La désopilante histoire d’un Roger des râteaux qui doit se transformer en Federer de la séduction

Le jour de son cinquantième anniversaire, Roger aperçoit dans le bus une femme dont il tombe immédiatement amoureux. Et là commence une longue et périlleuse aventure irrésistible de séduction car notre ami Roger découvre que la belle joue au tennis, et pour la conquérir, il s’inscrit dans son club, mais rien, non vraiment rien, ne va se passer comme il le postulait.

Roger est un « Pierre Richard » malchanceux et gaffeur, à chaque chapitre une déconvenue ou une chute, un enchaînement improbable d’événements qui déclenchent des catastrophes. Là où certains auraient abandonné, lui, il s’accroche, épaulé par un entraineur de tennis qui devient coach de vie et conseillé par son meilleur ami loser à l’humour très lourd.

Le récit de ce match d’anthologie

Et ajoutez à cela une mère très présente ancienne championne locale du club des Chiffres et des Lettres, un concurrent bellâtre et égocentrique comme rival, une joueuse de tennis revêche et soporifique à souhait, et vous aurez une galerie de personnages plus ou moins insupportables que doit affronter un Roger amoureux et désemparé, fan de Frédéric François (le roman est ponctué de paroles de chansons de cet artiste : impossible de ne pas chantonner en les lisant et on en a pour toute la journée !).

On rit beaucoup car Laurent Chiambretto n’épargne pas son héros : il se trompe de vestiaire et rentre nu dans les douches des femmes, il veut acheter une revue sur le voyage et le patron de la presse pense qu’il vient récupérer un hors-série porno, le tout devant les yeux effarés de sa belle (scène jubilatoire au possible)… n’en dévoilons pas trop au risque de tout raconter sauf, peut-être, pour vous dire que Roger après une semaine de cours intensifs, va jouer en double avec sa belle lors d’un tournoi (le hasard du tirage au sort ? pas vraiment…).

Il faut lire le récit de ce match d’anthologie dont le suspense est digne d’un thriller, rappelons que l’auteur est journaliste sportif spécialisé dans le tennis, ce qui donne un rendu vivant et très décortiqué du jeu de chacun.

On aura compris que ce roman est écrit uniquement pour nous distraire, mais si l’auteur a dû se délecter à imaginer des gaffes en tout genre, il n’a pas oublié de doter de tendresse son personnage, c’est peut-être pour cela qu’on prend Roger en sympathie : il a droit tout comme nous, à du meilleur dans sa vie !

Par Christian Dorsan

