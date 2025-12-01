Les librairies indépendantes “sont, et doivent rester libres de leurs prises de position

La librairie indépendante est un lieu de débats, d’idées et de rencontres, et ne doit jamais être sanctionnée ou menacée pour cela

Depuis plusieurs mois, des librairies indépendantes partout en France sont intimidées et parfois vandalisées en raison de leurs choix éditoriaux et des opinions qu’elles défendent. Ces attaques menacent directement la liberté d’expression, la diversité éditoriale et la sécurité des libraires. Face à la multiplication des pressions subies par les librairies indépendantes, notre réseau souhaite réaffirmer une position claire et dénoncer ce glissement préoccupant.

Notre réseau de librairies indépendantes et ses membres souhaitent exprimer leur profonde préoccupation face à la multiplication des intimidations, des campagnes de dénigrement et des actes de vandalisme visant des librairies indépendantes depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Ces attaques, qui touchent tous types de librairies, constituent une menace directe pour la liberté d’expression, la diversité éditoriale et la sécurité des libraires.

C’est dans ce contexte déjà préoccupant que le blocage par une partie des élus au Conseil de Paris de l’attribution d'une subvention de près de 500 000 € destinée à une quarantaine de librairies indépendantes — au motif que l’une d’entre elles défend une ligne éditoriale engagée — a suscité une vive émotion au sein de notre profession.

Cette décision, qui s’ajoute aux pressions déjà subies et à un climat économique tendu, constitue un dangereux précédent. Une librairie peut aujourd’hui voir son soutien financier remis en question lorsque ses choix éditoriaux ne correspondent pas aux attentes d’une partie des élus, et peut faire l’objet de menaces ou d’intimidations lorsqu’elle défend des opinions ou orientations contraires à celles de certains groupes politiques.

Nous tenons à exprimer notre solidarité avec l’ensemble des librairies qui subissent pressions, menaces ou sanctions pour des motifs éditoriaux, et nous appelons les pouvoirs publics et les collectivités à garantir un soutien aux librairies indépendantes sans condition de positionnement éditorial.

À LIRE - “Nous ne transigerons pas” : des voix s’élèvent contre les attaques en librairie

Les libraires indépendant·e·s sont, et doivent rester libres de choisir les livres qu’ils·elles mettent en avant, les auteur·ice·s invité·e·s, les événements qu’ils·elles organisent, et leurs prises de position, qu’elles soient militantes ou non.

Plus que jamais, la librairie indépendante doit pouvoir assurer sereinement son rôle de lieu de débat, d’échanges et de rencontres, sans craindre d’être sanctionnée ou menacée pour ses choix.

Association Librairies Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine (LINA)

L’association LINA représente et défend les libraires indépendant·e·s de Nouvelle-Aquitaine depuis près de 10 ans sur l’ensemble du territoire régional, et compte à ce jour 143 librairies membres. Elle a vocation à accompagner et soutenir ces professionnel·le·s au quotidien, valoriser et faire connaître leur profession. Elle propose un site internet librairies-nouvelleaquitaine.com qui permet de connaître le stock en temps réel de sa librairie, et réserver ou commander ses livres dans la librairie de son choix dans toute la Nouvelle-Aquitaine.

Photographie : La librairie Violette & Co, à Paris (11e arrondissement), visée par des dégradations physiques et une attaque économique de la droite parisienne (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com