Maxim Chattam, Emmanuel Carrère et Elif Shafak sur France Culture

LES MIDIS DE CULTURE, de Marie Labory

Du lundi au vendredi de 12h à 13h30

12h La Critique

Mardi 2 décembre : Littérature étrangère, avec Virginie Bloch Lainé et Marie Sorbier

Les fleuves du ciel d’Elif Shafak (Flammarion)

Le Jardinier et la mort de Guéorgui Gospodinov (Gallimard)

Vendredi 5 décembre : Bande Dessinée, avec Lucie Servin et Antoine Guillot

Détroit Roma d'Elene Usdin et Boni (Sarbacane - 5 nov)

Fabienne d'Anouk Ricard (Exemplaire - 22 oct)

Le Bureau des coeurs de Sophie Guerrive (2042 - 17 oct)

13h La Rencontre

Mardi 2 décembre : Avec Maxim Chattam, romancier, pour 8,2 secondes (Albin Michel)

Jeudi 4 décembre : Avec Sébastien Barrier, auteur, performeur et conteur, pour son spectacle Dear Jason, Dear Andrew, jusqu’au 13 décembre au Théâtre du Rond Point à Paris puis en tournée

LE BOOK CLUB, de Marie Richeux

Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Lundi 1er décembre : Kolkhoze (P.O.L) d'Emmanuel Carrère : le roman familial sous le roman. Avec Emmanuel Carrère

Mardi 2 décembre : Relire W ou le souvenir d’enfance de Georges Perec. Avec Maryline Heck, spécialiste Georges Perec, et Robert Bober ami de Perec et préfacier de la nouvelle édition augmentée qui paraît chez Denoël

Mercredi 3 décembre : Écrire le racisme structurel, Amandine Gay pour Vivre, libre : exister au cœur de la suprématie blanche (La Découverte)

Jeudi 4 décembre : Leila Guerriero pour L’appel (Rivages) : écrire l’enfer de la dictature argentine



Vendredi 5 décembre : Dans la bibliothèque de Yolande Zauberman

LA SERIE FICTION

Du lundi au vendredi de 20h à 20h30

D’autres vies que la mienne de Emmanuel Carrère. Une réalisation François Christophe / Adaptation François Cuel

En 2004, Emmanuel Carrère est au Sri Lanka au moment du Tsunami. Des amis de rencontre y perdent leur petite fille. En rentrant à Paris, il apprend que Juliette, la sœur de sa compagne, mère de trois petites filles, est en train de mourir d’un cancer. Il en sortira un livre, en 2009, D’autres vies que la mienne, dans lequel l’auteur raconte la vie de ces gens qui, sans le savoir, parfois même sans le connaître, l’ont guidé et éclairé dans le difficile métier de vivre. À quelques mois d’intervalle, la vie m’a rendu témoin des deux événements qui me font le plus peur au monde : la mort d’un enfant pour ses parents, celle d’une jeune femme pour ses enfants et son mari. Quelqu’un m’a dit alors : tu es écrivain, pourquoi n’écris-tu pas notre histoire ?

6/10 Les juges d'instance

Le juge d’instance est l’équivalent pour la justice du médecin de quartier. Loyers impayés, expulsions, saisies, tutelles… On a affaire à des gens qui se débattent dans des difficultés à la fois médiocres et insurmontables.

7/10 Patrice

Patrice prend plaisir à dessiner ce qu’il dessine mais il ne croit pas que c’est exceptionnel. Il ne cherche pas à changer de style. Ce serait pour lui aussi impossible que de changer ses rêves : il n’a pas de prise là-dessus. J’ai pensé qu’en cela, il était un artiste.

8/10 Les microcrédits passés à la loupe

Depuis des mois, Etienne et Juliette essuyaient défaite sur défaite, ils étaient sur le point de s’avouer vaincus, et voilà qu’Etienne trouvait la botte secrète qui allait changer le cours de la bataille.

9/10 Juliette

Est-ce que tu te souviens, lui a demandé Etienne, de la première nuit de ta maladie, la première fois ? La nuit qui a suivi le jour où on t’a dit que tu avais un cancer ?

