Sophie Martin nommée directrice du CTLes

Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace a trouvé la successeure de Guillaume Niziers, directeur depuis 2017 du Centre technique du livre de l'enseignement supérieur (CTLes). Sophie Martin, conservatrice des bibliothèques, est nommée.
Le 01/12/2025 à 09:25 par Antoine Oury
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
01/12/2025 à 09:25
0
Commentaires
3
Partages
Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche cherchait, depuis le 27 septembre dernier, une personne pour succéder à Guillaume Niziers à la tête du Centre technique du livre de l'enseignement supérieur (CTLes). Le directeur de l'établissement depuis 2017 était sur le départ, à partir du 1er janvier 2026.
Un arrêté du 20 novembre 2025 annonce la nomination de Sophie Martin, conservatrice des bibliothèques. Elle était jusqu'alors responsable du département du traitement documentaire au sein de la Bibliothèque interuniversitaire Sorbonne.
Placé sous la tutelle du ministère chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le CTLES assure la collecte, la gestion, la conservation et la communication des livres et documents d'intérêt scientifique et patrimonial qui lui sont confiés en dépôt par les établissements publics relevant du ministère chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et en particulier par ceux qui sont situés dans les académies de Paris, Créteil et Versailles.
Il gère par ailleurs un fonds collectif à partir des livres et documents dont les bibliothèques universitaires ou publiques lui cèdent la propriété. Il collabore par ailleurs avec l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur (ABES), prend part aux travaux de CollEx-Persée et coopère avec les organismes de conservation des documents, tant en France qu'à l'étranger.
Le CTLes traite près de quatre kilomètres linéaires de documents et communique plus de 25.000 documents par an, rappelle le MESR, et emploie une trentaine d'agents.
À LIRE - Constance Rivière reconduite à la direction du Palais de la porte Dorée
La Bibliothèque nationale de France ayant annoncé son départ du site de Bussy-Saint-Georges, qu'elle partageait jusqu'à présent avec le CTLes, ce dernier pourrait récupérer une partie des infrastructures. « Le départ annoncé de la BnF à échéance de 2030 constitue une opportunité, pour le MESR et pour le CTLES, de redéfinir ses missions, notamment par un renouvellement des services proposés aux bibliothèques et établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche », indique en tout cas l'avis de vacance.
Photographie : Le Centre technique du livre de l'enseignement supérieur (CTLes), bâtiment Lumière (MikCTLes, CC BY SA 4.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Le ministère de la Culture lance un appel au mécénat afin de réunir 790.000 €, nécessaires pour acquérir 7 lots d'un fonds Marcel Proust proposé aux enchères par Sotheby's. Une opération d'envergure, qui permettrait d'enrichir considérablement la collection dédiée conservée à la Bibliothèque nationale de France depuis 1962.
01/12/2025, 09:30
Boa, le roman d’Anne-Sophie Jacques, a été retiré de la sélection du Prix littéraire Anne Ténès, destiné aux élèves de troisième et de seconde du nord du Lot, à la demande de la direction académique. En cause : un passage jugé « inadapté », probablement celui où l’héroïne évoque le plaisir féminin. L’éditeur Dalva, l’association qui porte le prix et l’autrice dénoncent une décision incompréhensible, alertent sur une atteinte à la liberté pédagogique et interrogent ce que l’école accepte - ou non - d’aborder en matière de désir féminin.
27/11/2025, 18:33
La commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, conjointement avec celle des affaires sociales, a reçu en audition, ce 26 novembre, les députées Soumya Bourouaha et Camille Galliard-Minier. Elles ont dessiné deux solutions différentes pour assurer la continuité de revenus des artistes-auteurs, question particulièrement cruciale pour les professions de la création.
26/11/2025, 14:07
Ce mardi 25 novembre marque la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, soutenue par l'Organisation des Nations unies. À cette occasion, le ministère de la Culture met en avant quelques mesures de lutte contre les violences et le harcèlement sexistes et sexuels (VHSS), au sein d'un gouvernement qui, dans son budget 2026, ne fournit pas de nouveaux moyens, bien au contraire.
