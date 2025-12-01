Lectures express et vins naturels : le duo gagnant du samedi

La nouvelle édition parisienne de Mi-Livre Mi-Raisin s’annonce comme un week-end foisonnant où la littérature croise l’énergie des vignobles. Les allées de la Bellevilloise accueilleront maisons d’édition, vigneronnes et vignerons naturels, ainsi qu’une cinquantaine d’autrices et auteurs réunis pour deux journées rythmées de dégustations, signatures et moments scéniques

Au-delà du simple salon, l’évènement cultive un esprit d’ébullition où les œuvres et les cuvées s’entrechoquent dans une atmosphère résolument vivante.

Le samedi restera marqué par un temps fort singulier : Binge Reading !, annoncé à 17 h. Cette séquence propose une avalanche de trente lectures ultracourtes, chacune tirée d’un ouvrage distinct provenant des éditeurs présents

Un défi en rafale, mené par le vigneron et slameur David Large, accompagné d’un habillage sonore signé Laurent Le Coustumer, avec l’objectif de happer l’auditoire en quelques instants.

Cette expérience instaurera un lien direct entre voix, textes et public, comme une manière d’offrir un aperçu fulgurant de la diversité éditoriale réunie pour l’occasion.

Entre la remise du Prix de la page 20, les nombreuses dédicaces et les rendez-vous musicaux, l’évènement multipliera les angles d’approche autour du livre et du vin, mais ce marathon de lectures fulgurantes devrait incarner l’un des moments les plus emblématiques du week-end.

Retrouvez l'intégralité du programme du salon Mi-Livre Mi-Raisin.

Par Inès Lefoulon

