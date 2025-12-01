J’avais 17 ans…” : comment un choc d'adolescente a donné naissance à Moheeb sur le parking

Lodewick revient sur ce choc adolescent : ces garçons de son âge, immobilisés, « incapables de survivre mentalement à une situation si dure ». Très vite, elle comprend qu’elle ne racontera pas leur trajectoire avant l’exil ; cette partie-là ne lui appartient pas. Elle préfère saisir cet entre-deux où les protections restent fragiles et où « de nouveaux traumatismes s’ajoutent aux anciens. »

Une manière d’approcher la migration non par la fuite, mais par la durée — cette lenteur qui ronge, qu'elle nous raconte dans cette nouvelle émission de notre podcast :

L’art d’un huis clos humain

La dessinatrice-conférencière assume ce cadre resserré. « Quand les questions sociétales sont trop grandes, je les traite à ma hauteur : quelques personnes, quelques situations. » Un parking devient alors un observatoire inattendu, presque sociologique. Les adolescents y projettent leurs manques : Moheeb scrute obsessionnellement les relations mère-enfant, Kaïs remarque plutôt « la domination adulte sur l’enfant ». Lodewick y voit une mécanique universelle : chacun regarde ce qui le blesse.

Elle-même se garde d’expliquer Moheeb de l’intérieur : « Je suis restée observatrice ; je ne me sentais pas légitime d’utiliser directement leurs paroles ». Cette distance, loin de refroidir le récit, le rend plus vibrant : le lecteur comble les silences, s’inquiète des absences, interroge ses propres angles morts.

Rythme, ennui et vertige

Comment représenter l’attente sans assommer le lecteur ? Lodewick en rit : « J’avais peur que les gens s’ennuient… Mais sur le parking, il se passe toujours quelque chose ». Elle joue des arrière-plans, de ces petites scènes qui contredisent ou amplifient le dialogue. Une foule de micro-événements rend l’ennui paradoxal, presque vivant.

Graphiquement, elle revendique une déformation expressive : mains et pieds agrandis, héritage « des expressionnistes flamands ». Un détail, mais chargé de sens : puisque Moheeb parle peu, son corps devient récit.

Relations croisées et malentendus fertiles

Hugo, le lycéen belge, admire Moheeb comme un aventurier : projection naïve, presque toxique. La mère d’Hugo, Sandrine, offre au jeune réfugié une tendresse que son propre fils lui refuse. À chaque rencontre, les manques s’attirent et se déforment. « Chacun projette ses problèmes sur les autres », constate Lodewick, lucide.

Au milieu, seules les travailleuses de l’aide aux devoirs constituent un repère solide. Elles savent poser des limites tout en offrant de l’affection — une nuance rare que l’autrice souligne avec chaleur.

Voir autrement

Lodewick revendique ce geste : déplacer le regard. « Il faut essayer de voir à travers ses yeux à lui », affirme-t-elle. Ni pathos ni héroïsation. Juste une invitation à observer autrement ces vies qui, à première vue, « n’ont pas l’air si malheureuses », mais dont l’arrière-plan dit tout le contraire.

Moheeb sur le parking devient ainsi un exercice d’altérité discret, précis, profondément humain.

