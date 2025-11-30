Il est EXCEPTIONNELLEMENT encouragé de manger et boire dans la bibliothèque

Bento, gamelle ou sandwich, une bibliothèque de Kyoto accueillait ce 15 novembre « une fête amusante et drôle », avec l’association locale à but non lucratif and happiness. Cette dernière, connue pour s'occuper de cantines solidaires destinées aux enfants, avait organisé une animation singulière. Car ce jour-là, un tabou était allégrement brisé : on a mangé dans la bibliothèque.
Le 30/11/2025 à 12:43 par Nicolas Gary
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
30/11/2025 à 12:43
0
Commentaires
3
Partages
L’événement, détaillé dans la fiche officielle publiée le 20 octobre sur le site des bibliothèques municipales de la ville, annonçait quelque chose d’assez inattendu dans le contexte japonais : la possibilité de manger et boire dans les espaces de la bibliothèque, du moins pour une journée.
Comme dans le Fight club, les bibliothèques ont des règles : on ne mange pas dans un établissement de lecture publique, constitue la première d’entre toutes. Occasionnant des stratégies de ninja de la part des étudiants en pleine révision pour avaler une barre chocolatée.
Sauf qu'à Kyoto, furent exceptionnellement autorisés snacks et drinks pour une journée solidaire : « L’association pour enfants with Happiness organisera une vente de boissons et de collations, et un événement en collaboration avec le club de loisirs de la bibliothèque Kisshoin aura lieu », indique le calendrier.
Petites collations, douceurs, boissons étaient consommables dans la cour extérieure, ainsi que dans certains espaces intérieurs habituellement strictement prohibés — notamment la salle de référence et une partie des zones de consultation. Une exception d’autant plus rarissime que la protection des collections passant avant tout. Qu’un établissement lève l’interdit avait de quoi surprendre, mais bien entendu, c’était pour la bonne cause.
Au programme de ce 15 novembre figuraient quelques activités classiques — lectures d’albums jeunesse, atelier d’emballage créatif — des moments partagés autour d’en-cas distribués par l’association partenaire.
Une convivialité qui en ces lieux avait quelque chose d’irréel : en attestent les photos de tables décorées, de sachets de friandises et de coins lecture aménagés pour l’occasion (via Instagram). L’objectif ? Offrir un temps chaleureux aux enfants du quartier, en liant découverte d’histoires illustrées et pause gourmande.
Une modeste initiative, qui s’inscrit dans une plus large dynamique au Japon : celle de bibliothèques qui cherchent à créer du lien social, au-delà de leur fonction traditionnelle. Permettre aux enfants de s’installer, de goûter, de feuilleter un album dans un espace normalement très codifié crée une forme de respiration, presque une petite parenthèse dans le quotidien urbain.
Cette dérogation aux consignes habituelles restera une parenthèse bien encadrée, reconnaît la direction, puisque servant une action solidaire. « Ce jour-là seulement, vous pourrez manger et boire dans la cour, les sièges de lecture et la salle de documentation », insiste la description de l'événement.
Et l’exception souligne — paradoxalement — la rigueur habituelle. Elle rappelle aussi que les bibliothèques japonaises gèrent une tension constante : nouvelles attentes sociales d’un côté, impératifs de préservation de l’autre. Les institutions naviguent entre ces deux pôles, souvent avec prudence. Ici, la prudence n’a pas disparu, mais elle s’est teintée d’un geste d’ouverture.
Cette expérimentation dit quelque chose de l’évolution des établissements nippones, qui s s’autorisent ponctuellement à réinventer leur image, à accueillir différemment, élargir les cadres. Les responsables, eux, y voient un moyen de toucher des enfants qui ne fréquentent pas toujours spontanément ces lieux.
On ignore encore si l’expérience sera renouvelée. Mais cette journée, discrète et sans effet d’annonce, montre une institution capable de se plier à de nouveaux usages, sans renier sa fonction première. Un équilibre fragile, mais précieux.
Crédits photo : and happiness
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Depuis plusieurs années, l’industrie du manga au Japon subit de plein fouet les effets du piratage en ligne. Des millions de lecteurs à travers le monde préfèrent des sites illégaux, gratuits et instantanés, aux offres légales souvent fragmentées. Face à ces pertes colossales — estimées à plusieurs centaines de milliards de yens — le gouvernement et les éditeurs nippons cherchent à reprendre la main.
