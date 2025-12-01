38e Prix Roberval : les meilleures œuvres de vulgarisation récompensées

Depuis 1987, ce prix distingue des ouvrages et productions œuvrant à rendre la science et la technologie accessibles à un large public francophone, dans une démarche de diffusion des savoirs et de promotion de la diversité culturelle.

En 2025, les œuvres candidates ont été examinées par des comités de présélection, puis par les membres du Jury Roberval, avec l’appui d’experts académiques et industriels. Dix-huit œuvres étaient encore en lice le 22 novembre, quelques heures avant la réunion finale du jury précédant la cérémonie.

Le duo musical Isaïade, composé d’Isabelle Rémy et Isabelle Guérin, a offert un moment artistique, du baroque à des pièces contemporaines. La soirée s’est conclue par un cocktail et une séance de dédicaces, organisée avec la Librairie des Signes de Compiègne.

Les lauréats, mentions et coups de cœur 2025

Catégorie « Grand public » — Lauréat

Histoires d’innovation

Auteur : Jacques P.M. Schmitt — EDP Sciences (France)

Le livre explore les coulisses de l’innovation à travers une trentaine d’histoires vécues. Figures célèbres comme Watt ou Montgolfier y côtoient des inventeurs moins connus. Le récit montre que si le rythme de l’innovation s’accélère, ses mécanismes fondamentaux restent étonnamment stables.

Coup de cœur des lecteurs « Grand public »

DEEP FAKE – L’IA au service du faux

Auteur : Olivier Lascar — Éditions Eyrolles (France)

L’ouvrage enquête sur les hypertrucages rendus accessibles par l’IA générative. Ces images, vidéos et sons truqués bouleversent l’opinion, alimentent cyberattaques et escroqueries et menacent notre rapport au vrai.

Catégorie « Enseignement supérieur »

Les réacteurs rapides

Auteur : Joël Guidez — EDP Sciences (France)

Prix décerné à titre posthume

Le livre explique le rôle des réacteurs à neutrons rapides dans la production d’énergie. Complémentaires des réacteurs à eau, ils pourraient transformer les déchets en ressource, offrant une énergie quasi illimitée.

Mention spéciale du jury « Enseignement supérieur »

Principes de la télédétection, Applications à l’observation de la Terre et son climat

Autrices : Hélène Chepfer, Laurence Picon, Marine Bonazzola, Hélène Brogniez, Marjolaine Chiriaco, Solène Turquety — Dunod (France)

L’ouvrage présente les fondements physiques de la télédétection spatiale et ses applications pour comprendre l’environnement terrestre et le climat, sous forme de chapitres thématiques clairs et structurés.

Catégorie « Jeunesse »

C’est pas moi, c’est l’IA

Auteurs : Didier Roy, Pierre-Yves Oudeyer — Illustratrice : Clémentine Latron — Éditions Nathan (France)

Ce livre explique l’intelligence artificielle avec humour et pédagogie, démystifiant ses principes et ses usages. Il souligne que l’IA ne doit pas être crainte, car sa place dans la société relève des choix humains.

Coup de cœur des étudiants de l’UTC « Jeunesse »

C’est pas sorcier – L’historique du numérique

Auteurs : Jack Guichard — Illustrateurs : Stéphanie Alastra et Fabrice Mosca — Les deux coqs d’or (France)

L’ouvrage retrace l’histoire du numérique, des premières innovations aux usages contemporains, mêlant personnages clés, événements marquants et pédagogie active via des quiz.

Catégorie « Télévision »

Collisions – Chasseurs d’astéroïdes

Un film de Thomas Marlier et Guillaume Lenel — Coproduction Nomades, A table production, Mélusine Production — Avec France Télévisions (France)

Le documentaire explore le rôle crucial des plus petits corps du système solaire, désormais étudiés de près grâce aux avancées technologiques qui permettent de mieux anticiper les risques qu’ils représentent.

Coup de cœur UTC Alumni « Télévision »

Sous l’eau l’Eldorado

Un film de Dominique Forget et Yanic Lapointe — Radio Canada (Canada)

L’enquête porte sur les nodules polymétalliques de la côte Est canadienne, convoités pour la fabrication de batteries. Le film expose la tension entre promesses industrielles et inquiétudes biologiques.

