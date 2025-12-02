Prix des lecteurs de livres en grands caractères : les votes sont ouverts

Les votes s’ouvriront en deux phases, de novembre 2025 à janvier 2026, avant l’annonce du lauréat et une cérémonie organisée à Paris.

L’Association des Amis des Grands Caractères et la Librairie des Grands Caractères inaugurent un prix destiné à mettre en lumière un secteur encore discret, bien qu’essentiel pour de nombreux lecteurs. L’objectif est clair : mieux faire connaître les ouvrages en grands caractères, dont l’offre reste insuffisamment identifiée malgré des usages croissants. Le prix prend appui sur une mobilisation large du public, appelé à participer quel que soit son profil de lecteur.

Les ouvrages en grands caractères se distinguent par une conception spécifique, bien plus poussée qu’une simple augmentation de taille de police. Leur mise en page, leur composition typographique et les choix de fabrication sont repensés pour optimiser la lisibilité. Ce travail éditorial vise en priorité les personnes déficientes visuelles, mais bénéficie également à d’autres lecteurs empêchés. Ces livres s’attachent à faciliter la lecture tout en préservant intégralement le contenu.

L’ouverture du vote à tous fait partie des fondements de cette première édition. Les lecteurs habitués de ces formats comme les personnes souhaitant découvrir ces ouvrages peuvent prendre part au scrutin. Bibliothèques, médiathèques, proches de lecteurs malvoyants ou professionnels engagés dans l’accessibilité de la lecture sont également invités à participer. Une mobilisation large doit permettre au prix de gagner en portée et en visibilité.

Comment participer au vote ?

Le principe du vote repose sur une sélection de titres présentés par les éditeurs spécialisés. Les participants sont invités à choisir jusqu’à trois ouvrages, favorisant ainsi une mise en avant collective des publications. Selon les organisateurs, « voter pour trois ouvrages parmi les titres proposés [...] soutient une édition inclusive et contribue à rendre ces livres plus visibles ». Le geste est simple, rapide, et accessible à tous.

La participation s’effectue directement en ligne, via le site dédié. Le vote se déroule entièrement en quelques clics et ne demande aucune inscription complexe. Cette accessibilité numérique vise à encourager un maximum de contributions, afin de refléter la diversité des lecteurs concernés par les grands caractères. Les organisateurs invitent également chacun à relayer l’information autour de soi.

Le calendrier de cette première édition précise les étapes majeures du déroulement du prix. À partir du 1er novembre, les titres sélectionnés seront présentés au public. Une première phase de vote s’ouvrira ensuite du 20 novembre au 17 décembre 2025. Les cinq ouvrages ayant recueilli le plus de suffrages deviendront finalistes. Cette première étape permettra d’établir une liste resserrée, représentative des préférences des lecteurs.

Deux phases de vote avant la remise du prix

La seconde phase se déroulera du 18 décembre 2025 au 14 janvier 2026. Durant cette période, chacun pourra voter pour un à trois titres parmi les cinq finalistes annoncés le 18 décembre. Ces nouveaux votes permettront de départager les ouvrages encore en lice et de désigner le lauréat. Cette seconde étape doit renforcer l’engagement du public et consolider la légitimité du prix.

Le nom du lauréat de la première édition sera révélé le 15 janvier 2026. Cette annonce marquera l’aboutissement de près de trois mois de mobilisation autour des livres en grands caractères. Les organisateurs espèrent que cette récompense contribuera à accroître la visibilité de ces éditions et à encourager leur diffusion auprès d’un public plus large.

Une cérémonie de remise du prix est prévue le 20 janvier 2026 à l’INJA Louis Braille, à Paris. Elle coïncidera avec le cinquième anniversaire de l’ouverture de la Librairie des Grands Caractères. L’événement se déroulera sur invitation, dans la limite des places disponibles.

Crédits illustration : Prix des lecteurs de livres en grands caractères

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com