25/11/2025, 15:40
Le ministère de la Culture annonce que plus d’une centaine de lots issus du fonds de l’architecte Pierre Fontaine ont rejoint les collections publiques. Ces pièces ont été acquises lors de la vente organisée le vendredi 21 novembre par la maison Thierry de Maigret. Coordonnée par le service des musées de France, l’opération a mobilisé près de quinze institutions pour préserver cet ensemble majeur consacré à l’un des créateurs du style Empire.
25/11/2025, 11:09
Le ministère de la Culture, par l'intermédiaire du Centre national du livre (CNL), souhaite rapprocher la lecture et les livres des centres de loisirs, en particulier dans les territoires ruraux. L'opération « 50 Livres pour le plaisir » dotera 250 centres de loisirs, de 8 régions, avec une cinquantaine d'ouvrages sélectionnés par Raphaële Botte et Sophie Van der Linden.
25/11/2025, 10:17
Les trois agences Occitanie films, Occitanie en Scène et Occitanie Livre & Lecture ont fusionné le 1er octobre 2025 pour créer L’Agence Unique, Occitanie Culture. Le 21 novembre, près de 1000 professionnels ont participé à la première Assemblée générale organisée à Montpellier et Toulouse. Ils et elles ont élu leurs représentants au Conseil d’administration et les membres du bureau de la nouvelle association.
24/11/2025, 10:47
L'autrice et haute fonctionnaire Constance Rivière entame un nouveau mandat à la tête de l'établissement public du Palais de la porte Dorée, situé dans le 12e arrondissement de Paris, annonce un décret du Premier ministre.
24/11/2025, 09:49
Quelques heures avant l’examen de l’article 5 du PLFSS 2026, un courriel atterrissait dans les boîtes mail des sénateurs. Envoyé au nom de plusieurs organisations siégeant au conseil de la Sécurité sociale des artistes-auteurs (SSAA) — dont certaines fondatrices de l’Agessa —, il était transmis par CALIF Communication, un cabinet professionnel de lobbying.
21/11/2025, 13:02
Le compte à rebours file, pour les députés : l'Assemblée nationale a jusqu'à ce dimanche 23 novembre, minuit, pour boucler l'examen du projet de loi de finances pour 2026. Les rapporteurs de la commission des affaires culturelles et de l'éducation ont rendu leurs avis sur le budget du ministère de la Culture, exprimant souvent des inquiétudes vis-à-vis du financement des missions.
20/11/2025, 12:25
L’Association des maires de France (AMF) publie les résultats de sa première grande enquête consacrée à l’action culturelle des communes et des intercommunalités. De l’état des équipements aux budgets, en passant par les partenariats, les obstacles rencontrés et les inégalités territoriales, ce travail offre une photographie inédite de la culture au niveau local.
19/11/2025, 13:34
D'ici quelques semaines, le Centre national du livre (CNL) ouvrira un nouveau partenariat avec l’Association des maires ruraux de France (AMRF), pour installer des mini-bibliothèques dans les centres de loisirs. Une opération qui s'inscrit dans la politique d'incitation à la lecture du gouvernement, en direction des plus jeunes.
18/11/2025, 16:02
L'emploi de directeur régional des affaires culturelles de la région Centre-Val de Loire est susceptible d'être vacant à compter du 1er avril prochain, annonce le ministère de la Culture. Christine Diacon, l'actuelle directrice, est en poste depuis 2022.
18/11/2025, 09:22
La Commission d'enrichissement de la langue française, dispositif interministériel dont la principale mission consiste à faciliter l'utilisation du français, a fourni un équivalent « officiel » au « mpox », qui désigne une zoonose virale principalement transmise par les rongeurs et les singes.
17/11/2025, 10:56
Après plusieurs tentatives infructueuses, la continuité des revenus des artistes auteurs sera bel et bien débattue au Parlement. Le groupe Écologiste du Sénat a en effet inscrit à l'ordre du jour du 18 décembre prochain, à l'occasion de sa niche parlementaire, la discussion en séance publique de la proposition de loi de Monique de Marco (Gironde, Écologiste - Solidarité et Territoires), déposée il y a plus d'un an.
