Quand une mère prépare ses enfants à vivre sans elle

Mais comment aider les gens que l’on aime au-delà de l’absence ? Comment vaincre les aléas du destin ?

Ce livre est l’histoire d’un coffre, un simple coffre, rempli de lettres intimes et de cadeaux pour grandir et continuer à aimer.

Récit autobiographique vibrant et universel, Comment te dire ? est le premier livre de Genevieve Kingston.

Les éditions Robert Laffont nous en offrent les premières pages en avant-première :

Diplômée de l’université de Berkeley, autrice de pièces de théâtre, la jeune écrivaine américaine nous offre avec ce texte la leçon de vie lumineuse qu’elle a reçue de sa mère. Elle habite aujourd’hui à New York.

Parution le 8 janvier 2026.

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com