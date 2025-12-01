Mort de Frank Pé : retour sur le chemin d’un dessinateur essentiel

Frank Pé est décédé à l’âge de 69 ans, mettant fin à un parcours artistique commencé dès l’enfance à Ixelles, près de Bruxelles. Passionné depuis ses premières années par les animaux, il en fait très tôt l’un des moteurs de son imaginaire graphique. Son attachement à ce thème guide ses visites de cirques et de zoos, tout comme l’élevage de reptiles qu’il mène adolescent.

Cette fascination pour le vivant se combine à un intérêt grandissant pour le dessin, nourri par les œuvres de Franquin, Moebius ou encore Klimt. À 14 ans, il réalise sa première case de bande dessinée, déjà centrée sur un zoo, annonçant l’une des lignes directrices de sa carrière.

Dans un message adressé à ses lecteurs, les éditions Glénat expriment aujourd’hui leur émotion : « C’est avec beaucoup de tristesse que nous apprenons la disparition de Frank Pé […] Le talent singulier, évident et puissant de cet artiste généreux et lumineux nous a tous marqués durablement. » L’éditeur ajoute que son essai sur le dessin, conçu comme un outil de transmission, « prend aujourd’hui des allures de testament artistique ».

De Saint-Luc à Spirou, l’affirmation d’un style

Formé à l’Institut Saint-Luc de Bruxelles, Frank Pé y noue des liens avec plusieurs futurs auteurs, tout en cherchant sa propre voie. En 1973, il débute une collaboration avec le journal Spirou, où il publie ses premières cartes blanches et affirme progressivement ses choix graphiques.

Il participe ensuite à la création du fanzine Zazou, expérience brève mais marquante, avant de s’associer à Thierry Martens pour donner vie au personnage de Vincent Murat. Ce premier récit long l’amène à explorer des univers mêlant aventure, écologie et transformation stylistique.

En 1978, il crée Broussaille, personnage emblématique du journal Spirou. La série se développe en 1984 sous la plume de Bom, mêlant vie quotidienne, nature et fantastique. Elle reçoit plusieurs distinctions, dont le prix avenir de la Chambre belge des experts en bande dessinée pour Les Sculpteurs de lumière.

Des œuvres qui renouvellent la bande dessinée franco-belge

L’auteur poursuit en parallèle L’Élan, une série de strips humoristiques qui s’étend sur plusieurs années et marque durablement les lecteurs de Spirou. Cette veine comique contraste avec ses projets plus réalistes, tout en révélant la diversité de son travail.

Avec Philippe Bonifay, il ouvre en 1994 le triptyque Zoo dans la collection « Aire libre ». Le choix de la couleur directe et l’importance accordée à l’atmosphère témoignent d’une volonté de renouvellement esthétique. La conclusion de la série, publiée en 2008, est accueillie comme un moment marquant de l’année par plusieurs observateurs.

Parallèlement, Frank Pé ambitionne de créer L’Animalium, un parc réunissant espaces artistiques et zones dédiées aux animaux. Le projet, financé via une campagne participative en 2016, demeure en développement mais illustre son désir de prolonger son œuvre au-delà du livre.

Relectures d’icônes et collaborations décisives

Au cours de sa carrière, il rend hommage à ses prédécesseurs dans Les Portraits héroïques, où il réunit des figures majeures de la bande dessinée franco-belge. Il propose également une interprétation personnelle de Little Nemo, publiée en deux volumes puis en intégrale.

Sa collaboration avec Zidrou marque un nouveau tournant avec La Lumière de Bornéo, publié dans la série Le Spirou de…. L’album, bien accueilli, permet au duo de recevoir un prix Atomium. Frank Pé y revisite l’univers de Spirou en lui apportant une sensibilité graphique personnelle.

En 2020, ils créent ensemble La Bête, revisite du Marsupilami qui lui vaut le prix Albert-Uderzo du meilleur dessin. L’auteur publie la même année Une vie en dessins, ouvrage rassemblant de nombreuses illustrations inédites.

Une carrière étendue à l’animation et aux collaborations

Au-delà de ses albums, Frank Pé participe à de nombreux collectifs, collaborant avec divers éditeurs et institutions. Il privilégie en festival les performances picturales à grande échelle, qu’il réalise à l’acrylique sur des surfaces pouvant atteindre vingt mètres de long.

Ses expositions, organisées notamment à Saint-Malo, Bruxelles ou Reims, présentent différentes facettes de son œuvre, entre bestiaire, influences Art nouveau et explorations graphiques. Très engagé auprès des Scouts et des associations de protection de la nature, il contribue à la création de documents, illustrations et sculptures destinés à sensibiliser le public. Il intervient également pour le parc Paradisio, où il conçoit des espaces thématiques.

Frank Pé s’est impliqué ponctuellement dans le cinéma d’animation, participant à plusieurs productions dont Excalibur, l’épée magique et Quartier lointain. Il a également tenté de développer une série au Japon pour l’éditeur Kōdansha, projet interrompu après quelques pages publiées.

Ses influences, qu’il évoque régulièrement, vont de Franquin à Toppi, en passant par René Follet ou Moebius. Son rapport au dessin reste nourri par l’observation directe de la nature, qu’il explore lors de nombreux voyages.

Le décès de Frank Pé clôt une trajectoire artistique dense, marquée par une attention constante à la nature et par une recherche graphique en évolution permanente. Ses créations continuent de circuler largement, que ce soit par leurs rééditions, leurs expositions ou leur influence sur d’autres auteurs.



L’ensemble de son œuvre constitue désormais un repère dans l’histoire de la bande dessinée franco-belge.

Crédits photo : Philippe Poirier

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com