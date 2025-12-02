Galene media : éditeur de presse de sciences et d'histoire

Et si l’entreprise commence par la presse, elle espère bien passer ensuite à l’édition avec déjà plusieurs projets en tête qui vont de récits biographiques à des ouvrages plus épistémologique. Mais il reste encore de nombreuses marches à franchir !

Pourquoi Galene media ?

Galene media est née de la rencontre entre des obstacles et des espaces de liberté ! Journaliste scientifique de formation (avec des études d’environnement préalables – à une époque où le concept du développement durable était encore jeune et porteur d’espoir), je vois, un à un, les titres de vulgarisation scientifique et d’enquêtes être rachetés et broyés par des machines idéologiques ou marketing.

Je côtoie, les décideurs et possesseurs de titre de presse — de toutes presses — qui n’ont d’approches des journaux et des journalistes que les profits qu’ils peuvent en tirer ou les charges qu’ils peuvent couper. Alors, en début d’année 2025, poussée par l’adversité, je décide de passer de l’autre côté. Entrepreneur et employeur de presse. Pour écrire et produire les titres que j’ai envie de voir naître.

Deux magazines, deux univers

Le premier magazine — Anapath mag — est un trimestriel de presse professionnel réservé à une niche. Celle des anatomopathologistes. Une spécialité médicale peu connue car peu en contact avec les patients. Une spécialité en pleine révolution organisationnelle et technologique et qui, jusqu’à très récemment travaillait encore complètement avec les mêmes outils que les spécialistes du début du 20e siècle !

Et donc une communauté très attachée aux traditions, au passé et résistante au changement. A coup d’algorithme, de scanners, de virtualisation, tout est en train d’être bouleversé. Et ça va vite. De plus en plus vite. Le magazine accueille, illustre et informe de ces changements. Le deuxième numéro vient de paraître.

Le deuxième magazine est grand public : Plancton. Il fait actuellement l’objet d’une campagne Ulule pour trouver les fonds nécessaires à son lancement. C’est aussi un trimestriel entièrement dédié à l’écologie marine. L’écologie au sens large, celle de l’étude de tout un écosystème avec toutes ses composantes : géologique, faunistique et floristique, énergétique et humaine.

L’idée a germé il y a fort longtemps. Nourrie des récits merveilleux de la Hulotte — le journal le plus lu dans les terriers — qui pour ceux qui ne le connaissent pas depuis 40 ans raconte des histoires naturalistes étonnantes et passionnantes. Fascinée par la richesse des océans. Je voulais fusionner les deux en un. Un magazine qui raconterait la mer et la vie océanique. Et aujourd’hui plus que jamais, c’est le moment.

Ce moment charnière où l’océan est devenu le nouveau territoire à asservir : fonds sous-marins, ressources biologiques pour l’alimentation bien sûr mais aussi pour la production de matériaux, de médicaments, pour l’énergie, pour dominer l’autre, pour agrandir ses frontières… Tout en étant le symbole d’une nature que l’on ne sait pas dompter : tsunamis, courants, rôle climatique et écologique global… Tant d’histoires à raconter que cela en donne le tournis !

Ecrire les sciences, les techniques et les hommes

Derrière ses deux magazines, l’envie aussi de raconter d’autres histoires en livre. Les histoires des femmes qui ont fait sciences, des techniques, parfois anodines qui ont révolutionné certains secteurs, des hommes qui ont façonné un monde.

Parce que la vie, la vraie, ce sont des rencontres, des lectures, des histoires qui vous touchent, qui vous font vibrer et que la presse et la lecture c’est ce partage — qui se transmet et qui peut rester. Plus longtemps, plus profondément que les milliards de posts et de tweets qui circulent à chaque seconde.

