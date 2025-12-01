États généraux de la lecture : trois axes et une feuille de route

Après un point d'étape au début du mois d'octobre dernier, les États généraux de la lecture pour la jeunesse ont remis leurs conclusions, avec un plan d'action reposant sur la construction d'un parcours de lecture continu, dans un contexte de baisse des crédits publics alloués à la fois à l'éducation et à la culture.

La « plus grande consultation jamais menée sur la lecture des jeunes », assurent les deux ministères dans un communiqué, présente ses résultats. Elle a mobilisé plus de 36.000 participants partout en France, en métropole comme dans les Outre-mer, parmi lesquels 6000 jeunes.

Cette démarche était placée sous la gouvernance d'un comité dédié, dirigé par Nicolas Georges, directeur du Livre et de la Lecture au ministère de la Culture. Il réunissait Sylvie Chokron, neuropsychologue et directrice de recherches au CNRS ; Louis Delas, éditeur jeunesse et PDG de l’École des loisirs ; Hella Feki, professeure de lettres et de théâtre, formatrice d’enseignants et écrivaine ; Timothée de Fombelle, écrivain ; Sofia Nogueira, cheffe du bureau des collèges au ministère de l’Éducation nationale ; Marion Pérol, professeure des écoles et directrice d’établissement ; Dominique Rouet, directeur des bibliothèques municipales du Havre, et enfin Sylvie Vassallo, directrice du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil.

Auditions de visu, questionnaires en ligne, déplacements en régions et consultations des jeunes concernés ont permis de dresser quelques constats sur la lecture.

Chiffres de participation aux États généraux de la lecture pour la jeunesse (ministère de la Culture)

Les acteurs de terrain, tout en soulignant les investissements déjà réalisés et les actions mises en œuvre, « s’accordent sur la nécessité d’une coopération interprofessionnelle plus structurée », reconnaissent les deux ministères.

À LIRE - 278 000 jeunes de 18 à 29 ans sont en situation d'illettrisme

Jusqu'au collège, et plus précisément après la classe de 4e, l'intérêt pour la lecture reste fort chez les jeunes, mais s'effondre ensuite, en particulier chez les garçons. « De moins en moins de jeunes reviennent à la lecture après la sortie du lycée », et les écarts entre filles et garçons tendent à se creuser, au bénéfice des premières.

Des jeunes évoquent « un manque d’intérêt, de l’ennui ou un décalage thématique » pour expliquer cet éloignement de la lecture. Cette dernière souffrirait également d'une image dévalorisée, notamment sur les réseaux sociaux, et de son caractère solitaire, qui la rendrait peu propice aux relations sociales.

Concernant les écrans, jeunes, adultes et encadrants s'accordent : ils sont trop présents, et détournent facilement de la lecture. Cependant, inutile de fustiger la jeunesse inattentive et collée aux smartphones : les jeunes aussi remarquent que les adultes sont peu exemplaires, et eux-mêmes un peu trop fascinés par les notifications et autres vidéos virales.

La lecture comme une continuité

Pour retourner la tendance du recul de la pratique de la lecture, les États généraux de la lecture pour la jeunesse déroulent une feuille de route décennale, dont les actions se classent au sein de trois grands axes.

Le premier crée et entretient le plaisir de lire, en rendant possible « la maîtrise précoce de la lecture et de la langue », « une plus grande diversité des propositions dans les programmes », et en concevant des « dispositifs qui renforcent l’engagement et la responsabilité des jeunes lecteurs ».

À LIRE - Méthode, manuel, présence du livre... Comment mieux apprendre à lire ?

L'ambition de « massification », le deuxième axe, entend améliorer la présence des livres tout au long de la vie des jeunes, de 0 à 18 ans. La carte de bibliothèque dès la naissance, action du ministère de la Culture annoncée il y a quelques mois, ou encore la création de bibliothèques au sein de centres de loisirs s'inscrivent dans cette stratégie. Autre action : favoriser des rituels quotidiens de lecture en classe et en famille, précisent les conclusions des États généraux.

Enfin, le troisième et dernier axe met en avant le besoin de faciliter et de systématiser les coopérations entre les professionnels de la jeunesse, « quels que soient leurs métiers, afin de donner davantage de stabilité aux initiatives les plus efficaces, souvent portées jusqu’ici par l’engagement de quelques personnes ». Un effort de formation de ces professionnels est également attendu, malgré un contexte budgétaire contraint.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com