L'État cherche 790 000 euros pour des documents inédits de Marcel Proust

10 classeurs, une boîte et un portefeuille renferment une petite partie de l'histoire littéraire, que l'État français veut acquérir pour la Bibliothèque nationale de France (BnF). « Le caractère insigne de cet ensemble, outre sa provenance, tient à la représentativité et à la volumétrie de ce dernier fonds proustien encore détenu en mains privées », indique le ministère de la Culture.

Qui plus est, cet ensemble de documents assurerait l'unité d’un fonds proustien unique au monde, celui de la BnF, conservé depuis 1962 par l'établissement patrimonial.

Ainsi, le lot n°2, qui compte des documents scolaires et universitaires du jeune Marcel, « éclaire plus précisément la formation de l'écrivain et contient des annotations rédigées par ses professeurs sur ses travaux ». Le suivant est constitué par des écrits de jeunesse de Marcel Proust datant des années 1890, notamment la pièce de théâtre Le Génie malheureux, écrite en 1884, quand le lot n°6 propose plusieurs dessins notables, dont « un important et inédit plan d'une exposition de James Whistler (1834-1903) » que Marcel Proust réalisa pour sa mère.

Dans le lot n°8, des brouillons d'articles, certains jamais publiés, et d'essais, tandis que le suivant renferme les documents de travail du premier ouvrage publié de l'auteur, Les Plaisirs et les Jours (1896, Calmann-Lévy), « ainsi que de nombreux essais, textes narratifs, poétiques et aphoristiques, pour la plupart encore inédits ».

Le lot n°10 est constitué de « fragments originaux » de Jean Santeuil, premier roman inachevé de Marcel Proust, publié de manière posthume en 1952. Enfin, le dernier lot repéré par l'État est le plus volumineux, et comprend des manuscrits, des listes de travail et des « paperoles » concernant les différents tomes du roman À la recherche du temps perdu.

Patrimoine et recherche

Ce fonds, « déjà identifié, classé et mis en relation avec les documents conservés à la BnF, constitue un véritable trésor littéraire destiné à rejoindre les collections publiques », soulignait la BnF en septembre 2025. « Il enrichira Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF, qui héberge déjà le plus vaste fonds proustien en ligne, et viendra nourrir de grands programmes de recherche, comme Corr-Proust, l’édition numérique de la correspondance. »

L'avis d'appel au mécénat d'entreprise du ministère de la Culture porte sur 790.000 €, et permet aux entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés d'après leur bénéfice réel de bénéficier de la réduction d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 238 bis-0 A du code général des impôts égale à 90 % des versements qu'elles pourraient effectuer, dans la limite de 50 % de l'impôt dû au titre de l'exercice considéré.

Photographie : Photo de Marcel Proust par Otto Wegener (1849-1924), vers 1895 (domaine public)