29/11/2025, 10:05
Au Japon, le gouvernement a présenté un plan destiné à freiner la disparition des librairies et à relancer la pratique de la lecture au sein de la population. En misant sur la modernisation des outils, la réduction des invendus et un renforcement des liens entre librairies et bibliothèques, les autorités cherchent à soutenir un secteur fragilisé et à améliorer l’accès au livre dans tout le pays.
25/11/2025, 18:00
Dans le district de Kota Bharu, au nord-est de la Malaisie péninsulaire, deux bibliothèques — l’une relevant d’un organisme public, l’autre privée — ont récemment fait face à une vague de vols de livres. Selon la police locale, des dizaines d’exemplaires manquaient après inspection de vidéo-surveillance et signalement par le personnel. C’est dans ce cadre que l’affaire a pris forme.
23/11/2025, 10:56
Une simple demande d’achèvement de bibliothèque aura suffi à embraser Samcheok. Lors d’une réunion publique, une enseignante a plaidé pour que l’équipement public en friche voie enfin le jour. Depuis, elle subit plaintes, menaces et accusations de violation du Code des fonctionnaires. Un tourbillon administratif et humain, né d’une revendication pourtant… très ordinaire.
23/11/2025, 10:10
La pratique est à l'œuvre depuis plusieurs années auprès de collectionneurs néophytes : des vendeurs contactent des personnes âgées ayant fait l’acquisition par le passé d’éditions de luxe ou collectors, et leur proposent un rachat à prix d'or de leurs biens. Ce stratagème désigné en Allemagne sous le nom “faksimile-betrug” dévoile une escroquerie bien montée, porté désormais devant la justice.
23/11/2025, 09:27
Méconnu en France, Charlotte's Web, d'Elwyn Brooks “E. B.” White et Garth Williams, est un classique incontournable de la littérature jeunesse aux États-Unis, paru en 1952. Le Département de la Sécurité intérieure a repris le titre de l'ouvrage pour en faire le nom d'une opération d'arrestation et d'expulsion de migrants, en Caroline du Nord.
21/11/2025, 12:11
L'inquiétude est vive, après les arrestations simultanées ou successives de plusieurs intellectuels, universitaires et chercheurs, en Iran. Depuis le début du mois de novembre, une vague de répression s'abat et touche à présent Iran Academia, une plateforme qui propose des cursus en ligne sur des sujets souvent interdits par le régime.
18/11/2025, 16:02
À quelques mois de l’échéance du 30 décembre 2025, l’inquiétude gagne l’ensemble de la filière graphique européenne. Intergraf, qui fédère quelque 100 000 entreprises de l’impression à travers le continent, appelle ouvertement la Commission européenne à « stopper le compte à rebours » afin de réévaluer la mise en œuvre du règlement européen sur la déforestation (EUDR).
13/11/2025, 17:55
Au Québec, la lecture demeure largement pratiquée : selon un récent bilan de Institut de la statistique du Québec (ISQ), environ 82 % des personnes âgées de 15 ans et plus ont lu au moins un livre (papier ou numérique) au cours de l’année écoulée. Pourtant, derrière ce taux élevé se profilent des mutations fortes : numériques, audio, générationnelles et socioculturelles.
13/11/2025, 17:03
Ce mardi 11 novembre, le poète contestataire Mohamed Tadjadit a été condamné à cinq années de prison pour « apologie du terrorisme », selon son avocate Fetta Sadat. Une sentence qui s'inscrit dans une procédure en justice abusive, comme l'ont dénoncé une vingtaine d'organisations non gouvernementales.
13/11/2025, 12:38
L’Institut français ouvre la seconde édition de son programme PAIR, destiné à soutenir les structures culturelles françaises accueillant en résidence des artistes étrangers. L’appel à projets est ouvert jusqu’au 9 janvier 2026. Ce dispositif, élargi à l’ensemble des zones géographiques après une première édition centrée sur l’Afrique, vise à renforcer les échanges entre les scènes artistiques françaises et internationales.
10/11/2025, 15:06
En août 2025, l’Indonésie est secouée par une vague de protestations – motivées par la montée des inégalités, le coût de la vie et la perception d’un pouvoir peu à l’écoute. Les forces de l’ordre interviennent dans plusieurs provinces, arrêtant des dizaines de manifestants pour « incitation à l’émeute ». Parallèlement à ces arrestations, les autorités procèdent à des saisies surprenantes : des ouvrages littéraires et politiques sont présentés comme preuves matérielles de radicalisation.
