Les Ensablés - Il y a cinquante ans décédait Pierre Bost

De son vivant Pierre Bost (1901-1975) avait déjà été tué deux fois.



Par Jean-Paul Sartre en 1947, lorsque l’écrivain existentialiste, dans un article des Temps modernes, a congédié une poignée d’écrivains qui, pour cause de littérature « radicale-socialiste », avaient fait leur temps.

Par François Truffaut en 1954, quand le jeune critique des Cahiers du cinéma décide de se faire les dents en attaquant sauvagement le cinéma de Bost et Jean Aurenche, la paire de scénaristes la plus célèbre de l’après-guerre.

Et puis il y a une autre mort, plus douce et pourtant plus impitoyable : celle imposée par le passage du temps, ensuite par l’histoire littéraire, dont la mémoire, comme celle des hommes, est sélective, et par conséquent incomplète et parfois scandaleusement trouée.

Si l’écrivain n’a pas subsisté dans les ouvrages d’histoire de la littérature, les férus de cinéma se souviennent toutefois du scénariste. Des films comme Douce (1943), L’Auberge rouge (1951), La Traversée de Paris (1956) ou En cas de malheur (1957), c’est la signature de l’équipe Aurenche et Bost et du réalisateur Claude Autant-Lara.

Et puis L’Horloger de Saint-Paul (1973), le premier film de Bertrand Tavernier, c’est aussi avec Bost et Aurenche à la scénarisation. À l’époque, alors qu’il était à la recherche d’un scénariste, Tavernier avait visionné des quantités de films. « Je tombe en arrêt devant l’admirable écriture d’Aurenche et Bost. Je suis frappé par la qualité des adaptations, des dialogues, de la peinture sociale. Leur goût pour une langue haute en couleur, inventive, ne se faisait pas aux dépens des personnages, n’en contrariait pas la justesse émotionnelle ou sociale. J’aimais aussi la morale qu’ils faisaient passer dans leurs films, l’abondance d’idées insolites, incongrues, cocasses ou aiguës », racontera le cinéaste.



Plus tard Tavernier rendra hommage à Bost en adaptant le dernier roman de l’écrivain, Monsieur Ladmiral va bientôt mourir (1945), devenu Un dimanche à la campagne (1984) sous le regard du réalisateur, film aussi réussi que le roman lui-même (chose assez rare). Allez lire ce roman admirable, qui vient clore, pour Bost, vingt-deux ans de vie littéraire (1923-1945), et qui se lit inévitablement comme un adieu à la littérature (la mort annoncée du titre, c’est la sortie littéraire de Bost, qui passera les trente années suivantes à faire du cinéma).



Ce titre, Monsieur Ladmiral va bientôt mourir, est disponible dans la collection « L’Imaginaire » de Gallimard. Car Bost, de son vivant, était un auteur estampillé Gallimard. L’éditeur s’était attaché l’écrivain dès les débuts, lequel lui restera fidèle en dépit de certaines frictions. Bost aura aussi été quelque temps secrétaire de Gaston Gallimard, puis membre du Comité de lecture de la célèbre maison d’édition.

En préparant, en 1990, l’édition de L’Esprit NRF. 1908-1940, pour célébrer l’âge d’or littéraire de la maison Gallimard, Pierre Hebey résumait, en termes d’écrivain, le patrimoine accumulé par la célèbre maison d’édition : « quatre ou cinq authentiques représentants du génie (peut-être plus), une dizaine d’écrivains qui s’en approchent de près, plus de cinquante au talent indiscutable, et dont les noms méritent de rester en mémoire ». On pourrait ici s’amuser longtemps à remplir les cases, un jeu qui par ailleurs ne se limite pas aux éditions Gallimard. Dans tous les cas, il est parfaitement évident que Bost occupe l’une de ces cases. Et pourtant, qui, de ceux qui se souviennent du scénariste, ont lu l’écrivain ?