14/11/2025, 12:41
Directrice régionale des affaires culturelles de Bourgogne–Franche-Comté en 2020, entrée en poste en 2021, Aymée Rogé prend à présent la tête de la Direction régionale des affaires culturelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes, annonce le ministère de la Culture.
13/11/2025, 09:24
L'Assemblée nationale a commencé, en commission, l'examen du projet de loi de finances de fin de gestion (PLFG) pour 2025, présenté par le gouvernement lors du conseil des ministres du 10 novembre dernier. Ce texte, qui « a pour objectif principal d’assurer un atterrissage de la dépense de l’État conforme aux arbitrages rendus », annule 48 millions € de crédits de paiement du ministère de la Culture.
12/11/2025, 14:48
L’Institut français a annoncé la nomination de Ludovic Guillot au poste de directeur de la création artistique et des industries culturelles. Il a pris ses fonctions le 3 novembre 2025, succédant à Chloé Samaniego. Ancien responsable du Pavillon France à l’Exposition universelle d’Osaka et directeur de l’Institut français de Corée du Sud, Ludovic Guillot entend poursuivre la mission de rayonnement culturel international portée par l’institution.
12/11/2025, 13:18
Ces dernières années, le Congo est confronté à un grave problème de criminalité urbaine, devenue une menace pour la sécurité publique et la stabilité de l’État.
11/11/2025, 13:04
Récemment, l'Assemblée Nationale a reconnu le scandale Agessa/SSAA. A été voté à une large majorité (à l'exception du Rassemblement National) le rétablissement des élections professionnelles, tout comme le principe d'un Conseil de la protection sociale des artistes-auteurs. Est-ce qu’enfin, une page se tourne pour les artistes-auteurs ?
10/11/2025, 11:55
Le budget fédéral canadien 2025, déposé le 4 novembre, entend investir près de 280 milliards $ sur cinq ans dans des infrastructures et des « investissements de génération ». Dans ce contexte, les acteurs culturels étaient particulièrement attentifs : après une période marquée par des réductions explicites des programmes culturels, notamment, le secteur du livre jugeait ses conditions fragiles.
07/11/2025, 10:53
L'année 2026 sera consacrée à André Malraux (1901-1976), à l'occasion du cinquantenaire de sa disparition, avec toute une série d'événements : expositions, conférences, colloques, publications... L'ensemble se prolongera même sur 2027, assure le ministère de la Culture.
07/11/2025, 10:41
L’Académie française a élu, ce jeudi 6 novembre 2025, deux nouvelles figures des lettres : Florian Zeller et Éric Neuhoff. Le dramaturge et cinéaste, âgé de 46 ans, occupera le fauteuil d’Hélène Carrère d’Encausse, disparue en 2023, tandis que le critique de cinéma du Figaro, 69 ans, succède à Gabriel de Broglie, décédé en janvier 2025. Tous deux ont été élus dès le premier tour, respectivement avec 23 voix et 12 voix sur les 25 académiciens votants.
06/11/2025, 18:22
Le pass Culture vient d’annoncer la création d’un Conseil des jeunes, validée lors du comité stratégique du 16 octobre 2025. Ce nouvel organe consultatif réunira des jeunes issus de toutes les régions de France, afin de leur donner un rôle actif dans les orientations et l’évolution du dispositif. Objectif : renforcer la participation directe de la jeunesse à la gouvernance du pass Culture et faire entendre sa voix sur les questions de programmation, de médiation et d’accueil des publics.
03/11/2025, 15:57
Le ministère de la Culture annonce la nomination de Mathieu Szeradzki au poste de directeur de projet Intelligence artificielle. Chef du bureau du régime économique de la presse depuis septembre 2024, il pilotera désormais la mise en œuvre de la stratégie de la rue de Valois « pour une intelligence artificielle culturelle, responsable et souveraine ».
03/11/2025, 13:11
Depuis le 30 octobre dernier, Luc Liogier assume les fonctions de conseiller culture et médias du Premier ministre Sébastien Lecornu. Inspecteur général des affaires culturelles, secrétaire général de l'IGAC, il en avait récemment assuré la direction par intérim, avant la nomination de Noël Corbin.
