1er mai, une infiltration chez les CRS coécrite par Sophie Maurer

Réunissant France Télévisions et la plateforme HBO Max, le téléfilm 1er mai se concrétise avec un tournage prévu jusqu'au 19 décembre prochain. Réalisé par David Hourrègue (Désenchantées, Rivages, Anaon), le téléfilm n'a pas encore de date de diffusion.

1er mai.

Dans les heurts en tête de la manifestation, au milieu du chaos des lacrymos et des jets de pierres, le CRS Loïc Esquerré fait une chute mortelle. Un choc pour l’opinion.

Une jeune militante du black-bloc, suspectée d’avoir poussé le CRS, est rapidement incarcérée : une coupable idéale.

Une enquête incandescente débute pour Myriam Ferraz, commandante à l’IGPN — la police des polices.

Convaincue que les collègues d’Esquerré mentent, et qu’une injustice est sur le point d’être commise, Myriam recourt à un outil inédit pour l’IGPN, et qu’elle sait dangereux : l’infiltration.

Au service de policiers qu’elle connaît plus qu’elle ne le pense, Myriam est désormais CRS — sous couverture. – Le synopsis pour 1er mai

Le scénario du long-métrage est coécrit par Gabriel Puertas et Sophie Maurer. Cette dernière, romancière et dramaturge, a notamment publié Les Indécidables (Seuil, 2013) et L'Apocalypse est notre chance, sous le pseudonyme d'Ava Fortel (Rivages, 2019). En tant que scénariste, elle a notamment travaillé sur Détox de Marie Jardillier (Netflix, 2022) ou Cat's Eyes de Michel Catz (TF1, 2024), d'après le manga de Tsukasa Hōjō (Panini Manga, trad. Xavière Daumarie).

La distribution du téléfilm compte Margot Bancilhon (Myriam Ferraz), Guillaume Pottier (Damien Velasco), Oscar Copp (Orso Pellucci), Daniel Njo Lobé (Lucius Vincent), Anne Loiret (Laura Montel), Capucine Malarre (Anaïs Younsi), Steve Driesen (Pierre Remondet), Guillaume Soubeyran (Noam Ferraz), Quentin Morlaas (Loïc Esquerre), ou encore Jérémie Covillault (Yannick)...

