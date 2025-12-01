Le Rouergue noir passe au format poche

Depuis septembre 2025, la collection se décline en petit format, avec des couvertures créées par Odile Chambaut, graphiste historique du label. Une manière, pour l’éditeur, de rendre plus accessible une littérature noire, policière et sociale exigeante, tout en poursuivant la diffusion de ses nouveautés auprès d’un public élargi.

Le Rouergue prévoit six parutions annuelles, issues de son catalogue grand format, afin de proposer régulièrement au lectorat des titres marquants désormais disponibles en version abordable.

Parmi les premiers titres proposés en format poche, Marchands de mort subite de Max Izambard, en librairie le 3 septembre 2025, ouvre la marche. Inspiré par les années passées par l’auteur en Ouganda, ce premier roman suit la disparition d’une journaliste et la double enquête menée par son père, puis par une consœur locale. Sur fond de « minerais du sang », le récit explore la complexité politique des Grands Lacs et les risques auxquels sont confrontés les reporters, dans une quête de vérité tendue jusqu’à la dernière page.

Le même jour paraît La Théorie des ondes de Pascale Chouffot, en librairie le 3 septembre 2025. On y suit une ancienne policière associée à un commissaire pour élucider plusieurs assassinats de jeunes filles restés irrésolus. Entre dossiers oubliés, familles en attente de justice et résurgences du passé, le roman relie l’enquête contemporaine à l’histoire des orphelins de Paris envoyés dans le Morvan au début du XXᵉ siècle. Une intrigue dense où les drames d’hier influencent les trajectoires du présent.

Dans l’œil de la vengeance de Nathalie Gauthereau prendra la relève quelques mois plus tard, en librairie le 4 mars 2026. Thriller psychologique centré sur le Borgne, marqué par une enfance violente et décidé à assouvir trois vengeances, le roman met également en lumière Kofi, jeune exilé sénégalais devenu livreur à vélo, qui se retrouve malgré lui face au tueur. Un premier texte tendu, axé sur la fragilité et la détermination d’un héros habité par ses morts et soucieux de protéger les plus vulnérables.

Enfin, Tempête sur Kinlochleven de Peter May paraîtra le 6 mai 2026. Le récit conduit le lecteur dans une Écosse bouleversée par le dérèglement climatique, devenue quasi polaire. Condamné par la maladie, un policier accepte une ultime mission : enquêter sur la mort d’un journaliste et tenter de renouer avec sa fille, qu’il n’a pas vue depuis dix ans. Peter May signe ici un polar d’atmosphère où paysages extrêmes et tensions intimes se répondent avec force.

Crédits photo : Rouergue noir

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com