03/11/2025, 09:51
Dans le cadre du débat consacré au projet de loi de finances 2026, la ministre de la Culture Rachida Dati a été auditionnée par les commissions culture du Sénat et de l'Assemblée nationale. Elle a défendu les actions de la rue de Valois, dont le budget n'échappe pas aux recherches d'économies du gouvernement.
31/10/2025, 11:24
Par un arrêté du 24 octobre du ministre de l'Éducation nationale, Alexandra Wisniewski, directrice adjointe de Réseau Canopé, en prend la direction par intérim. Marie-Caroline Missir, jusqu'à présent titulaire du poste, le quitte en cette fin octobre.
30/10/2025, 09:43
Tandis que les examens du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 occupent les parlementaires, les groupes politiques tentent de faire valoir leurs propositions. Le Rassemblement national a ainsi présenté, le jeudi 23 octobre dernier, un « contre-budget » promettant 57 milliards € de baisses sur de « mauvaises dépenses ». Parmi celles-ci, des financements aux associations culturelles...
29/10/2025, 12:19
La direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (Depp), au sein du ministère de l'Éducation nationale, a dressé le bilan du test d'évaluation de la lecture de la Journée défense et citoyenneté (JDC) de 2024. Les difficultés en lecture sont plus fréquentes que l'année passée, avec 13 % des jeunes participants concernés.
28/10/2025, 10:53
En 2023, la Région Île-de-France a lancé Labaz, une application gratuite destinée aux jeunes de 15 à 25 ans. Déjà adoptée par plus de 300.000 jeunes franciliens et franciliennes, elle rassemble l’ensemble des aides régionales accessibles à cette tranche d’âge, notamment une aide, réservée aux 15-17 ans, de 100 € pour leurs activités culturelles, sportives et artistiques, qui concerne le livre depuis la rentrée 2025.
23/10/2025, 16:42
Emmanuel Macron a nommé, lors du Conseil des ministres de ce 22 octobre, Delphine Christophe directrice générale des patrimoines et de l’architecture. Sa prise de fonction est prévue le 14 novembre prochain.
22/10/2025, 15:51
La ministre de la Culture a nommé, le 9 octobre dernier, Claire Rannou à la tête de la Direction régionale des affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle succède à Edward de Lumley, qui a pour sa part rejoint la Drac de l'Île-de-France, en tant que directeur.
20/10/2025, 11:16
Le retour de Sébastien Lecornu à Matignon a été suivi par celui de Rachida Dati, malgré une mise en examen pour « corruption passive », « trafic d’influence », « recel d’abus de pouvoir », « abus de confiance » et un procès programmé en septembre 2026. La ministre de la Culture a reconstitué son cabinet, inchangé.
20/10/2025, 09:28
Rappelé à Matignon par le président de la République le vendredi 10 octobre, Sébastien Lecornu s'est attelé à la tâche de faire adopter un budget 2026 sans recours à l'article 49.3, tout en évitant la censure. À ses côtés, sur les questions culturelles, il profitera des conseils de Maxence Langlois-Berthelot, à ce poste depuis mars 2025.
16/10/2025, 09:20
En France, concentrations médiatique et éditoriale vont de plus en plus souvent de pair. Vivendi, propriétaire de Canal+ et Prisma Media, possède aussi Hachette Livre, tandis que CMI, qui détient Marianne, Franc-tireur ou Elle, a la main sur Editis. À l'Assemblée nationale, une proposition de loi entend casser ces monopoles économiques, afin de mettre le débat public et l'accès à l'information « à l’abri des oligopoles d’influence et des conflits d’intérêts ».
15/10/2025, 15:31
Autres articles de la rubrique Métiers
Bento, gamelle ou sandwich, une bibliothèque de Kyoto accueillait ce 15 novembre « une fête amusante et drôle », avec l’association locale à but non lucratif and happiness. Cette dernière, connue pour s'occuper de cantines solidaires destinées aux enfants, avait organisé une animation singulière. Car ce jour-là, un tabou était allégrement brisé : on a mangé dans la bibliothèque.