Catégorie « Journalisme scientifique et technique »

Organes sur puce : Un bond décisif pour la médecine

Auteur : Hugo Leroux — Science & Vie, Reworld Media (France)

L’article décrit les avancées des organes sur puce, dispositifs microfluidiques capables de reproduire des fonctions biologiques. Ils permettent de réduire les tests sur animaux et d’individualiser les traitements.

Coup de cœur de l’Académie des technologies

Alerte aux plastiques dans nos aliments

Auteurs : Hervé Ratel et Sylvie Boistard — Sciences et Avenir (France)

L’enquête met en lumière la contamination généralisée de la chaîne alimentaire par les microplastiques et nanoplastiques, ses effets inflammatoires et toxiques, et les limites du recyclage.

Le jury 2025 rassemble des personnalités issues des milieux académiques, industriels et de la médiation scientifique, représentatives de la diversité de la francophonie. Il est présidé par Claire Rossi, directrice de l’UTC. Ses membres :

Luc Alba, Manager Innovation chez Safran, Paris

Elisabeth Brunier, enseignante-chercheuse en génie des procédés industriels, UTC Compiègne

Evelyne Garnier-Zarli, présidente d’honneur de la CIRUISEF, professeure émérite, Université Paris Est Créteil

Daniel Kaplan, membre de l’Académie des sciences, Paris

Catherine Langlais, membre de l’Académie des technologies et vice-présidente de la fondation La Main à la pâte, Paris

Jeannita Richard, réalisatrice de documentaires scientifiques pour la télévision publique canadienne, membre de l’Association des communicateurs scientifiques du Québec, Montréal

Jacqueline Stubbe, experte matériaux chez ENGIE, Bruxelles

Nathalie Verbruggen, professeure en physiologie et génétique moléculaire des plantes, membre de l’Académie royale de Belgique, Bruxelles

Mohamad Khalil, professeur à la Faculté de génie et directeur de centre de recherche à l’Université Libanaise, Tripoli

Ouvert à tous les pays francophones, le Prix Roberval récompense des œuvres consacrées à l’explication de la technologie dans les catégories enseignement supérieur, grand public, télévision, jeunesse, et journalisme scientifique et technique. Sont éligibles livres, documentaires, articles de presse et œuvres numériques.

La gestion du concours est assurée par le CSTI de l’UTC, dirigé par Karim El Kirat, avec le soutien de nombreux partenaires : DGLFLF, Conseil départemental de l’Oise, Ville de Compiègne, Sorbonne Université, Académie des technologies, UTC Alumni, et l’Université de Technologie de Compiègne.

Les lauréats 2024 du Prix Roberval sont : en catégorie « Grand public », Voyage au bout de l’IA d’Axel Cypel (De Boeck Supérieur), tandis que La protection intégrée des cultures de Josée Fortin, Roger Doucet et Onil Samuel (Éditions Berger)a remporté la catégorie « Enseignement supérieur », complétée par une mention spéciale pour Imager l’invisible avec la lumière de Cathie Valenton et Sylvain Gigan (EDP Sciences).

En « Jeunesse », le prix est revenu aux Super pouvoirs des animaux marins de Maud Fontenoy (Nathan), accompagné d’un coup de cœur pour Les smartphones et Le making-of d’Arnaud Stiepen (VEDIA – Urbain Ortmans). La catégorie « Télévision » a distingué Le génie de Gustave Eiffel révélé de Thierry Fessard et Hugo Hernandez (RMC Production, Kwanka), avec une mention spéciale pour Le Génie Romain de Hugues Demeude, François Guillaume et Herlé Jouon (Grand Angle Productions). Enfin, en « Journalisme scientifique et technique », La Révolution de l’IA générative de Romain Raffegeau (Science & Vie Junior) est lauréat, et Voyage au cœur de l’ordinateur quantique d’Évrad-Ouicem Eljouahoura (Science & Vie) a reçu le coup de cœur de l’Académie des technologies.

