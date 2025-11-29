La 36ᵉ Journée de la Culture et du Livre Juifs met les auteurs à l’honneur

La 36ᵉ Journée de la Culture et du Livre Juifs se tiendra dimanche 30 novembre, de 12 h à 19 h, au Centre JEM Beaugrenelle. L’événement réunira trente-six écrivains venus dédicacer leurs ouvrages et dialoguer avec le public.

Une librairie éphémère, ouverte dès midi, donnera le coup d’envoi de cette journée consacrée aux mots, à la transmission et à la diversité des écritures. À 18 h sera remis le Prix JEM 2025 du premier roman, avant une conférence-débat consacrée à Paul Auster.

Animée par Claire Zeppilli et menée par le spécialiste François Hugonnier, elle interrogera la manière dont l’auteur de 4 3 2 1 a affronté les traumas de l’Histoire et intégré la mémoire juive à son œuvre. Ateliers de calligraphie, activités pour les jeunes du Talmud Torah et espaces d’échanges complètent un programme qui célèbre, plus que jamais, la vitalité du livre et de la culture juive.

Par Dépêche