30/11/2025, 12:43
Depuis plusieurs années, l’industrie du manga au Japon subit de plein fouet les effets du piratage en ligne. Des millions de lecteurs à travers le monde préfèrent des sites illégaux, gratuits et instantanés, aux offres légales souvent fragmentées. Face à ces pertes colossales — estimées à plusieurs centaines de milliards de yens — le gouvernement et les éditeurs nippons cherchent à reprendre la main.
29/11/2025, 10:05
La vie des autres. Au commencement, je n’avais pas prévu d’écrire un roman des « origines », ce terme si galvaudé, moi qui, comme mon héroïne Mathilde, avais choisi, sinon de leur tourner le dos, du moins de m’en éloigner. Je pensais plutôt au contraire, à l’histoire d’une émancipation qui, comme souvent, passerait par la fascination pour la vie des autres.
28/11/2025, 18:22
Condamné à vingt ans de réclusion criminelle pour avoir violé, drogué et livré son ex-épouse Gisèle Pélicot à d’autres hommes pendant une décennie, Dominique Pélicot tente aujourd’hui de trouver un éditeur pour un ouvrage rédigé en prison. Une démarche que son avocate présente comme « thérapeutique », mais qui soulève déjà un trouble profond tant l’affaire de Mazan demeure l’un des dossiers criminels les plus marquants de ces dernières années.
28/11/2025, 18:07
Propulsée sur le devant de la scène éditoriale avec Toujours Plus (Robert Laffont, 2020), Léna Situations avait surpris par l’ampleur d’un succès nourri par sa communauté en ligne autant que contesté par une partie de la critique. Cinq ans plus tard, l’influenceuse revient avec Encore Mieux, publié en autonomie, ambitionnant d’élargir son propos et de reprendre la main sur son modèle éditorial. Mais à l’heure des premiers chiffres, la comparaison est sans appel...
28/11/2025, 16:27
La Cour de cassation a rendu, ce 28 novembre 2025, un arrêt décisif dans le contentieux entourant la scission de Vivendi : elle annule la décision de la cour d’appel de Paris qui, en avril, avait estimé que le groupe Bolloré exerçait un “contrôle de fait” sur Vivendi — contrôle justifiant une offre publique de retrait (OPR) pour les actionnaires minoritaires. L’arrêt de la cour d’appel est donc frappé de nullité.
28/11/2025, 16:15
Ah ReLIRE : des oeuvres indisponibles, numérisées sans autorisation par un opérateur privé, pour le compte de l'État... Une idée qui aura coûté plusieurs millions d'euros, avant que la justice européenne n'y mette un terme radical et définitif. Mais la société FeniXX, chargée de commercialiser les ebooks produits, n'a pas dit son dernier mot, sans trop se soucier de ce que signifie l'expression « propriété intellectuelle ».
28/11/2025, 11:11
C'est en 2018 que débute ce projet colossal entièrement porté en auto-édition par R. Oncedor : Masques & Monstres. Une série de romans en quatre tomes qui associe une histoire inclassable – entre humour, fantasy et reflet réaliste de notre monde – à un travail graphique complet : illustrations peintes par l'autrice elle-même, bestiaires dessinés à la main, et conception de beaux-livres aux finitions luxueuses. Sept ans plus tard, la saga s'achève enfin avec le financement du quatrième tome sur Ulule. Projet porté par R. Oncedor.
28/11/2025, 08:00
À La Celle-Saint-Cloud (Yvelines), l’inauguration de la nouvelle médiathèque marque une étape symbolique du vaste programme de requalification urbaine engagé par la municipalité. L’équipement, installé dans le prolongement immédiat de l’Hôtel de Ville – où cohabitent théâtre, salles d’exposition, cinéma et services municipaux – s’inscrit dans une logique de continuité architecturale et de proximité culturelle. L’ambition affichée ? Transformer ce quartier central en un véritable pôle de vie publique, à la fois convivial, lisible et ouvert.
27/11/2025, 12:35
En mars 2025, le président Donald Trump signait un décret présidentiel pour supprimer plusieurs agences fédérales, dont l'Institute of Museum and Library Services (IMLS), qui soutient les actions des bibliothèques, notamment dans les zones rurales. La justice a annulé cet « ordre exécutif 14238 », estimant qu'il allait à l'encontre du principe de la séparation des pouvoirs.
