodes anciennes disparaissent au profit des nouveaux flux maritimes, modifiant les équilibres criminels et sociaux de la ville.

Pour Actu du noir, c’est « un vrai bonbon » ; Nyctalopes loue « du suspense, de la truculence et des aspects très 1976 », et Passion Polar apprécie la manière dont le roman revisite « une France aujourd’hui surannée ».

Saint-Malo — La mère et l’assassin d’Alexandra Echkenazi

À Saint-Malo, Alexandra Echkenazi installe une intrigue contemporaine portée par les tensions familiales. Entre remparts et plages balayées par le vent, la ville s’impose comme le miroir des mensonges et des doutes qui traversent les personnages.

Pour L’atelier de Litote, les thématiques de la maternité sont « passionnantes », K-Libre évoque « un moment de distraction intelligent », et Livresforfun salue une intrigue « imprévisible ».

Rade de Brest — Rade amère de Ronan Gouézec

Plus loin, la rade de Brest offre son décor tourmenté à un roman de chute et de reconstruction. Les paysages maritimes façonnent l’état des personnages dans une Bretagne où la rudesse des éléments répond aux zones d’ombre humaines.

Pour Fondu au noir, « la pluie et la grisaille suintent des pages », Lecturissime évoque une immersion « dans les embruns », et Hannibal le lecteur souligne un final « inéluctable et détonant ».

Saint-Nazaire — Sur l’autre rive d’Emmanuel Grand

À Saint-Nazaire, Emmanuel Grand revisite la ville industrielle et ses chantiers navals en suivant la trajectoire d’un jeune footballeur happé par les mirages de la réussite. La ville devient le théâtre d’une tension sociale et humaine où rêves et désillusions se croisent sur fond d’activité portuaire.

Selon Bulles de Culture, c’est un roman « porté par une écriture fluide », Black Libelle décrit « la lutte des classes attrapée sur le vif », et Libération met en avant un polar « qui se dévore ».

La Rochelle — Je suis le feu de Max Monnehay

À La Rochelle, Max Monnehay installe une enquête haletante autour de meurtres violents qui plongent la ville dans une psychose croissante. Le psychologue carcéral Victor Caranne se débat entre intuition, souffrance et faux-semblants. La ville, habituellement lumineuse, y apparaît dans une tension inhabituelle.

Pour Polar noir et blanc, le récit est « dynamique », Collectif Polar apprécie « des personnages forts et fragiles », et Livr’escapades parle d’un thriller « rythmé et efficace ».

Jarnac — Du bleu dans la nuit de Jean-Charles Chapuzet

À Jarnac, Jean-Charles Chapuzet plonge dans un fait divers réel avec une écriture vive, presque journalistique. La petite ville charentaise devient le théâtre d’une enquête minutée où réalité et tension documentaire avancent de concert.

Encore du noir parle d’un « travail fascinant et exemplaire », Le blog de Mimi d’un livre « passionnant d’un bout à l’autre », et Garoupe souligne « un récit prenant, au plus près de ses protagonistes ».

Bordeaux — Traverser la nuit de Hervé Le Corre

À Bordeaux, Hervé Le Corre inscrit son roman dans un présent crépusculaire où violence, solitude et errance s’entremêlent. Pluie battante, quartiers sombres, sentiments contrariés : la ville devient le terrain d’une humanité cabossée.

Pour Le Monde, c’est un Bordeaux « crépusculaire et détrempé », Quatre sans quatre évoque un roman « implacable, d’une construction diabolique », et Baz’art admire « une écriture incisive ».

Tarbes — Usual Victims de Gilles Vincent

Cap au sud. À Tarbes, Gilles Vincent confronte une ville paisible à une enquête contemporaine mêlant multinationales, meurtres et Darkweb. Une tension grandissante traverse cette province habituellement tranquille.

Pour EmOtionS, c’est un roman « enragé et engagé », Black Novel 1 salue un style « remarquablement fluide » et des personnages « bien croqués », tandis qu'Aire(s) Libre(s) note « une écriture facile à suivre ».

Toulouse — Le chien arabe de Benoît Séverac

À Toulouse, Benoît Séverac explore les fractures sociales et politiques qui traversent certains quartiers. Le roman s’attache aux tensions, aux loyautés contrariées, et aux enjeux contemporains qui façonnent ces espaces urbains.

Pour Le blog du polar de Velda, le style est « sobre et efficace », Bob Polar Express évoque une immersion profonde « dans des sujets épineux », et Action-Suspens parle d’un roman « puissant ».

Perpignan — Une ritournelle ne fait pas le printemps de Philippe Georget

À Perpignan, le récit se déroule un Vendredi Saint, au rythme de la procession de la Sanch. L’atmosphère rituelle, la ferveur religieuse et les résonances humaines donnent au polar une tonalité unique.

