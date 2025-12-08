Quand la littérature éclaire les nouvelles formes d’attachement : enquête sur l’essor des plateformes « sugar » en France

Derrière les chiffres, les courbes démographiques et les réalités économiques, cette évolution trouve aussi un étonnant écho dans la littérature contemporaine, qui interroge depuis longtemps les liens complexes entre désir, pouvoir, argent et dépendance.

Plusieurs ouvrages français ont d’ailleurs anticipé, décrit ou questionné ces formes relationnelles à l’intersection de l’intime et du marchand. La fiction, loin d’être un simple miroir, devient une grille de lecture permettant de comprendre comment ces pratiques prennent place dans un paysage culturel profondément transformé.

Le profil français : un mélange de discrétion et de capital culturel

L’un des aspects les plus marquants du marché français est sa discrétion. Les utilisateurs y affichent en moyenne des profils plus retenus que dans d’autres pays européens, en cohérence avec une tradition culturelle attachée à la vie privée. Ce trait rejoint certaines analyses sociologiques proposées par Eva Illouz dans Les Sentiments du capitalisme, où l’autrice étudie la manière dont les émotions et les stratégies relationnelles s’ajustent à la société de consommation sans que les individus n’en aient toujours conscience.

Les données partagées par Sugar Daddy Planet indiquent que 64 % des utilisatrices françaises sont des étudiantes ou de jeunes diplômées entre 21 et 27 ans. Les proportions diffèrent sensiblement de celles observées ailleurs en Europe : en France, les étudiantes en sciences humaines, littérature, arts ou sciences sociales représentent 31 % du total, un chiffre notable. Cette présence forte de jeunes femmes issues de formations culturellement valorisées inscrit le phénomène dans un paysage intellectuel où la culture joue un rôle déterminant.

Selon Ricardo D., responsable des relations publiques de la plateforme et animateur du blog Sugar Daddy en France, cette spécificité française s’exprime aussi dans les profils eux-mêmes : certaines jeunes femmes mentionnent les écrivains qu’elles lisent, les expositions qu’elles visitent ou les spectacles qu’elles apprécient. Cette sophistication culturelle rejoint ce que l’on trouve dans certains romans contemporains, comme L’Amour et les forêts d’Éric Reinhardt, où la culture sert de scène à des rapports de domination subtils.

Les utilisateurs masculins, pour leur part, appartiennent majoritairement aux classes supérieures : cadres de la finance, entrepreneurs de la tech, professions libérales. Leur âge moyen s’étend de 45 à 58 ans, avec des revenus qui dépassent souvent 85 000 euros annuels. Près d’un quart sont des résidents étrangers, attirés par le mode de vie parisien. Plusieurs portraits réels ressemblent à ceux que dessine Philippe Jaenada dans ses romans, lorsqu’il décrit des hommes puissants, cultivés, parfois en quête de reconnaissance émotionnelle malgré une réussite sociale éclatante.

Un marché en expansion dans un paysage social fragilisé

Entre 2022 et 2025, le marché français des relations sugar a connu une croissance de 31 %, consolidant la France comme le quatrième pays d’Europe pour ce type de plateformes. Selon les données fournies par Sugar Daddy Planet, environ 620 000 utilisateurs y sont aujourd’hui actifs. Si ce chiffre reste inférieur à celui du Royaume-Uni ou de l’Allemagne, la progression constante témoigne d’un phénomène installé dans la société française, sans être majoritaire pour autant.

Pour comprendre ce développement, il suffit d’examiner le contexte socio-économique. Le chômage touche durablement la jeunesse : selon l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques, le taux de chômage des 15-24 ans atteignait 18,8 % en 2024. Une autre étude de l'INSEE relevait que près de 46 % des jeunes de 18 à 29 ans vivaient chez leurs parents au moins une partie de l’année. Le coût de la vie, notamment dans les grandes villes, complique les trajectoires d’émancipation. À Paris, les loyers dépassent souvent 1000 euros pour un studio.

Ces difficultés économiques créent un terreau favorable pour des arrangements qui ne reposent pas uniquement sur la romance, mais également sur une forme contractuelle assumée. Ce glissement vers une économie du lien rappelle certains thèmes explorés dans l’essai Le Nouvel Ordre amoureux de de Jacques de Guillebon et Falk van Gaver, où les auteurs analysent l’évolution des attentes affectives dans une société marquée par le pragmatisme et la circulation des capitaux.

