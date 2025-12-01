Le Festival de bande dessinée d’Angoulême 2026 officiellement annulé

Les dirigeants de 9e Art+ soulignent que cette impossibilité n’est pas liée à un choix de leur part : « Cette situation ne résulte en aucun cas d’un choix de la société 9e Art+ dont le FIBD constitue l’unique raison d’être, mais bien d’une décision unilatérale prise sans concertation par les financeurs publics. »

Ils reprochent à ces derniers d’avoir refusé de verser les subventions nécessaires à la tenue de l’événement : « Lors de leur conférence de presse du 20 novembre dernier, les financeurs publics ont exprimé leur refus de verser les subventions qu’ils savent pourtant indispensables à l’édition 2026. »

Un arrêt de production confirmé en interne

Quelques jours plus tôt, Le Monde avait révélé l’existence d’un courriel interne adressé aux équipes de 9e Art+ par la directrice du protocole, Noémie de La Soujeole. Le message indiquait que « la production de l’édition 2026 (…) est, à ce jour, mise à l’arrêt », tout en promettant que des informations supplémentaires seraient communiquées rapidement.

Contactée par France 3 Nouvelle-Aquitaine, la direction du festival avait alors reconnu l’existence de ce courriel, tout en maintenant qu’« aucune décision n’a été prise ». Le terme « annulation » n’était pas prononcé publiquement à ce moment-là, même si la possibilité semblait de plus en plus crédible.

La suspension des préparatifs s’ajoute à une série de tensions qui secoue le FIBD depuis plus d’un an. L’événement traverse une crise sans précédent, marquée par de nombreuses prises de position d’auteurs et d’autrices, parmi lesquels des lauréats du Grand Prix — comme Anouk Ricard en 2025 — qui appelaient au boycott de l’édition 2026.

Les critiques portent sur plusieurs points : une opacité financière persistante, une orientation jugée trop mercantile, le licenciement en 2024 d’une salariée ayant porté plainte pour un viol survenu en marge du festival, une gouvernance contestée.

La mise en retrait de Franck Bondoux, dirigeant historique de 9e Art+, ainsi que celle de Delphine Groux, n’a pas permis de dissiper ces inquiétudes. Les propositions de réorganisation avancées par les pouvoirs publics n’ont pas davantage convaincu.

L’appui des financeurs publics remis en cause

Les réserves ne proviennent plus seulement du milieu de la bande dessinée. Le 20 novembre, le maire d’Angoulême, Xavier Bonnefont, s’exprimait publiquement sur la « très grande difficulté » de maintenir le festival dans le contexte actuel.

Le même jour, les financeurs publics — dont les contributions représentent environ la moitié du budget du festival, soit près de 6 millions d’euros — demandaient officiellement à 9e Art+ de renoncer à l’édition 2026, jugeant qu’il devenait « plus que compliqué » d’en garantir la tenue.

Alors que les financeurs réclamaient l’abandon de l’édition, le ministère de la Culture continuait à défendre l’idée d’un maintien aux dates prévues. Cette divergence s’ajoutait au climat déjà tendu autour du festival.

Pour de nombreux observateurs, la rupture entre les financeurs et 9e Art+ rendait difficile d'imaginer un festival en état de fonctionner. L’annonce de ce lundi vient donc officialiser un scénario devenu, au fil des semaines, presque inévitable.

