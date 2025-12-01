Aux frontières du réel : plongée dans les mystères ésotériques à Lyon

Astrologie, spiritisme, magnétisme, arts divinatoires, radiesthésie, voyage astral : l’événement propose une plongée dans ces approches qui oscillent entre science, intuition et besoin humain de comprendre l’inexplicable.

Loin de tout prosélytisme comme de toute condamnation, l’exposition invite les visiteurs à adopter un regard curieux, ouvert et documenté sur des questionnements qui traversent l’histoire occidentale. Elle montre comment ces pratiques, souvent reléguées aux marges de la rationalité, ont pourtant participé à façonner notre imaginaire collectif et notre rapport au réel.

À travers plus d’une centaine de documents, en grande majorité issus des collections de la Bibliothèque municipale de Lyon, le parcours met en lumière la richesse de ces discours et pratiques ésotériques. L’accent est mis sur les manières dont elles se transmettent, sur leurs usages, et sur la diversité de leurs interprétations au fil du temps.

À gauche : Main de Desbarolles © Adolphe Desbarrolles, Domaine public / À droite : L’art de voir l’avenir par l’astrologie © Ely Star - BmL

Trois grands axes structurent l’exposition :

La transmission et l’exercice de ces pratiques, qu’il s’agisse de savoir-faire divinatoires, de rituels ou d’expérimentations se voulant scientifiques ;

Les figures et histoires lyonnaises, qui ont joué un rôle singulier dans le développement de ces courants ;

La place des femmes, souvent actrices majeures de ces traditions, qu’elles aient été médiums, astrologues, guérisseuses, théoriciennes ou inspiratrices.

Conçue par Yoann Escuit, Laurence Grange et Guillaume Morand, du département Civilisation de la Bibliothèque de la Part-Dieu, l’exposition bénéficie d’un solide conseil scientifique assuré par Damien Karbovnik, sociologue et historien des religions (laboratoire ARCHE, Université de Strasbourg), et Philippe Baudouin, maître de conférences associé en sciences de l’information et de la communication (Université Paris-Saclay – Centre de Recherche en Design – ENS-Paris-Saclay).

Avec cette manifestation, la bibliothèque lyonnaise propose une exploration documentée et sensible de l’invisible, au carrefour de la croyance, de la culture et de la connaissance.

