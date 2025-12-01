Six ouvrages retenus pour le Prix littéraire Chertok 2025

Le Prix littéraire Odette et Léon Chertok est né de la volonté de Grégoire Chertok de rendre hommage à ses parents en soutenant des œuvres qui explorent la Shoah ou d’autres génocides reconnus par l’ONU. À un moment où les derniers témoins directs disparaissent, l’initiative vise à encourager la transmission par la littérature. Le prix couronne une œuvre publiée en France dans les douze mois précédant sa sélection, écrite ou traduite en français.

La sélection annoncée réunit six titres issus de maisons d’édition variées. Elle comprend Appartements témoins d’Isabelle Backouche, Sarah Gensburger et Éric Le Bourhis (La Découverte), Le Prix à payer, À la recherche d'enfants juifs en Pologne après la guerre d’Anna Bikont (Noir sur Blanc), et Ce que j’ai vu à Auschwitz, Les Cahiers d’Alter d’Alter Fajnzylberg (Seuil). S’y ajoutent La Douleur fantôme d’Hanna Krall (Noir sur Blanc), Ne courez pas ! Marchez ! de Roman Polanski (Flammarion), ainsi que L’Oiseau de Bergen-Belsen de Florence Schulmann (Grasset).

Les ouvrages éligibles doivent être publiés entre le 30 septembre 2024 et le 30 septembre 2025. Les textes internationaux sont acceptés dès lors qu’une traduction française paraît en France. Les témoignages présentés sous une forme littéraire sont recevables, tandis que les travaux universitaires ou historiques sont exclus.

Le jury rassemble des personnalités issues de différents univers littéraires, intellectuels et culturels. Il est composé de Rima Abdul Malak, Emmanuel Carrère, Cécile Chertok, Grégoire Chertok et Sarah Chiche. S’y ajoutent Jean Hatzfeld, Haïm Korsia, Rebecca Marder, Valérie Toranian et Nathalie Zajde, témoignant d’une diversité de parcours et de sensibilités.

En réunissant cette pluralité de voix, le prix entend offrir un espace de réflexion autour des formes littéraires permettant de transmettre la mémoire. Le jury aura la responsabilité de départager des œuvres qui mobilisent archives, récits personnels, enquêtes ou mises en récit biographiques.

La proclamation du lauréat aura lieu le 19 janvier 2026 à 18h. La cérémonie se déroulera dans l’auditorium du Mémorial de la Shoah, lieu symbolique qui ancre cette distinction dans un travail de mémoire institutionnel comme littéraire.

L'an passé, la lauréate était Chochana Boukhobza.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com