10/11/2025, 11:51
Un homme de 41 ans, habitant à Castrezzato (province de Brescia), a été arrêté en flagrant délit après avoir quitté la bibliothèque communale de Rovato avec plusieurs DVD cachés sous son manteau. Lors de la perquisition de son domicile, les agents ont découvert 195 livres et 925 DVD volés, provenant d’au moins trente-deux bibliothèques de la région, pour une valeur estimée à environ 25.000 €.
08/11/2025, 18:26
À l’heure où le Canada réévalue sa stratégie sur l’intelligence artificielle et le fonctionnement de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACÉUM), l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) multiplie les interventions publiques. L’organisme, qui regroupe la majorité des maisons d’édition francophones du pays, a récemment déposé deux mémoires à Ottawa.
08/11/2025, 15:12
En l'espace de quelques jours, une dizaine d'intellectuels, de traducteurs et d'auteurs ont été interpelés en Iran, tandis que leurs domiciles étaient fouillés et certains de leurs effets personnels confisqués. Des intimidations inadmissibles de la part des services de sécurité iraniens, dénoncent plusieurs organisations non gouvernementales.
06/11/2025, 13:22
Le cinéaste oscarisé Guillermo del Toro a permis de récolter 100.000 $ pour la Library Foundation of Los Angeles lors d’un événement caritatif organisé le 3 octobre dernier au Netflix Tudum Theater. Les fonds serviront notamment à la reconstruction de la bibliothèque de Pacific Palisades, détruite par les incendies de janvier, dans un contexte de fortes tensions budgétaires pour les bibliothèques californiennes.
04/11/2025, 14:44
Depuis 2023, la chapelle Saint-Pierre de Lucerne, en Suisse, abrite une bible queer, rédigée par Mentari Baumann, directrice de l'organisation « Allianz Gleichwürdig Katholisch » (« Alliance Égalité catholique ») et Meinrad Furrer, théologien et responsable de l'établissement. Parce qu'il prône un message d'ouverture et d'inclusion des communautés LGBTQIA+ dans la foi, l'ouvrage a été volé et détérioré à de nombreuses reprises.
04/11/2025, 10:43
La récente condamnation de European Court of Human Rights (ECHR) à l’encontre de Turquie pour interdiction de livres en détention met en lumière un pan troublant de la liberté d’expression en milieu pénitentiaire. Cet arrêt, rendu le 2 septembre 2025 dans l’affaire Aktaş and Others v. Turkey, estime que les autorités turques ont violé l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme en refusant aux détenus l’accès à certaines publications.
01/11/2025, 08:30
Dans une lettre ouverte adressée au Premier ministre, les représentants du secteur du livre – éditeurs, auteurs, libraires, diffuseurs et bibliothécaires – appellent le gouvernement à renoncer à toute augmentation de la TVA sur les livres. Le texte, cosigné par les principales organisations professionnelles, alerte sur les conséquences économiques et culturelles d’une telle mesure, jugée « injuste et contre-productive ».
01/11/2025, 08:17
L’intelligence artificielle représente désormais un nouvel enjeu éthique pour le monde du livre. La Fédération européenne et internationale des libraires (EIBF) vient de franchir une étape décisive : elle publie sa Charte sur l’intelligence artificielle, un texte fondateur qui pose un cadre éthique à l’usage de ces technologies dans l’écosystème du livre.
31/10/2025, 12:00
La lecture comme acte citoyen et moteur de cohésion : c’est l’esprit de l’initiative annoncée par la Région du Latium. Tous les résidents de moins de 30 ans et les élèves des écoles du Latium recevront un bon d’une valeur de dix euros à dépenser pour l’achat de livres auprès des exposants présents.
30/10/2025, 15:56
Le chanteur italien Cesare Cremonini, connu pour préserver sa vie personnelle des feux des projecteurs, s’est retrouvé brusquement au cœur d’un débat public à la suite de la parution d'un livre signé par son ancienne compagne, Martina Maggiore. Une relation de quatre ans et demi, certes protégée, mais que l'ouvrage déballe un peu trop...
