Lolita, de Vladimir Nabokov : une oeuvre baudelairienne en diable

Dans des jeux de lumières sublimes, sophistiqués, des couleurs esthétiques, picturalisées, le gris de la satire bourgeoise acérée s’éclipse sous le rose et l’or de Lolita, le désir insatiable et coupable qu’elle éveille chez le narrateur hébété, qui le ressuscite en prison sous la forme d’une longue plaidoirie romanesque dont l’esprit et le tact sensibles, l’élégance littéraire rentrent en tension avec sa perversité monstrueuse, sordide et pitoyable, humaine, trop humaine.

La pesanteur des vies adultes dont les chairs s’affaissent à l’image des idées mesquines ou édifiantes qu’elles recèlent, le vomitif qu’elle constitue pour Humbert Humbert, prisonnier éternel de l’éden qu’il connut vers l’âge de treize ans avec Annabel Lee, qui devait mourir de manière tragique l’année d’après, sont conjurés par les constellations changeantes de son odyssée criminelle à travers les États-Unis, telle une fuite sulfureuse.

Tout compte fait, Lolita est une œuvre baudelairienne, toute d’extases et d’effrois. Le Spleen et l’Idéal s’y livrent une lutte sans merci, en majesté. Le poids de la réalité en est sublimé à un point rare, pour mieux réapparaître par intervalles, de façon frappante.

La partition du roman est divine, exhaustive, à la mesure de la nostalgie de notre être, de la grâce impossible qu’il porte en lui comme un poison savoureux, insoutenable.

Par Galien Sarde

Contact : sardegalien@gmail.com