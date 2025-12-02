Droit de réponse : “Le Groupe Nosoli a engagé une transformation profonde de son modèle

Objet : Précisions concernant l’article paru dans ActuaLitté, le 21 Novembre 2025

L’article publié dans ActuaLitté le 21 novembre 2025, en raison de son caractère technique

et de l’absence de contexte, a suscité des inquiétudes parmi nos collaborateurs et

partenaires. Il nous semble donc essentiel d’apporter un éclairage précis sur la situation.

Depuis 2024, le Groupe NOSOLI a engagé une transformation profonde de son modèle,

reposant sur une réorganisation de ses activités pour soutenir une stratégie ambitieuse axée

sur l’excellence opérationnelle de son réseau de librairies et le développement de services

destinés aux acteurs de la librairie et aux collectivités.

Dans ce cadre, la société DECITRE, qui porte des activités clés de cette stratégie a été

directement impactée par ces évolutions. Le Groupe est intervenu pour lui apporter le

soutien nécessaire, conformément aux pratiques habituelles, afin d’accompagner cette

phase de transformation.

La recapitalisation réalisée est une opération technique consistant à convertir un compte

courant en apport en capital. Elle ne traduit pas une difficulté nouvelle mais confirme la

volonté du Groupe de renforcer ses bases financières et de poursuivre le déploiement de

son plan stratégique.

Dans un contexte économique tendu et incertain, le Groupe NOSOLI reste pleinement

mobilisé pour mener à bien cette stratégie, en s’appuyant sur l’expertise et l’engagement

des 650 collaborateurs qui constituent sa force.

