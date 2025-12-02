Grandir sous l’emprise d’un père prêt à tout

Dans un futur proche où le grand dérèglement contraint aux migrations, un père a choisi de fuir la ville pour emmener sa famille sur la Butte, le domaine de ses ancêtres isolé en montagne. Pilha, Dag et Mette, ses trois filles, y mènent une vie de servitude sous les ordres de leur mère. Il y a aussi Finn, le frère, né un jour de tempête, le seul pour lequel le Père envisage un avenir. Car viendra le temps où il faudra mener chacune des filles en haut de la montagne. Ainsi en a décidé la malédiction qui pèse sur la lignée. Ainsi en a décidé le Père.

Il faudra sacrifier au rituel. Parce que ce qui coule entre les cuisses des filles ne permet pas le doute. Lorsque Pilha, l’aînée, est atteinte de la mystérieuse maladie du sang, elle est escortée jusqu’au Mont. Et Pilha ne revient pas. Dag l’a compris : elle sera la prochaine. Alors, c’est décidé : son sang ne coulera pas. Dans la forêt dont elle a fait son royaume, la tension monte. Et de découvertes macabres en révélations, la jeune fille trouvera le courage de s’arracher à la funeste destinée familiale.

Les éditions Phébus nous en offrent les premières pages en avant-première :

Stephene Gillieux est psychologue clinicienne auprès d’enfants, d’adolescents et de leurs familles. Ici tombent les filles est son premier roman, un conte impitoyable sur la famille, servi par une langue captivante.

Parution le 15 janvier 2026.

