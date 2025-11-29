Manga : l'ultime offensive avec IA du Japon contre le piratage mondial

Dans ce cadre s’inscrit aujourd’hui l’annonce d’un projet d’envergure : la création d’une plateforme numérique centralisée pour distribuer les mangas japonais à l’étranger.

Selon un plan dévoilé fin novembre 2025, Tokyo entend lancer une plateforme « globalisée » — pilotée par l’État japonais en coopération avec éditeurs et acteurs technologiques — afin de centraliser la distribution numérique des mangas à l’international.

L’objectif est double : d’une part, limiter les pertes de revenus dues à la dispersion des licences et au piratage ; d’autre part, permettre aux créateurs et éditeurs de bénéficier plus directement de la demande mondiale croissante.

L’initiative s’accompagnerait d’outils de traduction, reposant en partie sur l’intelligence artificielle, ainsi que d’efforts pour simplifier l’octroi de licences et la monétisation.

Une réponse systémique au piratage

Ce projet s’inscrit dans un mouvement plus large de lutte contre le piratage. En 2024, le gouvernement japonais avait déjà annoncé vouloir recourir à l’IA pour détecter automatiquement les sites illégaux diffusant mangas ou animés.

Par ailleurs, la justice japonaise vient encore récemment de trancher en faveur des ayants droit : un tribunal de Tokyo a condamné un géant du cloud à verser 500 millions de yens (≈ 3,2 millions de dollars) pour avoir rendu possible l’hébergement de contenus piratés, signalant que les intermédiaires techniques ne sont plus hors de portée judiciaire.

Des décisions qui témoignent d’un durcissement global de la position du Japon face au piratage — non plus seulement à travers la répression, mais aussi via la construction d’alternatives légales attractives.

Les atouts et les craintes

Concrètement, la future plateforme officielle pourrait redistribuer la lecture de mangas à l’international en une offre unifiée, plus claire, plus respectueuse des droits, et mieux rémunératrice pour les auteurs. Pour les lecteurs étrangers — en Europe, en Amérique ou ailleurs — cela signifierait un accès plus simple et sécurisé à des catalogues souvent dispersés ou fragmentés en plusieurs services.

Source Japan News

Mais de sérieuses questions demeurent : pourra-t-elle rivaliser avec la rapidité, l’agilité et la diversité des acteurs privés déjà bien installés (applications, jeunes start-ups, éditeurs internationaux) ? Sera-t-elle en mesure de proposer des traductions de qualité et un suivi éditorial digne des attentes d’un public global ?

Le pari est audacieux — mais le simple fait qu’un tel projet, piloté par l’État, voit le jour constitue un indicateur fort : le Japon semble vouloir reconquérir le terrain non seulement du manga imprimé, mais aussi du manga numérique, à l’échelle planétaire.

Enjeux pour l’écosystème éditorial mondial

Pour les éditeurs, c’est une chance de restaurer un modèle économique mis à mal par le piratage et la dispersion des droits. Pour les créateurs, une opportunité de toucher plus directement un public international tout en percevant des revenus justes. Enfin, pour les lecteurs — longtemps habitués au scantrad ou aux offres illégales — une alternative légale, lisible et respectueuse des droits.

Reste à voir si cette plateforme verra rapidement le jour — et si elle saura s’imposer dans un marché numérique saturé, féroce et en constante mutation.

Crédits photo : One Punch Man, de One/Yusuke Murata - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com