29/10/2025, 17:17
Coup de tonnerre dans l’univers de la littérature enfantine : un manuscrit jusqu’ici jamais publié de Dr. Seuss, intitulé Sing the 50 United States!, sortira le 2 juin 2026. Il s’agit du premier texte complet de l’auteur découvert depuis What Pet Should I Get? (2015) .
29/10/2025, 16:54
C’était attendu comme un événement littéraire — et voilà que l’édition vire au couac. Le nouvel ouvrage de l’écrivain alpiniste et sculpteur de bois de la vallée du Vajont, I sentieri degli aghi di pino, publié par Mondadori le 21 octobre 2025, se retrouve au cœur d’une querelle éditoriale. Selon l’auteur, la version imprimée « est sortie » incomplète.
29/10/2025, 16:05
Wole Soyinka, premier auteur africain couronné par le Nobel de littérature, en 1986, a annoncé à Lagos que le consulat des États-Unis avait annulé son visa de non-immigrant. Il a rendu publique une lettre du consulat, datée du 23 octobre, lui demandant de présenter son passeport pour y faire annuler le visa, au motif de “nouvelles informations” apparues après sa délivrance.
29/10/2025, 12:44
La Grove City Community Library (Pennsylvanie) se trouve aujourd’hui une nouvelle fois sous les projecteurs : mi-octobre 2025, la police a annoncé enquêter sur un deuxième cas de détournement de fonds au sein de l’institution.
28/10/2025, 17:33
Le Programme d’accueil en urgence des scientifiques et des artistes en exil (PAUSE), porté par le
Collège de France, lance un appel urgent à l'État français et à la société civile.
28/10/2025, 16:51
Fondée en 1985 par l’éditeur égyptien Samir el-Atar, la librairie Dar al-Taqwa, située face à la station Baker Street à Londres, pourrait fermer d’ici un an. La baisse de fréquentation et la concurrence du commerce en ligne menacent la survie de ce lieu emblématique de la vie culturelle musulmane britannique. Depuis la mort de son fondateur en 2022, son épouse, Noora el-Atar, tente de maintenir l’activité avec l’aide de quelques employés.
27/10/2025, 16:16
En Géorgie, l'auteur et éditeur Zviad Kvaratskhelia a été condamné à trois jours de rétention administrative pour avoir participé au blocage de l'avenue Roustavéli, une des principales artères de Tbilissi. L'Union internationale des éditeurs s'inquiète de « restrictions apparentes à la liberté de manifester ».
27/10/2025, 15:26
La charmante ville toscane de Pistoia vient d’être désignée comme Capitale italienne du livre 2026 — une consécration qui dit beaucoup sur le rôle culturel que veut assumer cette cité au carrefour de l’histoire et de la création contemporaine.
26/10/2025, 15:05
Alors que s’ouvre la 27ᵉ Semaine des bibliothèques publiques du Québec, l’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) et le Réseau BIBLIO du Québec dévoilent le quatrième Portrait des investissements dans les bibliothèques publiques québécoises. L’étude, fondée sur les données de 2024, accorde une note globale de 68 % aux investissements municipaux — une amélioration de deux points par rapport à l’année précédente, mais encore « à peine la note de passage ».
26/10/2025, 09:08
Sous l’égide de filtrages stricts portant sur les thématiques de genre et de race, un geste d’autorité est désormais remis en cause : Department of Defense Education Activity (DoDEA), l’organisme dépendant du United States Department of Defense pour l’éducation des enfants de militaires, a été contraint à restaurer des centaines d’ouvrages retirés de ses rayonnages. Un rebond culturel qui soulève des questions essentielles sur la liberté de lecture et l’identité de l’institution éducative.
26/10/2025, 08:49
Le monde de la littérature jeunesse vient de connaître une alliance pour le moins surprenante : les célèbres détectives de l’écrivaine britannique Agatha Christie (Hercule Poirot et Miss Marple) se retrouvent plongés dans l’univers pétillant de Mr Men and Little Misses – ou Monsieur Madame en France. Un mélange — à la fois insolite et réjouissant — qui redessine les contours du polar pour enfants.
24/10/2025, 16:07
Le 47e président des États-Unis a attaqué en justice quatre journalistes du New York Times, le quotidien et le groupe éditorial Penguin Random House, pour une enquête consacrée à son sens des affaires, qu'il juge « diffamante ». Sa première plainte rejetée par le tribunal en raison d'une rédaction peu orthodoxe, Donald Trump revient à la charge.
