Dites-lui que je l’aime, une adaptation du texte de Clémentine Autain

Reprenant le titre de l'ouvrage de Clémentine Autain, Dites-lui que je l’aime, en salles ce mercredi 3 décembre, réunit à l'écran Romane Bohringer et Clémentine Autain elles-mêmes, ainsi qu'Eva Yelmani, Josiane Stoléru ou encore Jeanne Ferron.

Dans le long-métrage, Clémentine Autain lit des extraits de son ouvrage, et a immédiatement accepté la proposition de Romane Bohringer : « Moi j’ai adoré (L’Amour flou) et j’ai toujours su que Romane allait en faire un truc complètement à sa manière », explique-t-elle.

Pour la construction de son film, Romane Bohringer a fini par mêler l'expérience de Clémentine Autain à ses propres souvenirs de sa mère, mais aussi aux résultats d'une thérapie menée avec une psychanalyste. « Mon film lui doit beaucoup », assure la réalisatrice.

