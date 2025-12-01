Inscription
Six ouvrages retenus pour le Prix littéraire Chertok 2025

Le Prix littéraire Odette et Léon Chertok dévoile la sélection de six ouvrages retenus pour sa deuxième édition. Créé par Grégoire Chertok en hommage à ses parents, ce prix distingue chaque année une œuvre littéraire liée à la Shoah ou à l’un des génocides reconnus par l’ONU. La remise aura lieu le 19 janvier 2026, à l’auditorium du Mémorial de la Shoah.

Le 01/12/2025

01/12/2025 à 16:53

Dépêche

ActuaLitté

Le Prix littéraire Odette et Léon Chertok est né de la volonté de Grégoire Chertok de rendre hommage à ses parents en soutenant des œuvres qui explorent la Shoah ou d’autres génocides reconnus par l’ONU. À un moment où les derniers témoins directs disparaissent, l’initiative vise à encourager la transmission par la littérature. Le prix couronne une œuvre publiée en France dans les douze mois précédant sa sélection, écrite ou traduite en français.

La sélection annoncée réunit six titres issus de maisons d’édition variées. Elle comprend Appartements témoins d’Isabelle Backouche, Sarah Gensburger et Éric Le Bourhis (La Découverte), Le Prix à payer, À la recherche d'enfants juifs en Pologne après la guerre d’Anna Bikont (Noir sur Blanc), et Ce que j’ai vu à Auschwitz, Les Cahiers d’Alter d’Alter Fajnzylberg (Seuil). S’y ajoutent La Douleur fantôme d’Hanna Krall (Noir sur Blanc), Ne courez pas ! Marchez ! de Roman Polanski (Flammarion), ainsi que L’Oiseau de Bergen-Belsen de Florence Schulmann (Grasset).

Les ouvrages éligibles doivent être publiés entre le 30 septembre 2024 et le 30 septembre 2025. Les textes internationaux sont acceptés dès lors qu’une traduction française paraît en France. Les témoignages présentés sous une forme littéraire sont recevables, tandis que les travaux universitaires ou historiques sont exclus.

Le jury rassemble des personnalités issues de différents univers littéraires, intellectuels et culturels. Il est composé de Rima Abdul Malak, Emmanuel Carrère, Cécile Chertok, Grégoire Chertok et Sarah Chiche. S’y ajoutent Jean Hatzfeld, Haïm Korsia, Rebecca Marder, Valérie Toranian et Nathalie Zajde, témoignant d’une diversité de parcours et de sensibilités.

En réunissant cette pluralité de voix, le prix entend offrir un espace de réflexion autour des formes littéraires permettant de transmettre la mémoire. Le jury aura la responsabilité de départager des œuvres qui mobilisent archives, récits personnels, enquêtes ou mises en récit biographiques.

La proclamation du lauréat aura lieu le 19 janvier 2026 à 18h. La cérémonie se déroulera dans l’auditorium du Mémorial de la Shoah, lieu symbolique qui ancre cette distinction dans un travail de mémoire institutionnel comme littéraire.

L'an passé, la lauréate était Chochana Boukhobza.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

 
 
 
 
 

 

Le prix à payer

Anna Bikont trad. Charles Zaremba

Paru le 13/02/2025

651 pages

Les Editions Noir sur Blanc

28,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889830855
9782889830855
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Appartements témoins

Isabelle Backouche, Sarah Gensburger, Eric Le Bourhis

Paru le 20/02/2025

448 pages

La Découverte

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782348086526
9782348086526
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Ce que j'ai vu à Auschwitz

Alter Fajnzylberg

Paru le 17/01/2025

384 pages

Seuil

33,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782021577327
9782021577327
© Notice établie par ORB
plus d'informations

La douleur fantôme

Hanna Krall trad. Margot Carlier

Paru le 07/11/2024

324 pages

Les Editions Noir sur Blanc

23,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889830626
9782889830626
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Ne courez pas ! Marchez !

Roman Polanski, Ryszard Polanski trad. Piotr Kaminski

Paru le 05/03/2025

261 pages

Flammarion

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080470416
9782080470416
© Notice établie par ORB
plus d'informations

L'oiseau de Bergen-Belsen

Florence Schulmann, Géraldine Meignan

Paru le 26/03/2025

109 pages

Grasset & Fasquelle

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782246839859
9782246839859
© Notice établie par ORB
plus d'informations

