La revue d'extrême droite La Furia au bord de la cessation d'activité ?

En juillet 2025, la revue La Furia, publiée par la maison d'édition d'extrême droite Les Éditions de La Furia, perdait sa qualification d'information politique générale (IPG), accordée par la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) en mai 2022. Cette qualification est particulièrement importante pour les publications de presse, puisqu'elle donne accès aux « aides indirectes du régime économique de la presse, soit un taux de TVA à 2,1 % et le tarif postal de presse ».

La CPPAP avait même renouvelé l'agrément donné à La Furia en octobre 2024 pour une durée de deux ans, soit jusqu’à la fin 2026. Pourtant, la ligne éditoriale de la revue est résolument ancrée à l'extrême droite, avec des contenus explicites, reprenant les obsessions identitaires de ce camp politique en les assaisonnant de lutte contre le « wokisme ».

« Les propos haineux de La Furia visent les Arabes, les noirs, les sans papiers, les juifs, les homosexuels. Ces propos sont vraiment à tomber par terre, et extrêmement choquants », dénonçait dans nos colonnes Clémentine Elfasci, chargée de contentieux pour l'association SOS Racisme. Cette dernière, aux côtés de SOS Homophobie, avait porté plainte contre la revue pour « diffamation raciale publique » et « provocation à la haine ou à la violence ».

L'écho donné à ces procédures puis une saisine directe ont poussé la CPPAP, interpelée sur la pertinence d'une qualification d'information politique générale à un tel titre, à agir. En juin 2025, la commission avait ainsi engagé « la procédure prévue à l’article 12 du décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997, qui permet à la Commission de réexaminer un certificat en cours de validité lorsque des faits nouveaux le justifient ».

Cette dernière, après analyse des éléments fournis par La Furia, a décidé du retrait de la qualification : le titre d'extrême droite a immédiatement dénoncé une procédure « liberticide et contraire à la liberté de la presse », avant de consacrer la couverture de son numéro 16 à la « censure » de l'État.

Un recours pour excès de pouvoir

Les Éditions de la Furia avaient formé un recours pour excès de pouvoir en août 2025 afin d'obtenir la suspension de l'annulation de sa qualification IPG, mais aussi le rétablissement de cette dernière.

Une première décision, rendue le 18 août dernier, avait suspendu l'exécution de la décision de la CPPAP, « en tant qu'elle revêt une portée rétroactive ». Le juge des référés estimait alors que l'article 12 du décret du 20 novembre 1997, qui permet le réexamen d'un certificat en cours de validité, créait « un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée » en ne mentionnant pas le retrait possible de ce certificat ou de la qualification IPG.

Cette décision ne remet pas définitivement en cause la décision de la CPPAP : elle est suspendue dans l'attente d'un jugement au fond, qui tranchera sur le point litigieux (l'article 12 du décret du 20 novembre 1997, en l'occurrence).

Fin octobre, les Éditions de la Furia repartent à la charge, réclamant la suspension totale de la décision de la CPPAP de juillet dernier, en raison d'un élément nouveau au dossier : les « trois plaintes dirigées à son encontre par les associations SOS Racisme et SOS Homophobie » auraient été classées sans suite par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre.

Notons que la maison d'édition est soutenue dans son combat par Julien Rancoule, député d'extrême droite (Aude, Rassemblement national) qui s'est fendu d'une question écrite adressée à la ministre de la Culture. Il souligne le classement sans suite des plaintes, et estime que la décision de la CPPAP « soulève donc une question de principe quant au respect de la liberté de la presse et à la séparation des pouvoirs ».

Contactée, l'association SOS Racisme nous confirme le classement sans suite de ses deux plaintes, ainsi que de la plainte de SOS Homophobie, au motif que « les infractions n’étaient pas suffisamment caractérisées ». Les deux associations, aux côtés de la Ligue des droits de l'Homme, étudient les éventuelles suites à donner à cette décision.

Pas de suspension totale

Ce 27 novembre, le juge des référés a rejeté la requête des Éditions de La Furia demandant la suspension totale de la décision du 11 juillet 2025, estimant que cette dernière ne risquait pas de « porter atteinte de manière grave et immédiate à la situation » de la société.

La Furia assurait que la disparition de la qualification IPG « conduira au retrait de ce titre d'un nombre très important de points de vente de presse, [...] qui procèdent par commandes centralisées et qui représentent 28,6 % des ventes ». Néanmoins, le juge des référés a estimé que les 2000 nouveaux abonnements souscrits à l'occasion d'une campagne liée à la décision de la CPPAP, compenseraient des pertes « dont l'ampleur n'est au demeurant pas évaluée avec précision ».

En août dernier, les Éditions de la Furia estimaient que la décision de la CPPAP « aura[it] pour conséquence un déficit d'environ 30 000 euros pour l'année 2025 et provoquera[it] en 2026 un défaut de paiement et une cessation de son activité ». Au tribunal, les éditions de la Furia ont pourtant indiqué ne plus souhaiter bénéficier « des aides indirectes à la presse, en matière de tarifs postaux ou de TVA réduite ».

Pour l'année 2024, les éditions de La Furia ont déclaré un chiffre d'affaires d'un million €, pour un résultat net de 13.072 €. Au titre de l'année 2022, les éditions Magnus déclaraient pour leur part un chiffre d'affaires de 720.000 €, pour un résultat net de 190.000 €.

Nous avons contacté Laura Magné pour obtenir quelques précisions sur la procédure et les situations de la revue et de la maison d'édition, sans succès pour l'instant.

Photographie : La revue La Furia, à côté d'un autre titre d'extrême-droite, Frontières, dans un magasin Carrefour de Nantes (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