27/11/2025, 11:02
Depuis l’adoption en 2023 de EU Deforestation Regulation (EUDR), l’Union européenne entend imposer aux importateurs de certaines marchandises — bois, soja, café, cacao, huile de palme, caoutchouc ou bétail — l’obligation de prouver que ces produits n’ont pas contribué à la déforestation. Ce 26 novembre 2025, le Parlement européen a infligé un revers majeur à cette approche. En votant pour l’amendement excluant « tous les produits imprimés » du périmètre de l’EUDR — à savoir livres, journaux, revues, etc. — il a largement reconnu la singularité du secteur de l’édition. L’amendement a été adopté par 449 voix contre 202.
27/11/2025, 10:15
Artiste plasticienne majeure de la scène artistique contemporaine, Françoise Pétrovitch est l'autrice de nombreux ouvrages, dont certains destinés à la jeunesse. Elle a été élue membre de l’Académie des beaux-arts, au sein de la section de gravure et dessin, au cours d'une séance plénière, ce mercredi 26 novembre.
27/11/2025, 09:08
La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse dévoile une brochure inédite, pensée comme une véritable boussole pour celles et ceux qui naviguent — parfois à tâtons — dans les méandres des contrats d’édition. Fruit d’un travail amorcé en 2024 autour du Baromètre du contrat jeunesse, ce guide s’appuie sur l’analyse minutieuse de 822 contrats issus de 182 maisons d’édition. Une matière abondante, qui éclaire des pratiques souvent opaques.
26/11/2025, 16:12
Invitée dans le cadre du festival BD Colomiers, ces 21, 22 et 23 novembre, l'autrice d'origine italienne Elena Mistrello a été expulsée du territoire français dès la sortie de son avion, à l'aéroport de Toulouse. Trois agents de la Police nationale l'auraient informé d'un signalement du ministère de l’Intérieur la concernant, rapporte-t-elle, avant de lui conseiller de faire demi-tour. Sans informations précises aujourd'hui, son éditeur dénonce « une dérive autoritaire qui n'est pas anodine ».
26/11/2025, 15:48
Attaques, intimidations, pressions politiques : plusieurs librairies ont récemment été la cible d'actes violents. Un collectif informel d’employé·es de librairie appelle à un rassemblement le jeudi 27 novembre, place de la République, à Paris, pour rendre visible ces agressions et envisager des actions collectives.
26/11/2025, 15:11
Les éditions Corti nous apprennent la disparition de Claude Louis-Combet à l’âge de 93 ans, survenue dans la nuit de lundi. Traducteur, éditeur, philosophe et écrivain, il laisse une œuvre dense et singulière où se mêlent récits, mythes, spiritualité, sensualité et exploration de ce qu’il appelait la « langue des grands fonds ».
26/11/2025, 14:22
Le dernier rapport annuel de la Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d’auteur et droits voisins de la Cour des comptes dresse un tableau contrasté. D’un côté, les sociétés de gestion collective ont nettement amélioré la publication de leurs données. De l’autre, la lisibilité de ces documents, leur utilité réelle pour les créateurs et la transparence sur les fonds culturels continuent de poser question.
26/11/2025, 10:20
Dans un paysage littéraire dominé par la romantasy anglo-saxonne, une autrice francophone construit depuis six ans un multivers ambitieux et inclusif. Aujourd’hui, elle propose l’intégrale de sa trilogie sur Ulule pour conclure cette saga auto-publiée depuis 2022. Children of the Sun est une romantasy adulte puissante, où se mêlent des histoires d’amour, de reconstruction de soi et d'amitié fortes. Projet porté par Kat Thibault
26/11/2025, 07:00
Au Japon, le gouvernement a présenté un plan destiné à freiner la disparition des librairies et à relancer la pratique de la lecture au sein de la population. En misant sur la modernisation des outils, la réduction des invendus et un renforcement des liens entre librairies et bibliothèques, les autorités cherchent à soutenir un secteur fragilisé et à améliorer l’accès au livre dans tout le pays.
