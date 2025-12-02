Écrire la vie : quand les lycéens s’approprient l’oeuvre d’Annie Ernaux

Figure incontournable du féminisme contemporain et première Française à recevoir le Nobel de littérature, Annie Ernaux occupe, depuis plusieurs décennies, une place singulière dans le paysage littéraire. Son écriture, mêlant intime et collectif, continue de toucher de nouvelles générations qui y trouvent des repères, des voies d’émancipation et un miroir de leurs propres expériences.

C’est cette résonance persistante que Claire Simon choisit d’explorer dans Écrire la vie : Annie Ernaux en d’autres mots, un film qui suit des élèves et leurs enseignants autour de l’étude de son œuvre.

Pendant cinquante ans, Claire Simon et Annie Ernaux ont avancé parallèlement, chacune construisant un rapport particulier au réel. La première, réalisatrice de fictions et de documentaires reconnue ; la seconde, autrice dont on célèbre en 2024 un demi-siècle d’écriture. Ce documentaire tisse un lien entre leurs trajectoires, en montrant comment la cinéaste met sa caméra au service de la transmission littéraire.

Annie Ernaux occupe une place de référence

</center>

Pour beaucoup de jeunes lectrices et lecteurs, Annie Ernaux occupe aujourd’hui une place de référence. Ses livres nourrissent l’admiration et l’engagement de nombreuses autrices contemporaines – parmi lesquelles Virginie Despentes, Maria Pourchet ou Delphine de Vigan – tandis que des cinéastes comme Céline Sciamma, Danielle Arbid ou Audrey Diwan reconnaissent la force de son influence ou adaptent ses textes. L’annonce de son Nobel en 2022 avait d’ailleurs déclenché une vague spontanée de messages enthousiastes sur les réseaux sociaux, témoignant d’un attachement populaire rare.

En entrant dans les salles de classe de lycées français, Claire Simon capte l’effet immédiat des mots d’Ernaux. Elle observe comment ces textes éveillent, questionnent, déstabilisent, ouvrent des perspectives. Les élèves y retrouvent des échos de leur vie d’adolescent·e·s, découvrent de nouvelles façons de penser le monde et mesurent la puissance d’une œuvre désormais inscrite dans l’histoire littéraire mondiale.

À travers ce travail, la réalisatrice propose un portrait original qui mêle l’étude, l’écoute et la transmission. Son film donne à voir une jeunesse en quête de sens, trouvant dans les livres d’Annie Ernaux une force pour comprendre le monde et s’y situer.

À LIRE - Annie Ernaux par Judith Godrèche : début de tournage pour Mémoire de fille

Un documentaire écrit et réalisé par Claire Simon, Écrire la vie : Annie Ernaux en d’autres mots, est à découvrir ce mercredi 3 décembre à 21h05 sur France 5 et sur la plateforme france.tv.

Claire Simon, née en juillet 1955 à Londres, est une scénariste, actrice, directrice de la photographie, monteuse et réalisatrice française. Elle s’est imposée avec une œuvre largement documentaire, marquée par des films comme Les Patients, Récréations ou Coûte que coûte, plusieurs fois primés en festivals. Pour Claire Simon, la fiction se niche dans la banalité, et son cinéma consiste précisément à la faire apparaître.

DOSSIER - La France à Francfort : pays invité d'honneur à la Foire du livre 2017

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com