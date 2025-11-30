Vente BD record : plus de 2,7 M€ adjugés, les collectionneurs s’arrachent les originaux

Un nouvel engouement pour l’art de la bande dessinée : la onzième vente Bande dessinée & illustration organisée par Daniel Maghen Enchères a créé la surprise, ce 29 novembre 2025, en atteignant un total remarquable de 2,732 millions € TTC. Un résultat qui ne doit rien au hasard, confirmant l’appétit des collectionneurs pour les grands noms du neuvième art.
Avec 86 % des lots adjugés, et 127 % de la valeur estimée atteinte, la vente affiche des performances solides qui traduisent une dynamique du marché plus vive que jamais. Les œuvres issues de séries mythiques — Blueberry, Undertaker, Blake et Mortimer ou encore Tif et Tondu — ont particulièrement séduit, parfois au-delà des attentes.
On en prend la mesure dès la meilleure vente : la couverture originale du Cavalier perdu (T.4) de Giraud, vendue 151.?560 € après une estimation de 110.000 €. Une hausse significative, qui donne le ton.
Parmi les moments forts, le catalogue dédié à Ralph Meyer a réalisé une vente en « gants blancs », avec 21 lots tous vendus pour un total de 455.596 € TTC. Plusieurs pièces ont déclenché des surenchères, et l’artiste signe même un nouveau record du monde, quatre fois supérieur à son précédent.
L’autre temps fort concerne le catalogue Will, figure majeure de la BD franco-belge : 390.350 € TTC, avec 25 lots sur 30 vendus. La couverture originale du Roc maudit (T.18) s’est hissée en tête avec 47.475 €, bien au-dessus de son estimation.
La vente hommage à André Juillard s’inscrit dans la même dynamique : 371 701 € TTC et des œuvres disputées, notamment la couverture du Bâton de Plutarque (42 121 €) ou une planche du Cahier bleu (35.328 €).
Moebius, Hergé, Manara, Franquin, Cosey, Bilal… les grands classiques ont confirmé leur statut. Certaines planches — celles de L’Incal, par exemple — ont dépassé les 50 000 €, tandis que des œuvres plus rares, comme une illustration de Watterson représentant Calvin et Hobbes, ont atteint près de 40 000 €, bien au-delà des attentes initiales.
Dans l’ensemble, cette vacation illustre une tendance claire : le marché des originaux continue de s’élargir et de se structurer, porté par la reconnaissance institutionnelle croissante du médium et par l’arrivée de nouveaux acheteurs.
« Je suis très heureux du succès exceptionnel de ces enchères. Les collectionneurs confirment leur intérêt pour les grands classiques… Aujourd’hui, Ralph Meyer intègre cette prestigieuse lignée », souligne Daniel Maghen, satisfait de cette édition particulièrement porteuse. La prochaine vente « Bande dessinée & illustration » est d’ores et déjà annoncée pour juin 2026, laissant présager de nouvelles batailles d’enchères.
Les acheteurs pourront retirer leurs acquisitions à la galerie Maghen, rue du Louvre à Paris, à partir du 2 décembre.
