Rome redécouvre l’âge d’or de ses salons littéraires

Du 2 au 4 décembre 2025, Rome accueillera un colloque international consacré aux salons d’Ersilia Caetani Lovatelli et de Giuseppe Primoli, figures majeures de la vie culturelle romaine entre 1870 et 1914.
L’événement se propose de replonger dans l’atmosphère de la capitale italienne à l’aube du Royaume d’Italie et à la veille de la Première Guerre mondiale, une période marquée par un foisonnement artistique, intellectuel et mondain.
Les salons de Caetani Lovatelli et Primoli furent, durant ces décennies, des lieux où se croisaient diplomates, écrivains, artistes, archéologues, scientifiques et acteurs de la vie politique. Le colloque entend restituer cette richesse en explorant les multiples facettes d’une époque où les frontières entre art, sciences, culture et sociabilité se redéfinissaient en profondeur.
À l’aube du Royaume d’Italie et jusqu’à la veille de la Première Guerre mondiale, les salons d’Ersilia Caetani Lovatelli et de Giuseppe Primoli comptaient parmi les lieux les plus féconds de la sociabilité intellectuelle romaine. Ersilia Caetani Lovatelli, aristocrate, archéologue et première femme admise à l’Accademia dei Lincei en 1879, y recevait écrivains, diplomates, artistes, archéologues, journalistes et figures politiques qui contribuaient à animer la vie culturelle de la capitale.
Son salon constituait un véritable réseau d’influence où se discutaient les grandes questions de l’Italie post-unitaire, qu’il s’agisse d’urbanisme, de patrimoine, d’histoire nationale ou de débats artistiques et scientifiques. Les sources soulignent que ces espaces, loin d’être purement mondains, jouaient un rôle majeur dans la circulation des idées et dans la mise en relation des élites savantes, politiques et culturelles de l’époque.
Cette richesse sociale et intellectuelle s’accompagnait d’une dimension esthétique et mondaine aujourd’hui en grande partie disparue. Les études consacrées à la « civiltà salottiera » italienne rappellent que musique de chambre, lectures, bals, étiquette et modes vestimentaires formaient un langage partagé, un ensemble de codes qui structuraient la sociabilité du temps.
Dans les salons de Caetani Lovatelli et Primoli, les discussions savantes côtoyaient les pratiques artistiques et les performances musicales, faisant de ces lieux des théâtres de représentation sociale autant que des centres de débats intellectuels. En ce sens, ces salons reflétaient la complexité d'une Rome où art, sciences, politique et mondanité se mêlaient étroitement, donnant naissance à un monde raffiné et cosmopolite dont le colloque de 2025 ambitionne de restituer l’atmosphère et les dynamiques.
Organisé dans trois institutions emblématiques de la vie culturelle romaine — la Fondazione Camillo Caetani, la Fondazione Primoli et l’École française de Rome —, l’événement rassemblera des chercheurs italiens et internationaux issus de différentes disciplines, de l’histoire à la littérature, de l’archéologie à l’histoire de l’art, en passant par la musicologie et les études de genre. Les sessions thématiques permettront d’aborder la diversité des échanges qui animaient ces salons et les faisaient rayonner bien au-delà de la vie mondaine.
Si la dimension politique et intellectuelle des salons occupera une place centrale, le colloque s’intéressera également à des aspects plus rarement étudiés de la sociabilité romaine : la musique de chambre, les bals, l’étiquette, la mode, autant d’éléments qui participaient à la création de codes sociaux partagés et d’une esthétique raffinée. Ces pratiques, essentielles à la vie des salons, contribuaient à façonner une véritable culture de la représentation.
Les salons d’Ersilia Caetani Lovatelli et de Giuseppe Primoli ne seront donc pas abordés comme de simples environnements de débat intellectuel, mais comme de véritables théâtres de sociabilité, où sons, costumes, gestes et musiques jouaient un rôle majeur dans la construction d’une identité sociale. Le colloque ambitionne ainsi de redonner vie à cette « civiltà salottiera » aujourd’hui disparue, en révélant ses mécanismes, son raffinement et sa place dans l’histoire culturelle de la Rome postunitaire.
Crédits photo : Giuseppe Primoli (Studio Lovatelli)
