Hystérie collective : une prof face au nivellement par le bas

En 2011, aux États-Unis, le mouvement pour la Parité mentale domine entièrement le débat public. Le principe est martelé : aucune différence d’intelligence n’existe entre les individus. Les épreuves d’évaluation ont disparu, les notes aussi, et les entretiens d’embauche sont strictement contrôlés.

Pearson, enseignante à l’université, observe avec inquiétude le déclin du niveau de ses étudiants et voit ses propres enfants perdre toute motivation dès l’école primaire. Dans une société où ce sujet ne peut plus être abordé sans risque, elle ne peut compter que sur Emory, son amie de toujours, pour partager ses doutes et ses frustrations. Elle pensait leur relation indestructible… jusqu’à ce que surgissent des fissures inattendues.

Les éditions Belfond nous en offrent les premières pages en avant-première :

Née en 1957 en Caroline du Nord, Lionel Shriver a étudié à Columbia et vit aujourd’hui à Lisbonne. Elle a publié un recueil de nouvelles, Propriétés privées, ainsi qu’un volume d’articles, Abominations. Elle est également l’autrice de plusieurs romans, dont Il faut qu’on parle de Kevin, récompensé par l’Orange Prize et adapté au cinéma par Lynne Ramsay.

Parmi ses autres titres figurent Tout ça pour quoi, finaliste du National Book Award 2010, Quatre heures, vingt-deux minutes et dix-huit secondes et À prendre ou à laisser.

Par Clotilde Martin

