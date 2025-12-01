Lumière sur les invisibilisées

Pas un panthéon, pas un classement, mais une forme de gratitude : remercier celles qui, un jour ou l’autre, ont compté pour lui. Ce livre, publié aux éditions de Paris – Max Chaleil, est né de ce geste simple.

Au départ, un constat que chacun peut faire : dans les librairies, on voit surtout les livres qui y sont, les récents, les best-sellers mais presque jamais ceux plus anciens. Celles et ceux qui ont disparu des tables, des rayons, de la mémoire immédiate, François Kasbi les appelle les « invisibilisés ». Et comme il sait qu’on ne lit jamais les livres dont on ignore l’existence, il fait ce travail de passeur : remettre dans la lumière les ouvrages qui ont traversé sa vie et survécu aux tris successifs de sa bibliothèque.

Sa bibliothèque justement, il la décrit comme un organisme vivant. Elle grossit, déborde, puis se resserre. Pour ne pas être englouti, il lit, sélectionne, élimine. Seuls restent les livres qui ont réellement compté. Mes Chéries rassemble exactement ceux-là : quatre-vingt-quinze écrivaines qui ont mérité leur place, parfois avec une seule œuvre, parfois avec un parcours entier.

On y retrouve entre autres Clarice Lispector, évidemment, source du clin d’œil du titre, mais aussi Ingeborg Bachmann, Goliarda Sapienza, Elfriede Jelinek, Nathalie Sarraute, Marguerite Yourcenar… Des femmes très différentes, venant de pays et d’époques variés, mais réunies par un même critère : à un moment précis, un de leurs livres a produit un choc, une émotion, une nécessité. L’auteur ne cherche pas à les comparer ni à les analyser en universitaire. Il raconte comment elles sont arrivées dans sa vie et pourquoi elles y sont restées.

On lui demandera forcément pourquoi « seulement des femmes ». Sa réponse est simple : ce n’était pas un projet, encore moins un programme. C’est arrivé ainsi. Il lit aussi des hommes, les a longuement commentés dans d’autres livres. Mais il reconnaît qu’il y a, dans l’écriture de ces femmes, une proximité, une sensibilité, une intensité qui le touche plus directement. Elles le concernent, dit-il.

Le livre se lit comme une promenade dans une bibliothèque personnelle. On y croise des monuments littéraires et des livres plus discrets, des chefs-d’œuvre reconnus et des titres que beaucoup ignorent. Il n’y a pas de hiérarchie, juste des rencontres. Parfois légères, parfois décisives. François Kasbi explique qu’il a besoin des deux : les livres graves et les livres plus lumineux. Comme nous toutes et tous probablement…

Au fond, Mes Chéries n’est pas un dictionnaire ni une anthologie. C’est un livre de reconnaissance. Une manière de remercier celles qui ont accompagné ses journées de lecteur parfois seulement un moment, parfois longtemps. Certaines y sont pour un seul titre, d’autres pour une œuvre entière. Mais toutes ont été nécessaires. Leur redonner une place, c’est aussi rappeler qu’en littérature, ce qui compte, ce sont les rencontres et elles ne se produisent pas toujours sur les tables des nouveautés.

Lire Mes Chéries, c’est entrer dans une bibliothèque intime mais accueillante, qui invite à la curiosité. On y note des noms, on a envie d’aller voir, d’ouvrir, de découvrir et en cette période de fêtes, une vraie mine à idées.

Un vrai désir de partage… À partager !

Par Audrey Le Roy