25/11/2025, 18:00
Actes Sud annonce un changement à la tête de son pôle jeunesse. Après plus de vingt-cinq années passées au sein des éditions Actes Sud jeunesse, où elle a occupé les fonctions de chargée des droits puis de directrice éditoriale, Isabelle Péhourticq quittera ses fonctions à la fin de l’année pour un départ à la retraite.
25/11/2025, 17:54
L’entrée annoncée du géant chinois JD.com au capital de Fnac Darty crée une onde de choc à la fois économique, politique et culturelle. À mesure que progresse l’acquisition du distributeur allemand Ceconomy – qui détient près de 22 % du groupe français –, Bercy multiplie les garde-fous et tente de mesurer les conséquences d’une telle présence au sein d’un acteur stratégique de la vente de produits culturels.
25/11/2025, 13:46
Les éditions du bout de la ville ont publié, le 17 octobre dernier, un livre de recettes bien particulier. Intitulé Mange ta peine — Recettes du prisonnier à l'isolement, il est cosigné par Moben, emprisonné au sein du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure (Allier), et Gaëlle Hoarau. Peu après la parution, le détenu s'est vu reprocher l'écriture de ce livre, pourtant menée au vu et au su de l'administration, avant un transfert au sein du quartier de lutte contre la criminalité organisée (QLCO) de Condé-sur-Sarthe. Son éditeur dénonce « une manière d’invalider l’ouvrage » et la parole de son coauteur.
25/11/2025, 13:08
2002 n’a pas seulement été l’année du fiasco de l’équipe à Zizou, Barthez et Thuram à la Coupe du monde : c’est aussi celle où, au cœur de Belleville, Xavier Capodano a mis au monde Le Genre urbain, librairie ultraspécialisée, dédiée aux questions de ville. Un lieu vivant, populaire et cosmopolite, devenu une véritable institution où se croisent lecteurs, chercheurs, militants, habitants et curieux. Aujourd’hui, il tourne une page : l'enseigne a été cédée, mais pas pour une retraite que certains jugeraient bien méritée : son fondateur se consacre à présent à sa maison d'édition. Un homme de défi, en somme.
24/11/2025, 16:24
Une fin d'année chargée pour les académiciens : quelques semaines après les élections de Florian Zeller (fauteuil 14) et Éric Neuhoff (fauteuil 11), un nouveau scrutin se profile. Le 11 décembre prochain, il s'agira d'élire le ou la titulaire du fauteuil 3, précédemment occupé par Jean-Denis Bredin.
24/11/2025, 12:42
La réforme du régime social des artistes-auteurs passera donc en commission mixte paritaire, où Assemblée Nationale et Sénat trancheront. Or, un point crucial reste absent du débat public. Ceux qui présentent l’article 5 du PLFSS 2026 comme une avancée sont précisément ceux qui ont dirigé l’Agessa. Laquelle est à l’origine du plus grand scandale social jamais subi par les auteurs. Tâchons de faire la lumière sur ce qui se joue, faits et preuves à l’appui.
24/11/2025, 11:33
Dans le district de Kota Bharu, au nord-est de la Malaisie péninsulaire, deux bibliothèques — l’une relevant d’un organisme public, l’autre privée — ont récemment fait face à une vague de vols de livres. Selon la police locale, des dizaines d’exemplaires manquaient après inspection de vidéo-surveillance et signalement par le personnel. C’est dans ce cadre que l’affaire a pris forme.
23/11/2025, 10:56
Une simple demande d’achèvement de bibliothèque aura suffi à embraser Samcheok. Lors d’une réunion publique, une enseignante a plaidé pour que l’équipement public en friche voie enfin le jour. Depuis, elle subit plaintes, menaces et accusations de violation du Code des fonctionnaires. Un tourbillon administratif et humain, né d’une revendication pourtant… très ordinaire.
23/11/2025, 10:10
La pratique est à l'œuvre depuis plusieurs années auprès de collectionneurs néophytes : des vendeurs contactent des personnes âgées ayant fait l’acquisition par le passé d’éditions de luxe ou collectors, et leur proposent un rachat à prix d'or de leurs biens. Ce stratagème désigné en Allemagne sous le nom “faksimile-betrug” dévoile une escroquerie bien montée, porté désormais devant la justice.