Paris domine, mais les villes moyennes accélèrent

La capitale concentre 42 % des utilisateurs français. Ce n’est pas surprenant : coût de la vie élevé, concentration d’universités prestigieuses, présence de secteurs professionnels rémunérateurs. Paris a toujours été une ville où les mécanismes de visibilité sociale et de capital culturel s’entrecroisent, comme le montrent les analyses d’Annie Ernaux dans La Vie extérieure, où l’autrice observe le poids des lieux et des regards dans la construction identitaire.

Cependant, les évolutions les plus spectaculaires se situent ailleurs : Lyon, Nantes ou Toulouse enregistrent des hausses allant de 51 à 67 %. L’arrivée de grandes écoles hors de Paris, la présence croissante de jeunes entrepreneurs et la mutation économique des régions expliquent en partie cette dynamique.

Une jeunesse fragilisée : entre contraintes économiques et stratégies d’émancipation

La Boétie écrivait déjà que la liberté recule lorsque les conditions d’existence se fragilisent. La question prend ici une dimension contemporaine : les étudiantes engagées dans des relations sugar ne décrivent pas une volonté de luxe excessif, mais une stratégie pour financer leurs études, leurs loyers ou leurs mobilités internationales.

D’après les données de la plateforme, 68 % des utilisatrices françaises allouent le soutien financier à leurs études. Ce pragmatisme n’est pas sans rappeler les questionnements soulevés par Mona Chollet dans Réinventer l’amour, où l’essayiste interroge les structures économiques et symboliques qui pèsent sur les trajectoires affectives des jeunes femmes.

Les montants évoqués – entre 3 500 et 7 500 euros par mois à Paris, 2 200 à 5 000 euros ailleurs – relèvent d’une économie de niche, mais ils illustrent l’idée que les relations peuvent devenir des stratégies d’ascension, un thème récurrent dans la littérature française, avec de nombreux romans qui évoquent les compromis affectifs et sociaux liés à la réussite.

Débats et tensions : entre fascination culturelle et jugement moral

Le débat public français se montre partagé. Certains médias abordent le phénomène sous un angle sociologique, comme symptôme d’un capitalisme affectif. D’autres y voient une forme de marchandisation du corps et des émotions, rejoignant les critiques exposées dans La Domination masculine de Pierre Bourdieu.

Les collectifs féministes sont eux-mêmes divisés :

Certains affirment qu’un accord entre adultes ne peut être jugé sans paternalisme, quand d’autres rappellent que l’argument du “choix” doit être analysé à la lumière des contraintes économiques.

Ces tensions idéologiques ne sont pas sans rappeler les débats animés autour de la publication de King Kong Théorie de Virginie Despentes, où l’autrice interroge la place du corps féminin dans un système de pouvoir.

Le facteur culturel : une dimension spécifiquement française

Selon les analyses internes de Sugar Daddy Planet, les arrangements français durent en moyenne 11 mois, davantage que dans d’autres pays européens. Ils incluent souvent des sorties culturelles, des voyages, des échanges prolongés sur des sujets artistiques ou politiques. Cette dimension culturelle rappelle les descriptions d’atmosphères parisiennes présentes dans L’Élégance du hérisson de Muriel Barbery, où la culture devient un espace de séduction et de distinction.

Les conversations initiales sont plus longues, plus prudentes, plus littéraires. Ce souci de forme, de style, voire de conversation approfondie, renvoie à un héritage national ancien où la séduction passe par l’esprit avant de passer par le geste.

Perspectives : un phénomène durable ou transitoire ?

Les projections de la plateforme estiment que la France pourrait atteindre 750 000 utilisateurs actifs d’ici 2026. Plusieurs facteurs influenceront cette courbe : contexte économique, évolution des mentalités, régulation éventuelle, représentation médiatique.

La question centrale demeure : cette pratique reflète-t-elle une transformation durable des relations dans une société marquée par la précarité, comme l’anticipait Françoise Héritier dans Le Sel de la vie ? Ou s’agit-il d’un symptôme d’une marchandisation croissante des rapports humains, déjà dénoncée par certains sociologues ?

Comme souvent en France, le débat promet d’être dense, nuancé et conflictuel. Il se tiendra dans les médias, dans les cercles universitaires, dans les cafés, parfois même au sein de couples sugar discutant de philosophie politique autour d’un verre, rejouant involontairement les discussions sur le pouvoir et le désir que Foucault et Bourdieu ont théorisées.