21/10/2025, 09:27
Dans la loi de finances proposée pour 2026, le gouvernement italien prévoit d’introduire la Carta Valore — un crédit culturel à destination des jeunes diplomés. Elle remplacerait les dispositifs antérieurs Carta della Cultura Giovani et Carta del Merito.
20/10/2025, 16:26
Autres articles de la rubrique Métiers
La vie des autres. Au commencement, je n’avais pas prévu d’écrire un roman des « origines », ce terme si galvaudé, moi qui, comme mon héroïne Mathilde, avais choisi, sinon de leur tourner le dos, du moins de m’en éloigner. Je pensais plutôt au contraire, à l’histoire d’une émancipation qui, comme souvent, passerait par la fascination pour la vie des autres.
28/11/2025, 18:22
Condamné à vingt ans de réclusion criminelle pour avoir violé, drogué et livré son ex-épouse Gisèle Pélicot à d’autres hommes pendant une décennie, Dominique Pélicot tente aujourd’hui de trouver un éditeur pour un ouvrage rédigé en prison. Une démarche que son avocate présente comme « thérapeutique », mais qui soulève déjà un trouble profond tant l’affaire de Mazan demeure l’un des dossiers criminels les plus marquants de ces dernières années.
28/11/2025, 18:07
Propulsée sur le devant de la scène éditoriale avec Toujours Plus (Robert Laffont, 2020), Léna Situations avait surpris par l’ampleur d’un succès nourri par sa communauté en ligne autant que contesté par une partie de la critique. Cinq ans plus tard, l’influenceuse revient avec Encore Mieux, publié en autonomie, ambitionnant d’élargir son propos et de reprendre la main sur son modèle éditorial. Mais à l’heure des premiers chiffres, la comparaison est sans appel...
28/11/2025, 16:27
La Cour de cassation a rendu, ce 28 novembre 2025, un arrêt décisif dans le contentieux entourant la scission de Vivendi : elle annule la décision de la cour d’appel de Paris qui, en avril, avait estimé que le groupe Bolloré exerçait un “contrôle de fait” sur Vivendi — contrôle justifiant une offre publique de retrait (OPR) pour les actionnaires minoritaires. L’arrêt de la cour d’appel est donc frappé de nullité.
28/11/2025, 16:15
Ah ReLIRE : des oeuvres indisponibles, numérisées sans autorisation par un opérateur privé, pour le compte de l'État... Une idée qui aura coûté plusieurs millions d'euros, avant que la justice européenne n'y mette un terme radical et définitif. Mais la société FeniXX, chargée de commercialiser les ebooks produits, n'a pas dit son dernier mot, sans trop se soucier de ce que signifie l'expression « propriété intellectuelle ».
28/11/2025, 11:11
C'est en 2018 que débute ce projet colossal entièrement porté en auto-édition par R. Oncedor : Masques & Monstres. Une série de romans en quatre tomes qui associe une histoire inclassable – entre humour, fantasy et reflet réaliste de notre monde – à un travail graphique complet : illustrations peintes par l'autrice elle-même, bestiaires dessinés à la main, et conception de beaux-livres aux finitions luxueuses. Sept ans plus tard, la saga s'achève enfin avec le financement du quatrième tome sur Ulule. Projet porté par R. Oncedor.
28/11/2025, 08:00
Boa, le roman d’Anne-Sophie Jacques, a été retiré de la sélection du Prix littéraire Anne Ténès, destiné aux élèves de troisième et de seconde du nord du Lot, à la demande de la direction académique. En cause : un passage jugé « inadapté », probablement celui où l’héroïne évoque le plaisir féminin. L’éditeur Dalva, l’association qui porte le prix et l’autrice dénoncent une décision incompréhensible, alertent sur une atteinte à la liberté pédagogique et interrogent ce que l’école accepte - ou non - d’aborder en matière de désir féminin.
27/11/2025, 18:33
À La Celle-Saint-Cloud (Yvelines), l’inauguration de la nouvelle médiathèque marque une étape symbolique du vaste programme de requalification urbaine engagé par la municipalité. L’équipement, installé dans le prolongement immédiat de l’Hôtel de Ville – où cohabitent théâtre, salles d’exposition, cinéma et services municipaux – s’inscrit dans une logique de continuité architecturale et de proximité culturelle. L’ambition affichée ? Transformer ce quartier central en un véritable pôle de vie publique, à la fois convivial, lisible et ouvert.