De Bost, à vrai dire, tout est à relire, à redécouvrir. Tout oublié qu’il soit, on a là un des premiers écrivains de sa génération, celle qui arrive à la littérature au lendemain de la Première Guerre mondiale. Cette formule est sans doute convenue ; encore fallait-il la mériter. La formule apparaît dès ses premiers livres, et elle sera tenace. Voici trois témoignages parmi tant d’autres.



Le romancier belge André Baillon, qui écrit à Bost en 1925, après la parution de son deuxième roman, Prétextat : « Je vous le dis, sans flatterie, mais avec joie : vous êtes des meilleurs parmi les jeunes et les autres ; vous durerez plus que certains que vous admirez je pense et pour qui je multiplie mes réserves. »

Le futur prix Nobel François Mauriac qui, transporté par sa lecture de Faillite, lui écrit en 1928 : « Vous avez plus de talent qu’aucun de vos contemporains. »



Benjamin Crémieux, un des plus sûrs critiques de son temps qui, après sa lecture du Scandale, note dans La Nouvelle Revue française, en juin 1931, que Bost a « sa place dans le peloton de tête de sa génération ».



Cela suffit, pour ceux qui n’auraient rien lu de l’écrivain, pour comprendre que, dans l’après-guerre, Bost est de ceux qui comptent.



Mais le temps est ingrat, les carrières sont courtes, la mémoire est poreuse et les lecteurs, qui souvent se contentent de l’actualité littéraire, sont paresseux. Heureusement, de vaillants éditeurs veillent à colmater les trous tant soit peu.

De Bost, outre Monsieur Ladmiral déjà mentionné, on trouve actuellement deux excellents titres au Dilettante : le bref roman Porte-Malheur (1932) et l’essai Un an dans un tiroir (1945), notes issues de la captivité de Bost dans un camp allemand en 1940-1941.



On trouve encore quatre titres aux éditions La Thébaïde. Deux romans : Prétextat (1925) et Faillite (1928), puis deux recueils de textes inédits, le premier, Flots d’encre et flots de miel (2013), regroupant des articles littéraires parus en revue, le second, La Matière d’un grand art (2016), recueillant quatre-vingts articles sur le cinéma tirés des chroniques de Bost, dans les années 1930, pour la revue Les Annales politiques et littéraires et pour l’hebdo Vendredi.



Ajoutons, toujours à La Thébaïde, un autre inédit, « Fabrice à Waterloo » (1930), témoignage de Bost sur les événements des années 1918-1919. Ce texte, autrefois paru en revue, est ici édité dans Génération 1919, avec des contributions de Jean Prévost et d’André Chamson sur le même sujet. D’autres livres remarquables de Bost n’ont jamais été réédités, cela viendra assurément.

Et toute cette littérature, de quoi parle-t-elle ? Il y a plusieurs manières chez Bost, et elles échappent à toutes les modes. Son entrée romanesque s’est faite sous le signe d’un romantisme certain (Homicide par imprudence, 1924). Il y a chez lui un moraliste, et non pas un moralisateur, ce sont deux choses bien différentes : le moraliste, c’est l’écrivain de race, à la prose classique bien charpentée, sûre de sa belle et claire maîtrise de la langue française.

Il y a encore un humoriste savoureux, un observateur d’une grande finesse psychologique, un amoureux malheureux (Faillite), un auteur espiègle (Prétextat), un auteur tourmenté et existentialiste avant l’heure (Le Scandale). Il y a aussi le nouvelliste accompli, car Bost est un écrivain particulièrement doué pour la courte piste. La Thébaïde prépare d’ailleurs la réédition des recueils de nouvelles de l’écrivain.



Cinquante ans après la mort de Bost, il reste aujourd’hui les livres, témoignages d’une époque, d’une ambiance, d’un rare talent. L’oubli est malin, il joue des tours aux écrivains, même aux meilleurs, et pourtant le temps finit toujours par faire son œuvre dans le meilleur sens du terme. Il faut juste laisser décanter.



François Ouellet — décembre 2025

