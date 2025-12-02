Sur les quais du Grand Paris Express, des fresques d'illustrateurs et illustratrices

Organisé en partenariat avec le ministère de la Culture, l'Institut français et le salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, ce deuxième appel à candidatures est ouvert depuis le 28 novembre dernier, jusqu'au 6 mars 2026.

Le programme de commande artistique « Illustrer le Grand Paris » permettra d’installer sur les quais du Grand Paris Express des fresques à grande échelle, véritables fenêtres sur les territoires. Fruit d’une immersion des illustrateurs dans la vie locale, chaque œuvre représente les territoires traversés.

Certaines se déploient parfois jusqu’à 50 mètres de profondeur et permettent de tisser un lien avec les villes en surface. Ces œuvres sont réalisées par des artistes et auteurs professionnels issus des champs de la bande dessinée, de l’illustration, de l’animation et du graphisme. Chacune constituera une surface d’environ 50 m² en moyenne déployée sur plusieurs panneaux, selon les quais.

Le comité de sélection, chargé d'examiner les candidatures, réunit Edmond Baudoin, artiste ; Ruedi Baur, designer graphique pour le Grand Paris Express ; José-Manuel Gonçalvès, directeur artistique pour le Grand Paris Express ; Thierry Groensteen, historien, théoricien de la BD, commissaire d’exposition pour le musée de la Bande Dessinée d’Angoulême, enseignant ; Patrick Jouin, designer pour le Grand Paris Express ; Anne Richard, fondatrice de HEY ! Modern Art & pop Culture, commissaire d’exposition ; Emmanuel Tibloux, directeur de l'École nationale supérieure des arts décoratifs, et Sylvie Vassallo, directrice du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil.

33 nouveaux artistes

Cette seconde édition d’Illustrer le Grand Paris représente la dernière grande commande lancée par la Société des grands projets. Elle s’inscrit dans un programme déjà engagé depuis 2016 dans le cadre de la commande d’œuvres co-créées par les architectes et artistes des gares du Grand Paris Express. Au total, c’est une collection de 133 œuvres qui sera constituée.

En 2023, la première édition du programme « Illustrer le Grand Paris » avait permis de sélectionner 30 artistes mêlant des signatures reconnues et une nouvelle génération de talents.

Pont de Sèvres : François Schuiten

Issy RER : Enki Bilal

Fort d'Issy — Vanves — Clamart : Joëlle Jolivet

Châtillon — Montrouge : Roxane Lumeret

Bagneux : Camille Lavaud

Arcueil — Cachan : Felix Pfäffli

Villejuif Gustave Roussy (ligne 14) : Matthias Lehmann

Villejuif Gustave Roussy (ligne 15) : Magali Bardos

Villejuif Louis-Aragon : Stéphane Trapier

Vitry Centre : Nicolaï Pinheiro

Les Ardoines : Sandrine Martin

Vert de Maisons : Steve Scott

Créteil L'Échât : Katy Couprie

Saint-Maur — Créteil : Fanny Dreyer

Champigny Centre : Kevin Lucbert

Bry — Villiers — Champigny : Ben Katchor

Noisy — Champs : Rebecca Dautremer

Clichy — Montfermeil : Benoît Guillaume

Sevran Beaudottes : Carole Chaix

Sevran — Livry : Ingrid Godon

Aulnay : Brecht Evens

Le Blanc-Mesnil : Chloé Wary

Le Bourget RER (ligne 16) : Philippine Joyeux, étudiante à l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris, lauréate du concours jeune création associé à l’appel à candidatures

Le Bourget RER (ligne 17) : Ronald Curchod

La Courneuve Six-routes : Alice Saey

Saint-Denis Pleyel (ligne 14) : Sergio Garcia Sanchez

Saint-Denis Pleyel (lignes 16 et 17) : Geneviève Gauckler

Le Bourget Aéroport : Rutu Modan

Aéroport d’Orly (ligne 14) : Edmond Baudoin

Massy Palaiseau : Stéphane Oiry

D’ici 2031, 63 illustrateurs et illustratrices investiront les quais des gares du Grand Paris Express. Notons que le règlement prévoit une enveloppe de rémunération de 18.000 € hors taxe pour chaque artiste sélectionné (6000 € à la remise de l'esquisse, puis 12.000 € à la remise du fichier numérique final). Le projet comprend également une résidence in situ des artistes dans la ville desservie par la gare concernée, prise en charge par la Société des grands projets, accompagnée par le Centquatre-Paris.

Les dossiers de candidature sont à déposer à cette adresse. Les 33 artistes lauréats seront connus en décembre 2026.

Photographie : L'autrice Rébecca Dautremer, qui a réalisé les illustrations pour la gare Noisy – Champs (ligne 15 Sud) (capture d'écran YouTube)