27/11/2025, 12:35
En mars 2025, le président Donald Trump signait un décret présidentiel pour supprimer plusieurs agences fédérales, dont l'Institute of Museum and Library Services (IMLS), qui soutient les actions des bibliothèques, notamment dans les zones rurales. La justice a annulé cet « ordre exécutif 14238 », estimant qu'il allait à l'encontre du principe de la séparation des pouvoirs.
27/11/2025, 11:02
Depuis l’adoption en 2023 de EU Deforestation Regulation (EUDR), l’Union européenne entend imposer aux importateurs de certaines marchandises — bois, soja, café, cacao, huile de palme, caoutchouc ou bétail — l’obligation de prouver que ces produits n’ont pas contribué à la déforestation. Ce 26 novembre 2025, le Parlement européen a infligé un revers majeur à cette approche. En votant pour l’amendement excluant « tous les produits imprimés » du périmètre de l’EUDR — à savoir livres, journaux, revues, etc. — il a largement reconnu la singularité du secteur de l’édition. L’amendement a été adopté par 449 voix contre 202.
27/11/2025, 10:15
Artiste plasticienne majeure de la scène artistique contemporaine, Françoise Pétrovitch est l'autrice de nombreux ouvrages, dont certains destinés à la jeunesse. Elle a été élue membre de l’Académie des beaux-arts, au sein de la section de gravure et dessin, au cours d'une séance plénière, ce mercredi 26 novembre.
27/11/2025, 09:08
La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse dévoile une brochure inédite, pensée comme une véritable boussole pour celles et ceux qui naviguent — parfois à tâtons — dans les méandres des contrats d’édition. Fruit d’un travail amorcé en 2024 autour du Baromètre du contrat jeunesse, ce guide s’appuie sur l’analyse minutieuse de 822 contrats issus de 182 maisons d’édition. Une matière abondante, qui éclaire des pratiques souvent opaques.
26/11/2025, 16:12
Invitée dans le cadre du festival BD Colomiers, ces 21, 22 et 23 novembre, l'autrice d'origine italienne Elena Mistrello a été expulsée du territoire français dès la sortie de son avion, à l'aéroport de Toulouse. Trois agents de la Police nationale l'auraient informé d'un signalement du ministère de l’Intérieur la concernant, rapporte-t-elle, avant de lui conseiller de faire demi-tour. Sans informations précises aujourd'hui, son éditeur dénonce « une dérive autoritaire qui n'est pas anodine ».
26/11/2025, 15:48
Attaques, intimidations, pressions politiques : plusieurs librairies ont récemment été la cible d'actes violents. Un collectif informel d’employé·es de librairie appelle à un rassemblement le jeudi 27 novembre, place de la République, à Paris, pour rendre visible ces agressions et envisager des actions collectives.
26/11/2025, 15:11
Les éditions Corti nous apprennent la disparition de Claude Louis-Combet à l’âge de 93 ans, survenue dans la nuit de lundi. Traducteur, éditeur, philosophe et écrivain, il laisse une œuvre dense et singulière où se mêlent récits, mythes, spiritualité, sensualité et exploration de ce qu’il appelait la « langue des grands fonds ».
26/11/2025, 14:22
La commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, conjointement avec celle des affaires sociales, a reçu en audition, ce 26 novembre, les députées Soumya Bourouaha et Camille Galliard-Minier. Elles ont dessiné deux solutions différentes pour assurer la continuité de revenus des artistes-auteurs, question particulièrement cruciale pour les professions de la création.
26/11/2025, 14:07
Le dernier rapport annuel de la Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d’auteur et droits voisins de la Cour des comptes dresse un tableau contrasté. D’un côté, les sociétés de gestion collective ont nettement amélioré la publication de leurs données. De l’autre, la lisibilité de ces documents, leur utilité réelle pour les créateurs et la transparence sur les fonds culturels continuent de poser question.
26/11/2025, 10:20
Dans un paysage littéraire dominé par la romantasy anglo-saxonne, une autrice francophone construit depuis six ans un multivers ambitieux et inclusif. Aujourd’hui, elle propose l’intégrale de sa trilogie sur Ulule pour conclure cette saga auto-publiée depuis 2022. Children of the Sun est une romantasy adulte puissante, où se mêlent des histoires d’amour, de reconstruction de soi et d'amitié fortes. Projet porté par Kat Thibault
26/11/2025, 07:00
Actes Sud annonce un changement à la tête de son pôle jeunesse. Après plus de vingt-cinq années passées au sein des éditions Actes Sud jeunesse, où elle a occupé les fonctions de chargée des droits puis de directrice éditoriale, Isabelle Péhourticq quittera ses fonctions à la fin de l’année pour un départ à la retraite.
