BnF : grève et manifestation contre les coupes budgétaires et la suppression de postes

Selon les organisations syndicales, l’année 2025 a été marquée par des contraintes budgétaires ayant entraîné des suppressions de postes et l’arrêt de plusieurs projets, notamment autour de la numérisation. Elles estiment que 2026 pourrait amplifier ces difficultés et affecter les missions de l’établissement, tout en rappelant la diminution régulière des effectifs depuis plusieurs années.

Un mouvement inscrit dans un contexte national plus large

La mobilisation du 2 décembre s’inscrit dans une journée de grève nationale organisée par la CGT, la FSU et Solidaires, qui dénoncent une politique d’austérité affectant l’ensemble de la fonction publique : réduction des moyens, suppressions d’emplois, gel du point d’indice et hausse des charges pesant sur les ménages, notamment en matière de santé. Les syndicats estiment que « des milliards de coupes budgétaires » affaiblissent les services publics et accroissent les inégalités sociales.

Ils mettent également en avant la progression du patrimoine des grandes fortunes françaises et les profits enregistrés par les entreprises du CAC 40 pour dénoncer ce qu’ils perçoivent comme une injustice fiscale.

Pour les organisations syndicales, le 2 décembre doit servir de signal d’alarme sur l’avenir de la BnF et sur les conditions de travail des agents, qu’elles estiment déjà fortement dégradées. Elles appellent les agents à se mobiliser pour défendre les moyens humains et financiers de l’établissement, ainsi que l’ensemble de ses missions.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com