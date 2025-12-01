Jujutsu Kaisen au cinéma pour la saison 3 de l'anime

Réalisé par Shota Goshozono, Jujutsu Kaisen : Exécution, comme souvent, sert de transition entre la saison 2 de l'adaptation animée et la suivante. Assurée par le studio japonais MAPPA, la série animée tirée du manga d'Akutami est particulièrement regardée et attendue...

Les amateurs pourront donc se retrouver dans certaines salles de cinéma à partir du 6 décembre prochain, grâce à la distribution du long-métrage proposée par Crunchyroll et Sony Pictures.

En France, le manga de Gege Akutami est publié par Ki-oon dans une traduction de Fedoua Lamodière. Le tome 28, le dernier en date, est paru le 2 octobre 2025.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com