25/11/2025, 17:54
Ce mardi 25 novembre marque la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, soutenue par l'Organisation des Nations unies. À cette occasion, le ministère de la Culture met en avant quelques mesures de lutte contre les violences et le harcèlement sexistes et sexuels (VHSS), au sein d'un gouvernement qui, dans son budget 2026, ne fournit pas de nouveaux moyens, bien au contraire.
25/11/2025, 15:40
L’entrée annoncée du géant chinois JD.com au capital de Fnac Darty crée une onde de choc à la fois économique, politique et culturelle. À mesure que progresse l’acquisition du distributeur allemand Ceconomy – qui détient près de 22 % du groupe français –, Bercy multiplie les garde-fous et tente de mesurer les conséquences d’une telle présence au sein d’un acteur stratégique de la vente de produits culturels.
25/11/2025, 13:46
Les éditions du bout de la ville ont publié, le 17 octobre dernier, un livre de recettes bien particulier. Intitulé Mange ta peine — Recettes du prisonnier à l'isolement, il est cosigné par Moben, emprisonné au sein du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure (Allier), et Gaëlle Hoarau. Peu après la parution, le détenu s'est vu reprocher l'écriture de ce livre, pourtant menée au vu et au su de l'administration, avant un transfert au sein du quartier de lutte contre la criminalité organisée (QLCO) de Condé-sur-Sarthe. Son éditeur dénonce « une manière d’invalider l’ouvrage » et la parole de son coauteur.
25/11/2025, 13:08
Le ministère de la Culture annonce que plus d’une centaine de lots issus du fonds de l’architecte Pierre Fontaine ont rejoint les collections publiques. Ces pièces ont été acquises lors de la vente organisée le vendredi 21 novembre par la maison Thierry de Maigret. Coordonnée par le service des musées de France, l’opération a mobilisé près de quinze institutions pour préserver cet ensemble majeur consacré à l’un des créateurs du style Empire.
25/11/2025, 11:09
Le ministère de la Culture, par l'intermédiaire du Centre national du livre (CNL), souhaite rapprocher la lecture et les livres des centres de loisirs, en particulier dans les territoires ruraux. L'opération « 50 Livres pour le plaisir » dotera 250 centres de loisirs, de 8 régions, avec une cinquantaine d'ouvrages sélectionnés par Raphaële Botte et Sophie Van der Linden.
25/11/2025, 10:17
2002 n’a pas seulement été l’année du fiasco de l’équipe à Zizou, Barthez et Thuram à la Coupe du monde : c’est aussi celle où, au cœur de Belleville, Xavier Capodano a mis au monde Le Genre urbain, librairie ultraspécialisée, dédiée aux questions de ville. Un lieu vivant, populaire et cosmopolite, devenu une véritable institution où se croisent lecteurs, chercheurs, militants, habitants et curieux. Aujourd’hui, il tourne une page : l'enseigne a été cédée, mais pas pour une retraite que certains jugeraient bien méritée : son fondateur se consacre à présent à sa maison d'édition. Un homme de défi, en somme.
24/11/2025, 16:24
Une fin d'année chargée pour les académiciens : quelques semaines après les élections de Florian Zeller (fauteuil 14) et Éric Neuhoff (fauteuil 11), un nouveau scrutin se profile. Le 11 décembre prochain, il s'agira d'élire le ou la titulaire du fauteuil 3, précédemment occupé par Jean-Denis Bredin.
24/11/2025, 12:42
La réforme du régime social des artistes-auteurs passera donc en commission mixte paritaire, où Assemblée Nationale et Sénat trancheront. Or, un point crucial reste absent du débat public. Ceux qui présentent l’article 5 du PLFSS 2026 comme une avancée sont précisément ceux qui ont dirigé l’Agessa. Laquelle est à l’origine du plus grand scandale social jamais subi par les auteurs. Tâchons de faire la lumière sur ce qui se joue, faits et preuves à l’appui.