10/10 La mort de Juliette

Patrice lui a demandé : Tu as peur ? Elle a fait oui de la tête, distinctement. Il s’est allongé près d’elle, presque comme s’ils étaient à la maison et il s’est mis à lui parler à l’oreille, très bas…

L'INSTANT POESIE D'ERIC RUF

Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35

Lundi 1er décembre : Elle avait pris ce pli de Victor Hugo, lu par Lou Chauvin

Mardi 2 décembre : Les mers du Sud de Cesare Pavese, lu par Bakary Sangaré

Mercredi 3 décembre : L’ami d’enfance de Marceline Desbordes-Valmore, lu par Lou Chauvin

Jeudi 4 décembre : Extrait de Poudreuse de Severine Daucourt, lu par Laure Werckmann

Vendredi 5 décembre : Quand un ange passe par la scène de Jon Fosse, traduit par Camilla Bouchet et Gabriel Dufay dans Étincelles pour la Comédie Française en 2025, lu par Sophie Daull

LECTURES DU SOIR

Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h

Vingt-quatre heures de la vie d’une femme de Stefan Zweig (Rediffusion). Une production Madeleine Loisel / Réalisation Anne Lemaître

Au tout début du XXe siècle, un scandale au Palace Hôtel, qui jouxte la petite pension de la Riviera où séjourne le narrateur, provoque des conversations des plus animées : Mme Henriette, la femme d’un client, s’est enfuie avec un jeune homme qu’elle venait tout juste de rencontrer. Seul le narrateur affiche de la compassion pour cette femme, suscitant alors la confession d’une vieille dame de l’aristocratie anglaise… Elle-même, des années auparavant, a connu vingt-quatre heures d’une passion qui a bouleversé son existence pour toujours… Avec Béatrice Agenin, Eléonore Hirt, Bertrand Beautheac, Jean-Gabriel Normann, Eric Genovèse

1/10 Un scandale au grand Palace Hôtel de la Riviera

Nous, les pensionnaires d’à côté, nous vivions malgré tout en relations continuelles avec les clients du Palace. Or, la veille, cet hôtel avait eu à enregistrer un parfait scandale.

2/10 Une femme respectable

- Avez-vous encore autant de considération pour elle ? Ne faites-vous pas de différence entre la femme honnête en compagnie de qui vous étiez avant-hier et cette autre qui a décampé hier avec un homme totalement étranger ? – Aucune.

3/10 Une confession

Il va sans dire que vous restez libre de ce que vous voudrez me confier. Mais ce que vous me raconterez, racontez-le, à vous et à moi, avec une entière vérité.

4/10 Une rencontre

À partir de cet instant, je ne remarquais plus rien dans la salle. Tout me paraissait mat, terne et effacé. Tout me paraissait obscur en comparaison du feu jaillissant de ce visage. »

5/10 Un homme ruiné

Cet individu n’avait plus aucun appui, ni chez lui, ni dans une banque, ni chez des parents, qu’il avait joué ici son dernier argent, et sa vie même, et que maintenant il s’en allait ailleurs, n’importe où, mais, à coup sûr, hors de l’existence.

THEATRE ET CIE

Le dimanche de 20h à 22h

Cycle Stefano Massini 2/3 (Rediffusion)

7 minutes-comité d’usine de Stefano Massini. Une réalisation Baptiste Guiton et Maëlle Poésy

Dix femmes attendent la porte-parole qui négocie leur avenir avec les repreneurs de l’usine dans laquelle elles travaillent. À son retour, elles devront voter au nom des deux cents employées qu’elles représentent. Avec la Troupe de la Comédie-Française Véronique Vella, Sylvia Bergé, Françoise Gillard, Adeline d'Hermy, Claire de La Rüe du Can, Anna Cervinka, Pauline Clément, Elissa Alloula et Maïka Louakairim, Mathilde-Edith Mennetrier, Lisa Toromanian

Suivi de : Point d’interrogation (Extrait) de Stefano Massini. Une réalisation Baptiste Guiton

Derrière le titre de cette pièce se cache une interrogation fondamentale : à quoi pourra bien ressembler le monde de demain ? Cette œuvre, rédigée par Stefano Massini sur la base de véritables prévisions scientifiques et d'hypothèses émises par plusieurs spécialistes, s'adresse aux adolescents de notre époque. Elle se dévoile comme une comédie d'investigation située entre utopie et dystopie, frénétique et alarmante, reposant sur un système de questions/réponses afin d'explorer l'hypothétique futur de notre humanité et d'aborder des thèmes aussi variés que l'urbanisme, la santé, l'apprentissage scolaire ou la publicité. Somme toute, un objet qui donne à penser. L’Arche éditeur

Avec les élèves comédiens de la promotion 30 de la Comédie de Saint-Etienne- Ecole supérieure d’art dramatique : Chakib Boudiab, Estelle Brémont, Pascal Cesari, Clément Deboeur, Lise Hamayon, Liora Jaccottet, Maud Meunissier, Mathis Sonzogni

Suivi d’un très court extrait : Une vie de Nino Rota de Stefano Massini, une réalisation Baptiste Guiton Lecture : Reda Kateb et Micha Lescot.

