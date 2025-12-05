5 finalistes pour le Prix BD Fnac France Inter 2026

La prochaine phase repose maintenant sur un comité composé de journalistes et de libraires Fnac, présidé par Rebecca Manzoni. Ensemble, ils désigneront le futur lauréat parmi cinq propositions aux univers contrastés. Le nom de l’auteur ou de l’autrice récompensé(e) sera annoncé dans la matinale de France Inter, lors d’une journée consacrée à la bande dessinée.

Les nominés sont

Soli Deo Gloria de Jean-Christophe Deveney et Édouard Cour (Dupuis)

Sibylline de Sixtine Dano (Glénat)

Les Gorilles du Général de Julien Telo et Xavier Dorison (Casterman)

Silent Jenny de Mathieu Bablet (Label 619)

Ces lignes qui tracent mon corps de Mansoureh Kamari, traduit par Angèle Pacary (Casterman)

Chacun de ces albums incarne une manière différente d’aborder la narration dessinée — parfois lyrique, parfois rugueuse, toujours portée par une ambition forte.

Un mois de janvier largement dédié à la BD

La mise en lumière ne s’arrêtera pas à la révélation du lauréat. Tout au long du mois de janvier, la bande dessinée occupera une place centrale dans les magasins Fnac et sur Fnac.com. L’auteur récompensé profitera d’une visibilité renforcée, tandis que France Inter lui ouvrira largement son antenne, accompagnée d’une campagne de promotion.

La relation entre la Fnac et la bande dessinée ne date pas d’hier : elle remonte à l’ouverture de sa première librairie. Depuis, l’enseigne a multiplié les initiatives pour valoriser ce secteur, qu’il s’agisse de rencontres, d’ateliers ou d’expositions.

France Inter, forte d’un large public, accorde elle aussi une place importante au neuvième art dans ses émissions et sur ses plateformes. Toute l’année, la radio met en avant les ouvrages, leurs auteurs et l’évolution d’un milieu toujours en mouvement.