24/11/2025, 11:33
Les trois agences Occitanie films, Occitanie en Scène et Occitanie Livre & Lecture ont fusionné le 1er octobre 2025 pour créer L’Agence Unique, Occitanie Culture. Le 21 novembre, près de 1000 professionnels ont participé à la première Assemblée générale organisée à Montpellier et Toulouse. Ils et elles ont élu leurs représentants au Conseil d’administration et les membres du bureau de la nouvelle association.
24/11/2025, 10:47
L'autrice et haute fonctionnaire Constance Rivière entame un nouveau mandat à la tête de l'établissement public du Palais de la porte Dorée, situé dans le 12e arrondissement de Paris, annonce un décret du Premier ministre.
24/11/2025, 09:49
Et si vous pouviez jouer dans un film des années 1950 ? « Les Aventuriers – le jeu de rôle des années 50 » vous propulse dans un univers où les détectives fument sous les néons, où les savants fous bricolent dans l’ombre, et où les pin-ups comme les explorateurs bravent des conspirations venues d’ailleurs. Projet porté par Laurent Ryder.
23/11/2025, 07:00
Brisée, mais déterminée à ne plus se taire : un an après la nuit qu’elle décrit comme un basculement, Élise Bouché-Tran révèle son identité. Elle affirme avoir été violée en marge du Festival d’Angoulême, puis licenciée dans la foulée. Aujourd’hui, elle raconte sa solitude, sa chute et sa volonté de reprendre le contrôle, tandis que la société 9e Art+ conteste tout lien entre ces événements
22/11/2025, 16:43
On en vient presque à se demander si Nicolas Sarkozy n’a pas davantage vécu une résidence d’écriture qu’une détention : trois semaines à la Santé, et voilà un nouveau livre annoncé, prêt pour les rayons, publié dans la maison de Jordan Bardella, Éric Zemmour et Philippe de Villiers, Fayard. Le journal d’un prisonnier sera en librairie le 10 décembre 2025.
21/11/2025, 18:14
La devanture de la librairie Petite Égypte porte encore la trace blanchâtre d’un nouveau tag à l’acide. Quelques heures seulement avant d’accueillir Francesca Albanese, rapporteuse spéciale de l’ONU sur les droits humains dans les territoires palestiniens occupés, le commerce du quartier du Sentier a été visé par une inscription diffamatoire et sexiste : « Albanese, la putain du Hamas. » Quelques jours plus tard, la librairie apprenait que la subvention municipale à laquelle elle devait bénéficier – comme 39 autres établissements parisiens – était bloquée...
21/11/2025, 16:24
Le groupe Nosoli, propriétaire du Furet du Nord et de Decitre, a apporté 3,9 millions € au capital social de cette seconde chaine de librairies, après un bilan particulièrement mauvais pour l'enseigne. La perte de la moitié du capital social nécessitait une intervention de la part du propriétaire, pour éviter la dissolution de l'entreprise.
21/11/2025, 13:22
Quelques heures avant l’examen de l’article 5 du PLFSS 2026, un courriel atterrissait dans les boîtes mail des sénateurs. Envoyé au nom de plusieurs organisations siégeant au conseil de la Sécurité sociale des artistes-auteurs (SSAA) — dont certaines fondatrices de l’Agessa —, il était transmis par CALIF Communication, un cabinet professionnel de lobbying.
21/11/2025, 13:02
Il y a les héros connus mais également les méconnus. Après les plongeurs italiens au large des côtes bretonnes en 1928-1930, je souhaite faire connaître un ...portugais au far-west qui réussira (ou pas ?) à sauver un fort entouré de milliers d'Indiens. Sur la piste Bozeman en 1866 un nouveau traité, signé par quelques tribus, permet aux pionniers (mais aussi aux chercheurs d'or) de passer du Wyoming au Montana. Mais les Lakotas Sioux, les Cheyennes et Arapahos, eux, n'ont pas signé ! Alors pour protéger les pionniers, l'armée va construire plusieurs forts le long de la piste Bozeman.
21/11/2025, 08:00
Top ArticlesLa rentrée littéraire que personne n'a vue : 28 romans qui bouleversent tout en silence Paris : la droite bloque une subvention à 40 librairies indépendantes, dont Violette and Co Artaud dans le désert algérien : ce que Zemmour ne comprendra jamais Corée du Sud : une institutrice menacée après avoir “demandé” une bibliothèque
Commenter cet article