Près de 300 auteurs réunis pour la 19ᵉ édition du Salon du Livre de Boulogne-Billancourt

Comme chaque année, la manifestation attire plus de 10.000 visiteurs qui viennent rencontrer des écrivains majeurs du paysage littéraire français, découvrir les parutions de la rentrée et échanger avec des primo-romanciers, des historiens, des auteurs de polar, des bédéistes, des mangakas, des créateurs pour la jeunesse, des personnalités du monde artistique et médiatique, ainsi que de nombreux auteurs locaux qui contribuent à la richesse éditoriale du territoire.

La programmation se déploie dans plusieurs espaces emblématiques de Boulogne-Billancourt. L’hôtel de ville Art déco accueille la littérature générale et la photographie, tandis que l’espace Landowski est entièrement consacré aux livres jeunesse et à la bande dessinée. À cet endroit, des animations variées sont proposées tout au long du week-end, grâce au concours des médiathèques de la ville et des bibliothèques associatives boulonnaises.

Les visiteurs peuvent ainsi assister à des ateliers destinés aux enfants comme aux adultes, écouter des lectures de contes ou encore s’initier à la création de bandes dessinées ou d’ex-libris. De nombreux entretiens et rencontres littéraires rythment également l’événement.

Cette nouvelle édition se distingue par l’ampleur de sa programmation intellectuelle et artistique, qui réunit vingt-cinq grands entretiens, une masterclasse animée par Bertrand Périer autour de l’éloquence, une représentation théâtrale de Love Letters d’A. R. Gurney, ainsi que la projection du film Illusions perdues de Xavier Giannoli.

La présidence d’honneur du salon est confiée à Bernard Minier, figure incontournable du thriller français, qui inaugure les grands entretiens le samedi 6 décembre en présentant son nouveau roman, H. Parallèlement, Bertrand Périer, avocat spécialisé dans la prise de parole en public, offre une masterclasse exceptionnelle consacrée à l’art oratoire.

Le salon accueille également des romanciers très attendus, parmi lesquels Irène Frain, Fouad Laroui et Sorj Chalandon, récemment couronné du prix du Roman News. Les visiteurs peuvent rencontrer Pauline Dreyfus et Louis-Henri de La Rochefoucauld, deux auteurs très remarqués cette année, ainsi que de jeunes plumes prometteuses telles que Lucie-Anne Belgy et Paul Gasnier.

Les portraits et biographies occupent une place importante dans cette édition. Dominique Bona rend hommage à son père Arthur Conte, tandis que Raphaël Enthoven évoque la figure de sa mère, Catherine David. Sylvie Le Bihan et Adrien Bosc font revivre des écrivains oubliés, et Julien Dassin partage ses souvenirs de son père Joe Dassin.

L’événement met également en lumière de nombreux portraits de femmes : Irène Némirovsky est revisitée par Dominique Missika, Milady de Winter est réhabilitée par Adélaïde de Clermont-Tonnerre, et Diana reprend vie sous la plume d’Annick Cojean et Sophie Couturier. D’autres figures féminines marquantes sont également évoquées, parmi lesquelles Letizia Bonaparte, Virginia Woolf, Mistinguett ou encore la reine de Madagascar.

Cette 19ᵉ édition accorde enfin une place particulière aux récits amoureux. On y retrouve notamment le couple mythique formé par Simone Signoret et Yves Montand, raconté par Nicolas d’Estienne d’Orves.

L’amour est décliné sous toutes ses formes : amour de soi, amour moderne, passion secrète, histoire familiale, élans contrariés ou toxiques, et bien sûr amour de la littérature, qui demeure le point commun de l’ensemble des auteurs réunis pour cette manifestation.

Crédits photo : Salon du Livre de Boulogne-Billancourt

