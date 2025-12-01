Une nouvelle responsable pour les cessions de droits chez Flammarion

En poste depuis novembre 2025, elle prend en charge le développement et les négociations autour des adaptations et exploitations dérivées des œuvres publiées par la maison.

Cette nomination intervient après une année durant laquelle Yasmina Urien a exercé comme agent littéraire indépendante. Une période charnière qui lui a permis d’affiner son expertise en accompagnement d’auteurs et en stratégie de cessions, tout en consolidant son réseau au sein du secteur audiovisuel et éditorial.

Avant cette parenthèse, Yasmina Urien a occupé, durant de nombreuses années, des fonctions centrales au sein du Collectif Anne Carrière, où elle était responsable des cessions de droits, commerciale et du développement numérique.

Elle y travaillait pour l’ensemble des labels regroupés sous cette bannière : Anne Carrière, Plein Jour, Alma, Callidor, Jeanne & Juliette, La belle Colère, Le Nouvel Attila, Emmanuelle Collas, Aux forges de Vulcain, La Ville Brûle. Son rôle consistait à porter les catalogues, gérer les négociations, développer la visibilité des livres et assurer leur circulation sous toutes leurs formes.

