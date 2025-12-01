Prix franceinfo 2026 : dix BD en lice pour la 32e édition

Depuis 1994, le Prix franceinfo de la BD d’actualité et de reportage distingue chaque année un album qui explore les enjeux du présent par le dessin et le récit. Pour cette 32e édition, le jury est présidé par Richard Place, directeur de la rédaction de franceinfo. Il s’appuie sur un collectif de neuf journalistes choisis pour leur expertise dans l’analyse de travaux qui mêlent narration graphique et regard documentaire.

Les albums en compétition couvrent un large spectre de sujets, de l’intime aux dynamiques géopolitiques.

La sélection du Prix franceinfo de la BD d’actualité et de reportage 2026

On ne parle pas de ces choses-là (Casterman) de Marine Courtade et Alexandra Petit

Nous sommes la voix de celles qui n’en ont plus (Actes Sud) de Paola Guzzo et Cécile Rousset

Là où tu vas, voyage au pays de la mémoire qui flanche (Futuropolis) d’Étienne Davodeau.

Mon ami Kim Jong-Un (Futuropolis) de Keum Suk Gendry-Kim, traduit par Loïc Gendry et Young Joo Lee

On a mangé la mer (Futuropolis) de Maxime de Lisle et Olivier Martin

Blanche (Glénat) de Maëlle Reat

Shadi (çà et là) de Mana & Touka Neyestani et Shaghayegh Mohazzami, traduit par Massoumeh Lahidji

Triades, quand la mafia chinoise parle (Steinkis) d’Antoine Vitkine et Christophe Girard

Journal inquiet d’Istanbul – tome 2 (Dargaud) d’Ersin Karabulut

Brigade Babylone (Denoël Graphic) de Pauline Guéna et Mahi Grand

Un jury composé de spécialistes de l’information

Autour de Richard Place, plusieurs profils de la rédaction participent à l’évaluation des albums. Le jury réunit Milena Aellig (Agence Radio France), Xavier Allain (rédacteur en chef web), Laurine Benjebria (service économie), Claire Briguet-Lamarre (rédaction en chef du 9h30/12h), Sara Bourg (attachée de production du 12h/15h), Jérôme Jadot (chef du service reportage) et Edouard Marguier (journaliste spécialiste agriculture). Augustin Arrivé et Laetitia de Germon, tous deux spécialistes BD à franceinfo, complètent cette équipe.

Chaque membre apporte un regard lié à son champ d'expertise, qu’il s’agisse du traitement de l’actualité, de l’enquête ou de la médiation culturelle. Cette pluralité permet d’examiner les œuvres selon des critères narratifs, journalistiques et graphiques, notamment la capacité des auteurs à restituer un sujet avec précision et sens du récit. L’enjeu est de distinguer une BD qui propose un regard clair sur un phénomène contemporain, qu’il soit social, politique ou historique.

Le prix s’inscrit dans une tradition de reconnaissance d’auteurs ayant marqué le genre, parmi lesquels Joe Sacco, Marjane Satrapi, Emmanuel Guibert, Luz ou Lou Lubie, désignée en 2025. La question demeure désormais : quel album rejoindra cette liste en 2026 ?

Une mise en lumière des titres sur les antennes et plateformes

Les ouvrages sélectionnés seront présentés le dimanche 18 janvier à 14h20, 16h20 et 20h20 dans « L’invité culture ». Frédéric Carbonne y dévoilera les dix titres en compétition, offrant aux auditeurs un aperçu des thèmes explorés et des démarches artistiques retenues. Cette mise en avant vise à familiariser le public avec des œuvres parfois exigeantes, souvent profondément ancrées dans le réel.

La diffusion de ces présentations sur franceinfo.fr permettra également de toucher un lectorat plus large, habitué aux formats numériques et aux contenus enrichis. Les lecteurs pourront découvrir les résumés, les extraits et les intentions des auteurs, ce qui contribue à installer la BD de reportage comme un outil d’information à part entière.

Le nom du lauréat du Prix de la BD d’actualité et de reportage 2026 sera révélé à la mi-janvier sur franceinfo et franceinfo.fr. Cette annonce viendra conclure un processus réunissant journalistes, auteurs et lecteurs autour d’un objet commun : la transmission de l’actualité par le dessin.

Par Ewen Berton