23/11/2025, 09:27
Et si vous pouviez jouer dans un film des années 1950 ? « Les Aventuriers – le jeu de rôle des années 50 » vous propulse dans un univers où les détectives fument sous les néons, où les savants fous bricolent dans l’ombre, et où les pin-ups comme les explorateurs bravent des conspirations venues d’ailleurs. Projet porté par Laurent Ryder.
23/11/2025, 07:00
Brisée, mais déterminée à ne plus se taire : un an après la nuit qu’elle décrit comme un basculement, Élise Bouché-Tran révèle son identité. Elle affirme avoir été violée en marge du Festival d’Angoulême, puis licenciée dans la foulée. Aujourd’hui, elle raconte sa solitude, sa chute et sa volonté de reprendre le contrôle, tandis que la société 9e Art+ conteste tout lien entre ces événements
22/11/2025, 16:43
On en vient presque à se demander si Nicolas Sarkozy n’a pas davantage vécu une résidence d’écriture qu’une détention : trois semaines à la Santé, et voilà un nouveau livre annoncé, prêt pour les rayons, publié dans la maison de Jordan Bardella, Éric Zemmour et Philippe de Villiers, Fayard. Le journal d’un prisonnier sera en librairie le 10 décembre 2025.
21/11/2025, 18:14
La devanture de la librairie Petite Égypte porte encore la trace blanchâtre d’un nouveau tag à l’acide. Quelques heures seulement avant d’accueillir Francesca Albanese, rapporteuse spéciale de l’ONU sur les droits humains dans les territoires palestiniens occupés, le commerce du quartier du Sentier a été visé par une inscription diffamatoire et sexiste : « Albanese, la putain du Hamas. » Quelques jours plus tard, la librairie apprenait que la subvention municipale à laquelle elle devait bénéficier – comme 39 autres établissements parisiens – était bloquée...
21/11/2025, 16:24
Le groupe Nosoli, propriétaire du Furet du Nord et de Decitre, a apporté 3,9 millions € au capital social de cette seconde chaine de librairies, après un bilan particulièrement mauvais pour l'enseigne. La perte de la moitié du capital social nécessitait une intervention de la part du propriétaire, pour éviter la dissolution de l'entreprise.
21/11/2025, 13:22
Méconnu en France, Charlotte's Web, d'Elwyn Brooks “E. B.” White et Garth Williams, est un classique incontournable de la littérature jeunesse aux États-Unis, paru en 1952. Le Département de la Sécurité intérieure a repris le titre de l'ouvrage pour en faire le nom d'une opération d'arrestation et d'expulsion de migrants, en Caroline du Nord.
21/11/2025, 12:11
Il y a les héros connus mais également les méconnus. Après les plongeurs italiens au large des côtes bretonnes en 1928-1930, je souhaite faire connaître un ...portugais au far-west qui réussira (ou pas ?) à sauver un fort entouré de milliers d'Indiens. Sur la piste Bozeman en 1866 un nouveau traité, signé par quelques tribus, permet aux pionniers (mais aussi aux chercheurs d'or) de passer du Wyoming au Montana. Mais les Lakotas Sioux, les Cheyennes et Arapahos, eux, n'ont pas signé ! Alors pour protéger les pionniers, l'armée va construire plusieurs forts le long de la piste Bozeman.
21/11/2025, 08:00
La chaine britannique WH Smith traverse une année 2025 tumultueuse. Après avoir vendu en début d'année ses librairies de centre-ville pour se concentrer sur les boutiques situées dans les gares, hôpitaux et aéroports, le groupe a plongé, à la bourse de Londres, après la révélation d'« irrégularités comptables » au sein de sa filiale nord-américaine. Face au scandale, le PDG Carl Cowling a remis sa démission.
20/11/2025, 15:12
Top ArticlesLa rentrée littéraire que personne n'a vue : 28 romans qui bouleversent tout en silence Paris : la droite bloque une subvention à 40 librairies indépendantes, dont Violette and Co Artaud dans le désert algérien : ce que Zemmour ne comprendra jamais Corée du Sud : une institutrice menacée après avoir “demandé” une bibliothèque
Commenter cet article