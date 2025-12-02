À l'Assemblée nationale, la culture “face aux appétits des milliardaires

Ce colloque fait suite à une précédente initiative de Sarah Legrain, en mai dernier. Ce premier événement évoquait déjà la « culture en danger », mais depuis l'angle du désengagement des pouvoirs publics et les coupes budgétaires.

Cette fois, s'il sera toujours question de politiques publiques, les échanges s'attarderont notamment sur les conséquences des « appétits des milliardaires » sur différents secteurs culturels, à savoir la musique, la télévision et le livre.

Le programme du colloque « Culture en danger » du 3 décembre

14h00 - 14h30

Introduction

14h30 - 16h00

Table ronde musique, avec :

LY : Artiste rap indépendant

Philippe Gautier : Secrétaire général du SNAM-CGT (Syndicat CGT des musicien·nes)

Dj Missy Ness : Dj, programmatrice musicale, intervenante culturelle

Stéphane Krasniewski : Directeur du festival Les Suds à Arles, président du SMA (Syndicat des Musiques Actuelles)

16h15 - 17h45

Table ronde cinéma, avec :

Judith Lou Levy : Productrice, membre du SPI (Syndicat des Producteurs Indépendants)

Hugues Quattrone : Délégué général du DIRE (Distributeurs Indépendants Réunis Européens)

Matthias Chouquer : Co-gérant de l'Eldorado, cinéma indépendant de Dijon

Isabelle Brocard : Cinéaste, membre du groupe « Riposte - Liberté de création » de la SRF (Société des Réalisatrices et Réalisateurs de Films)

18h00 - 19h30

Table ronde livre, avec :

Thierry Discepolo : Éditeur, auteur, fondateur des éditions Agone

Anaïs Massola : Libraire Le Rideau Rouge, association « pour l’écologie du livre »

Lisa Mandel : Autrice de bande dessinée, co-fondatrice de la maison d'édition Exemplaire

Stéphanie Le Cam : Maîtresse de conférence en droit de la propriété intellectuelle, directrice de la Ligue des auteurs professionnels

19h30 - 20h00

Conclusion

Photographie : L'Assemblée nationale (illustration, Num, CC BY-SA 2.0)