Pour Quatre sans quatre, c’est « un excellent polar », Le blog de Yv souligne un récit « qui mise avant tout sur l’humain », et La Constellation Livresque de Cassiopée apprécie un roman « cohérent et abouti ».

Agde — Coups de vieux de Dominique Forma

Retour sur la côte. À Agde, Dominique Forma opte pour une veine acide et joueuse, dans un polar contemporain qui détourne la station balnéaire de son image habituelle. L’humour noir s’invite dans une intrigue où les personnages dérapent avec un plaisir contagieux.

Pour Actu du noir, c’est « un verbe qui pique », Évadez-moi décrit un roman « drôle et divertissant », et Unwalkers raconte ne pas avoir pu « le lâcher avant la dernière ligne ».

Causse Méjean — Seules les bêtes de Colin Niel

Sur le Causse Méjean, Colin Niel installe un récit choral où la solitude du plateau agit comme un catalyseur. Entre secrets enfouis, voix multiples et construction impeccable, le polar se transforme en exploration humaine et sociale.

Pour Nyctalopes, chaque voix apporte « révélations et surprises », Lecturissime note une dimension « finement sociologique », et Cunéipage parle d’une « claque ».

Marseille — Marseille 73 de Dominique Manotti

Cap sur Marseille, replongée en 1973. Dominique Manotti y revisite une période marquée par de violentes tensions racistes et politiques. Dans une ville en ébullition, l’enquête s’imbrique dans la mémoire sombre de ces années.

Pour Quatre sans quatre, c’est un polar « historique et époustouflant », Libération évoque « la cocotte explosive » de l’époque, et Hannibal le lecteur parle d’une œuvre « de première nécessité ».

La Ciotat — Pension complète de Jacky Schwartzmann

À La Ciotat, un camping surpeuplé devient le théâtre d’une comédie noire réjouissante. Schwartzmann y multiplie les scènes délirantes tout en ancrant son récit dans le quotidien des « losers sympathiques ».

Pour Bob Polar Express, c’est « une délicieuse farce noire », Unwalkers confie ne pas avoir pu le lâcher, et Actu du noir décrit « un verbe qui pique ».

Nice — Un seul œil de Michèle Pedinielli

À Nice, Michèle Pedinielli met en scène sa détective Diou Boccanera dans une ville traversée de menaces, de pénitents et de fantômes. Une enquête où la perte, la colère et l’attachement au territoire se croisent.

Pour Actu du noir, l’écriture est « vive et tranchante », Libération évoque une héroïne plongée « dans les affres de la perte », et Bro Blog Black met en avant une intrigue « portée par la fougue de la révolte ».

Grenoble — Les mafieuses de Pascale Dietrich

À Grenoble, Pascale Dietrich dynamite les codes du polar à travers une intrigue espiègle portée par des personnages féminins attachants. Entre humour acéré et noirceur sociale, la ville alpine devient un terrain de jeu idéal.

Pour Aleslire, c’est un roman « noir et jubilatoire », Clara et les mots parle d’une écriture « acérée », et Dealer de lignes évoque un récit « bourré d’adrénaline et d’humour ».

Lyon — La république des faibles de Gwenaël Bulteau

À Lyon, retour en 1898, au cœur de l’affaire Dreyfus. Bulteau reconstitue une ville travaillée par les tensions politiques et sociales, tout en développant une intrigue policière précise et vivante.

Pour Nyctalopes, c’est un livre « saisissant », Quatre sans quatre parle d’un « excellent premier polar », et EmOtionS d’un roman « contrôlé du début à la fin ».

Besançon — Shit ! de Jacky Schwartzmann

À Besançon, la banlieue devient le cadre d’un polar où humour, débrouille et critique sociale se mêlent dans un équilibre réjouissant.

Pour Surbooké, c’est « drôle du début à la fin », Black Roses for Me apprécie une satire « bienveillante », et Fondu au noir note l’alliance réussie « d’humour et de sociologie ».

Lorraine — Les nuits rouges de Sébastien Raizer

Le voyage s’achève en Lorraine, région marquée par la désindustrialisation. Raizer y concentre un récit où la colère sociale, les secrets et les ruptures familiales s’entrecroisent.

Pour Quatre sans quatre, c’est « le » grand récit de la désindustrialisation, Boojum parle d’un roman « choc », et Nyctalopes souligne une intensité « très forte ».

Conclusion

J’entends déjà gronder derrière l’écran celles et ceux qui voudront défendre leur ville, leur auteur, leur roman, et qui trouveront qu’il manque ici tel chef-d’œuvre ancré à Cherbourg, Lille, Toulon, Clermont-Ferrand ou ailleurs.

Plutôt que de dégainer trop vite le flingue critique, faites mieux : proposez la 21e étape !

Quel roman noir se déroule dans votre ville ou région oubliée des cartes postales ? Citez votre polar en commentaire !

Crédits illustration : visuel réalisé avec IA

Par Bernard Strainchamps

Contact : bs@bibliosurf.com