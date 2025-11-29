Cette bibliothèque américaine adopte une vache… et les lecteurs adorent

L’initiative s’inscrit dans le programme national « Adopt a Dairy Cow », porté par Discover Dairy et destiné à familiariser les enfants avec l’agriculture laitière. La bibliothèque l’explique sans détour sur sa page d’information : « La bibliothèque communautaire de Parkland a adopté Fluff le 21 octobre 2025. C’est une vache laitière Holstein née à Kurtland Farm… »

Une précision qui a quelque chose d'incongru dans un communiqué institutionnel, mais raconte bien la philosophie du projet : mêler découverte, pédagogie et plaisir, quitte à bousculer les habitudes.

Un programme agricole… depuis les rayonnages

Comment une bibliothèque se retrouve-t-elle « propriétaire » symbolique d’une génisse ? Le dispositif est simple : chaque structure participante suit pendant un an l’évolution d’un veau élevé dans une ferme partenaire. Dans le cas de Parkland, il s’agit de Kurtland Farm, un élevage du comté de Berks. Les bibliothécaires reçoivent photos, anecdotes, données de croissance et éléments pédagogiques, qu’ils transforment en ateliers ou en rencontres pour les familles.

Cette année, la communication prend une tournure particulièrement ludique. Les lecteurs sont invités à « voter pour Fluff », via le concours national du programme. Le calendrier en ligne de la bibliothèque annonce clairement la couleur : animations thématiques, panneaux éducatifs, et même un appel à « rejoindre le moo-vement » lors d’une campagne relayée sur Facebook et Instagram — un clin d’œil assumé à la culture Internet.

Rompre avec l’image traditionnelle

Pourquoi une telle opération séduit-elle autant ? Peut-être parce qu’elle brouille les frontières. Depuis plusieurs années, les bibliothèques américaines expérimentent de nouvelles formes d’engagement communautaire : potagers urbains, ateliers de réparation, cours de cuisine ou programmes de bien-être. Adopter une vache pourrait sembler aller encore plus loin, mais la logique reste la même : étendre la bibliothèque au-delà du livre.

Ici, l’enjeu n’est pas seulement de divertir. Le programme Discover Dairy a une vocation éducative claire : reconnecter les enfants aux réalités agricoles, souvent lointaines dans les zones suburbaines. La bibliothèque joue alors un rôle d’intermédiaire entre la ferme et la ville, en invitant le public à suivre l’animal comme on suivrait un feuilleton. Un moyen, aussi, de rappeler que la culture peut surgir là où on ne l’attend pas.

Un pari narratif autant que pédagogique

Ce qui frappe, finalement, c’est la manière dont la bibliothèque de Parkland construit une histoire autour de Fluff. Chaque étape — la naissance, les premiers pas, la croissance — devient matière à raconter, presque comme un livre illustré vivant. Cette dimension narrative n’est pas anodine : elle permet de maintenir l’attention des plus jeunes, d’incarner les savoirs et de donner un visage (ou un museau) à des notions parfois abstraites.

Pas de rancune pour les participantes...

L’initiative interroge toutefois. Jusqu’où une bibliothèque peut-elle aller pour rendre ses actions attractives ? Faut-il craindre une dilution de sa mission première, ou au contraire se réjouir de la créativité de ces institutions publiques qui cherchent à répondre aux attentes d’un public très sollicité ? La réponse dépendra sans doute des usages. Pour l’heure, les usagers semblent enchantés, et la génisse… imperturbable.

Dans le paysage parfois standardisé des bibliothèques, l’expérience de Parkland détonne. Elle témoigne d’une volonté de renouveler la médiation culturelle par des voies inattendues, sans renoncer à la dimension éducative. Une vache pour faire lire : l’idée paraît saugrenue, mais elle fonctionne. Et peut-être est-ce cela, au fond, le rôle d’une bibliothèque aujourd’hui : surprendre pour mieux transmettre.

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com