Rouille de Camille Leyvraz : le chant de la terre nourricière

C’est dans une ferme isolée, qu’un silence prend la forme d’une grossesse non-désirée et qui attise la haine et la honte envers celle qui s’est fait engrosser à la suite d’un viol. D’elle, on ne sait pas grand-chose sauf, qu’elle est jeune et que seul son frère, un personnage rustre et très, trop peut-être, présent la protège. D’ailleurs ne dit-on pas au village qu’il aurait assassiner le violeur ? En tous les cas, celui-ci n’est plus réapparu, on le pense parti ou mort, sa mère le cherche, accuse et encourage la haine contre cette famille qui va héberger un futur bâtard.

La jeune fille, n’existe plus aux yeux des parents : elle mange à part, travaille seule et est priée de plus parler aux parents. Recluse, ostracisée, tout porte à croire qu’il va se jouer un drame dans cet huis-clos étouffant. Heureusement pour elle, sa relation à la nature la console.

Camille Leyvraz fait de ce récit intemporel, un conte sensuel où la nature, la terre, l’herbe, les étoiles, tout ce qui est du domaine sensible et vivant, s’invitent dans cette grossesse, le corps ne fait qu’un avec les éléments pour se délivrer de la pesanteur des humains.

La naissance de l’enfant va tout bouleverser : la mère devenue grand-mère s’attache à l’enfant, le grand-père s’adoucit, la famille se recompose et la mère du violeur devient la paria du village. Seul le frère retourne au silence et semble condamné à la solitude.

Rouille n’est pas un roman de résilience, c’est une narration d’émancipation, de rédemption par l’arrivée d’un enfant qui efface la suspicion, remet de la chaleur dans un foyer et reconnecte la terre au cosmos.

Par Christian Dorsan

