Droit de réponse : “Le Groupe Nosoli a engagé une transformation profonde de son modèle

ActuaLitté a fait état, le 21 novembre dernier, de plusieurs opérations sur le capital de la société Decitre par le groupe Nosoli, également propriétaire du Furet du Nord. Malgré nos efforts, nous n'avions pas pu obtenir de commentaires de la part de Nosoli avant la parution de l'article. Christophe Desbonnet, président de Nosoli, a demandé un droit de réponse, que nous lui accordons ci-dessous.
02/12/2025
Objet : Précisions concernant l’article paru dans ActuaLitté, le 21 Novembre 2025
L’article publié dans ActuaLitté le 21 novembre 2025, en raison de son caractère technique
et de l’absence de contexte, a suscité des inquiétudes parmi nos collaborateurs et
partenaires. Il nous semble donc essentiel d’apporter un éclairage précis sur la situation.
Depuis 2024, le Groupe NOSOLI a engagé une transformation profonde de son modèle,
reposant sur une réorganisation de ses activités pour soutenir une stratégie ambitieuse axée
sur l’excellence opérationnelle de son réseau de librairies et le développement de services
destinés aux acteurs de la librairie et aux collectivités.
Dans ce cadre, la société DECITRE, qui porte des activités clés de cette stratégie a été
directement impactée par ces évolutions. Le Groupe est intervenu pour lui apporter le
soutien nécessaire, conformément aux pratiques habituelles, afin d’accompagner cette
phase de transformation.
La recapitalisation réalisée est une opération technique consistant à convertir un compte
courant en apport en capital. Elle ne traduit pas une difficulté nouvelle mais confirme la
volonté du Groupe de renforcer ses bases financières et de poursuivre le déploiement de
son plan stratégique.
Dans un contexte économique tendu et incertain, le Groupe NOSOLI reste pleinement
mobilisé pour mener à bien cette stratégie, en s’appuyant sur l’expertise et l’engagement
des 650 collaborateurs qui constituent sa force.
Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0
Auteur invité
